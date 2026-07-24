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Jantar Mantar Demonstrations: केंद्र और प्रदर्शनकारियों के बीच कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में होगी बातचीत , धरना खत्म होने की जगी उम्मीद

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन के बीच अब सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बात बनती दिख रही है. सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच बातचीत के लिए कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की जगह तय हो गई है. अब आज यहां पर सरकार और कोकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होने की पूरी संभावना है. इसके बाद यह धरना प्रदर्शन खत्म हो सकता है.

फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई : 26 दिन बाद कल देर रात सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक द्वारा तोड़े गए अपने आमरण अनशन के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर से फास्ट ट्रैक कोर्ट के मसौदे और सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के बिल को कैबिनेट से पास कराने की अपील की जानकारी देने के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की उम्मीद जगी है. जिससे प्रदर्शनकारी द्वारा और सरकार के बीच सहमति बन सकती. इससे धरना प्रदर्शन खत्म करने पर सहमति बनने की संभावना बढ़ गई है.

वांगचुक आज प्रदर्शनकारियों को संबोधित करेंगे: सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने देर रात सोनम वांगचुक को उनकी मांगों से संबंधित एक लिखित पत्र भी दिया है, जिसके बाद सोनम वांगचुक अनशन तोड़ने पर सहमत हुए हैं. सोनम वांगचुक उस सहमति पत्र और मांगे माने जाने के बारे में भी आज प्रदर्शनकारियों को संबोधित करेंगे.

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