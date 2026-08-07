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JPSC Protest: सरकार से वार्ता के बाद भी धरना-प्रदर्शन जारी, कहा- लिखित आश्वासन के बिना नहीं थमेगा आंदोलन

रांचीः जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म की मांग को लेकर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच शुक्रवार को सरकार और छात्र प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता हुई.

इस बैठक में छात्र प्रतिनिधिमंडल ने जेपीएससी और जेएसएससी से जुड़े विभिन्न मुद्दों और अपनी मांगों का विस्तृत आधार सरकार के सामने रखा. छात्रों ने परीक्षा प्रक्रिया में सुधार, पारदर्शिता और भर्ती व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से अपनी बात रखी.

इस वार्ता में सरकार की ओर से मंत्री संजय प्रसाद यादव, दीपिका सिंह पांडेय, चमरा लिंडा, सुद्धिव कुमार और स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह शामिल रहे. वहीं, जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच की ओर से 10 सदस्यीय छात्र प्रतिनिधिमंडल ने वार्ता में हिस्सा लिया. इस प्रतिनिधिमंडल में रवीन्द्र पासवान, पीयूष कुमार, राजेश प्रसाद, नीतू कुजूर, अंकित राज, कार्तिक सोरेन, शालू कुमारी, रवींद्र कुमार रवि, आनंद कुमार और अंकित कुमार शामिल रहे.

छात्र प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, बैठक में विद्यार्थियों ने अपनी मांगों के पीछे के तथ्यों और परिस्थितियों को सरकार के सामने रखा. प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि मंत्रियों ने छात्रों की पूरी बात गंभीरता और ध्यानपूर्वक सुनी. मंत्रियों की ओर से कहा गया कि छात्रों की मांगें जायज हैं और उनके तर्क उचित हैं. सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि छात्रों की सभी मांगों और वार्ता में सामने रखे गए तथ्यों से मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा.

छात्र प्रतिनिधियों के मुताबिक, सरकार की ओर से यह भी माना गया कि यह केवल वर्तमान छात्रों से जुड़ा विषय नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से भी जुड़ा महत्वपूर्ण मामला है. हालांकि, वार्ता के बाद भी छात्रों ने अपना आंदोलन समाप्त करने का फैसला नहीं लिया है.

रिफॉर्म मंच ने स्पष्ट किया कि फिलहाल धरना-प्रदर्शन जारी रहेगा. छात्रों का कहना है कि केवल मौखिक आश्वासन पर्याप्त नहीं है. जब तक उनकी प्रमुख मांगों को लिखित रूप से स्वीकार नहीं किया जाता और उन पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा.