ETV Bharat / bharat

बॉर्डर पार से घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी, भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग कितना जरूरी

भारत-म्यांमार बॉर्डर पर बाड़ लगाने के विषय को लेकर भाजपा सांसद ने केंद्र के समक्ष कई महत्वपूर्ण बातों को उठाया.

Take urgent actions to complete the India-Myanmar fencing work: BJP lawmaker to Centre
भारत-म्यांमार बॉर्डर (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 12, 2026 at 10:31 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक सांसद ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह भारत-म्यांमार फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तुरंत कदम उठाए. उन्होंने फेंसिंग के काम के दौरान हुई कई गड़बड़ियों पर भी ध्यान दिलाया.

भाजपा सांसद महाराजा सनाजाओबा लेइशेम्बा के मुताबिक, फेंसिंग के काम में धीमी रफ्तार का मुख्य कारण मणिपुर सेक्टर में बॉर्डर फेंसिंग से जुड़ी ज़्यादा गड़बड़ियां हैं. मणिपुर से राज्यसभा सांसद लेइशेम्बा ने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग के सामान की चोरी, लोहे के खंभों को नुकसान और बॉर्डर इलाकों में विस्फोटकों का मिलना फेंसिंग के काम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

हालांकि गृह मंत्रालय ने 6 फरवरी, 2024 को घोषणा की थी कि वह ड्रग तस्करी, बागियों की आमद और गैर-कानूनी हथियारों के व्यापार को रोकने के लिए भारत-म्यांमार बॉर्डर के पूरे 1,643 किलोमीटर हिस्से पर फेंसिंग करेगा, लेकिन अब तक सिर्फ 30 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हुआ है.

लेइशेम्बा ने बुधवार को राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया. लेइशेम्बा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने मणिपुर सेक्टर में भारत-म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग में बार-बार हो रही गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से सही कार्रवाई करने और बॉर्डर फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की."

लेइशेम्बा के मुताबिक, विद्रोही गतिविधियों, बॉर्डर पार से घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दी है.

लेइशेम्बा ने कहा, "हालांकि, बॉर्डर फेंसिंग से जुड़ी सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मणिपुर सेक्टर में रिपोर्ट हो रही हैं. दिसंबर 2025 में, मणिपुर के चंदेल जिले के बॉर्डर पर लोहे की फेंसिंग के खंभे दो बार काटे गए. अगस्त 2025 में मणिपुर के टेंग्नौपाल ज़िले के बॉर्डर पर भी ऐसी ही घटनाएं रिपोर्ट हुईं और फेंसिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी चोरी हो गए."

उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में, चंदेल जिले के बॉर्डर पर लगभग 150 मीटर फेंसिंग के 47 लोहे के खंभे खराब पाए गए. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, फरवरी 2026 के आखिर तक, मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले में भारत-म्यांमार बॉर्डर पर 11 आईईडी का पता चला और उन्हें डिफ्यूज किया गया. ये घटनाएं जानबूझकर की गई गड़बड़ियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रही हैं."

लेइशेम्बा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस मामले को देखने की अपील की है. भारत म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी सीमा साझा करता है, जो चार उत्तर-पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है, जिसमें अकेले मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 398 किमी साझा करता है.

फेंसिंग का काम क्यों शुरू हुआ और फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म क्यों किया गया?
मई 2023 में मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से, केंद्र सरकार की कई कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि असामाजिक तत्व और विद्रोही ग्रुप के सदस्य बॉर्डर पार से आते-जाते रहते हैं, और खुली बॉर्डर का फायदा उठाते हैं.

असल में, कई सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी गृह मंत्रालय से बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू करने की अपील की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक ताकतें इस झगड़े को भड़काने के लिए खुली बॉर्डर का इस्तेमाल कर रही हैं.

