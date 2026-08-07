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जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म को लेकर सरकार और छात्रों के बीच वार्ता, 10 सदस्यीय डेलिगेशन करेगा प्रतिनिधित्व

रांची: जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर पिछले कई दिनों से जारी छात्र आंदोलन के बीच अब सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच वार्ता का रास्ता साफ हो गया है.

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे आंदोलन के बीच कुछ ही देर में राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और छात्र डेलिगेशन के बीच बैठक शुरू होने वाली है. दोनों पक्षों के बीच होने वाली इस वार्ता पर आंदोलनकारी छात्रों के साथ-साथ पूरे राज्य की नजर है.

सरकार की ओर से वार्ता में मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका सिंह पांडेय, चमरा लिंडा, सुदिव्य कुमार और स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह के शामिल होने की जानकारी दी गई है. वहीं, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से सरकार से बातचीत के लिए 10 सदस्यीय डेलिगेशन की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है.

छात्र डेलिगेशन में रवीन्द्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल हैं. यही प्रतिनिधि बैठक में छात्रों की ओर से अपनी मांगों और आंदोलन से जुड़े प्रमुख मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे.

दरअसल, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, परीक्षा प्रक्रिया में सुधार और भर्ती व्यवस्था को पारदर्शी बनाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर छात्र लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं. आंदोलनकारी छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और संतोषजनक पहल नहीं होती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.

वार्ता को लेकर सरकार और छात्रों के बीच पिछले कुछ समय से लगातार संवाद की प्रक्रिया चल रही थी. प्रशासन की ओर से छात्रों से डेलिगेशन के नाम मांगे गए थे. इसके बाद छात्रों ने अपने प्रतिनिधिमंडल को अंतिम रूप दिया है. सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि वार्ता में छात्र प्रतिनिधियों को ही शामिल किया जाए. इसके बाद छात्रों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए डेलिगेशन को अंतिम रूप दिया.