आखिरकार, 6 फरवरी, 2024 को, मंत्रालय ने बेहतर निगरानी के लिए पूरे 1,643 किलोमीटर लंबे भारत-म्यांमार बॉर्डर पर फेंस बनाने की घोषणा की. गृह मंत्रालय ने कहा कि बॉर्डर पर एक पेट्रोल ट्रैक भी बनाया जाएगा. गृह मंत्रालय के इस फैसले ने म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम (FMR) को भी खत्म कर दिया, जो 1950 से लागू था. एफएमआर को गैर-कानूनी प्रवासियों के आने-जाने और हथियारों और ड्रग्स तस्करी को आसान बनाने के लिए जिम्मेदार माना जाता था.

हालांकि, एफएमआर को खत्म करने पर एतराज के बाद, गृह मंत्रालय ने बाद में कहा कि आदिवासी समुदाय बॉर्डर पार 10 किमी तक यात्रा कर सकते हैं, जो पहले 16 किमी था. ज्यादा से ज्यादा 7 दिन रुकने के लिए क्यू-कोड वाले बॉर्डर पास जारी करने के नियम भी बनाए गए हैं.

इस पहल को नॉर्थ-ईस्ट में आदिवासी समुदायों के लिए नौकरशाही रुकावटों को कम करने की एक रणनीति के तौर पर देखा गया, जिससे वे आसानी से बॉर्डर पार अपने रिश्तेदारों से मिल सकें. कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी (COCOMI) ने भारत-म्यांमार बॉर्डर पर फेंसिंग करने के केंद्र के फैसले की तारीफ की.

कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी के प्रवक्ता खुरैजम अथौबा ने ईटीवी भारत से कहा, "विद्रोही ग्रुप भारत में घुसने और गड़बड़ी फैलाने के लिए हमेशा खुली सीमा का सहारा लेते हैं. असल में, मणिपुर संघर्ष में शामिल नार्को-टेररिज्म सीमा पार से आया था."

म्यांमार के साथ बॉर्डर साझा करने वाले नार्थ-ईस्ट राज्य
चार राज्य अरुणाचल प्रदेश (520 किमी), नागालैंड (215 किमी), मणिपुर (398 किमी) और मिज़ोरम (510 किमी)—म्यांमार के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं. हालांकि, कई ऐसे इलाके हैं जहां सीमांकन पूरा नहीं हुआ है.

गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1,643 किमी बॉर्डर में से 1,472 किमी का सीमांकन पूरा हो चुका है. गृह मंत्रालय की रिपोर्ट में कहा गया है, "अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में एक-एक किमी के हाइब्रिड सर्विलांस सिस्टम के दो पायलट प्रोजेक्ट्स पर कंस्ट्रक्शन का काम असम राइफल्स को दिया गया है और काम चल रहा है."

कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी ने भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी के अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर पर लगभग 31,000 करोड़ रुपये की लागत से बॉर्डर फेंसिंग और सड़कें बनाने को भी मंजूरी दे दी है. मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस इलाके का मुश्किल इलाका बॉर्डर फेंसिंग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

इसमें कहा गया, "ऊंचे पहाड़, गहरी नदी की धाराएं और घाटियां बॉर्डर इलाके की पहचान हैं. ऐसे मुश्किल इलाके परिवहन और संचार अवसंरचना के विकास में रुकावट डालते हैं, जिससे बॉर्डर क्षेत्र में आबादी कम रहती है और यह आर्थिक रूप से कम विकसित है. खराब कम्युनिकेशन नेटवर्क और जरूरी बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तेज और कुशल मूवमेंट को रोकती है."

ये भी पढ़ें: असम: बालाचेरा से हरंगाजाओ तक फोर-लेन सड़क निर्माण में लापरवाही, सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

TAGGED:

INDIA MYANMAR FENCING WORK
BJP LAWMAKER TO CENTRE
MAHARAJA SANAJAOBA LEISHEMBA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS
INDIA MYANMAR FENCING WORK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.