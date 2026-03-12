ETV Bharat / bharat

बॉर्डर पार से घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी, भारत-म्यांमार सीमा पर फेंसिंग कितना जरूरी

नई दिल्ली: मणिपुर से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के एक सांसद ने गुरुवार को केंद्र सरकार से अपील की कि वह भारत-म्यांमार फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करने के लिए तुरंत कदम उठाए. उन्होंने फेंसिंग के काम के दौरान हुई कई गड़बड़ियों पर भी ध्यान दिलाया.

भाजपा सांसद महाराजा सनाजाओबा लेइशेम्बा के मुताबिक, फेंसिंग के काम में धीमी रफ्तार का मुख्य कारण मणिपुर सेक्टर में बॉर्डर फेंसिंग से जुड़ी ज़्यादा गड़बड़ियां हैं. मणिपुर से राज्यसभा सांसद लेइशेम्बा ने कहा कि बॉर्डर फेंसिंग के सामान की चोरी, लोहे के खंभों को नुकसान और बॉर्डर इलाकों में विस्फोटकों का मिलना फेंसिंग के काम के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

हालांकि गृह मंत्रालय ने 6 फरवरी, 2024 को घोषणा की थी कि वह ड्रग तस्करी, बागियों की आमद और गैर-कानूनी हथियारों के व्यापार को रोकने के लिए भारत-म्यांमार बॉर्डर के पूरे 1,643 किलोमीटर हिस्से पर फेंसिंग करेगा, लेकिन अब तक सिर्फ 30 किलोमीटर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा हुआ है.

लेइशेम्बा ने बुधवार को राज्यसभा में भी यह मुद्दा उठाया. लेइशेम्बा ने ईटीवी भारत को बताया, "मैंने मणिपुर सेक्टर में भारत-म्यांमार बॉर्डर फेंसिंग में बार-बार हो रही गड़बड़ी का मुद्दा उठाया और केंद्र सरकार से सही कार्रवाई करने और बॉर्डर फेंसिंग का काम जल्द से जल्द पूरा करने की अपील की."

लेइशेम्बा के मुताबिक, विद्रोही गतिविधियों, बॉर्डर पार से घुसपैठ, ड्रग्स की तस्करी और दूसरी गैर-कानूनी गतिविधियों में बढ़ोतरी के कारण भारत सरकार ने युद्ध स्तर पर बॉर्डर फेंसिंग शुरू कर दी है.

लेइशेम्बा ने कहा, "हालांकि, बॉर्डर फेंसिंग से जुड़ी सबसे ज्यादा गड़बड़ियां मणिपुर सेक्टर में रिपोर्ट हो रही हैं. दिसंबर 2025 में, मणिपुर के चंदेल जिले के बॉर्डर पर लोहे की फेंसिंग के खंभे दो बार काटे गए. अगस्त 2025 में मणिपुर के टेंग्नौपाल ज़िले के बॉर्डर पर भी ऐसी ही घटनाएं रिपोर्ट हुईं और फेंसिंग बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान भी चोरी हो गए."

उन्होंने कहा कि जनवरी 2026 में, चंदेल जिले के बॉर्डर पर लगभग 150 मीटर फेंसिंग के 47 लोहे के खंभे खराब पाए गए. उन्होंने कहा, "इसके अलावा, फरवरी 2026 के आखिर तक, मणिपुर के टेंग्नौपाल जिले में भारत-म्यांमार बॉर्डर पर 11 आईईडी का पता चला और उन्हें डिफ्यूज किया गया. ये घटनाएं जानबूझकर की गई गड़बड़ियां हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां खड़ी कर रही हैं."

लेइशेम्बा ने प्रधानमंत्री कार्यालय से भी इस मामले को देखने की अपील की है. भारत म्यांमार के साथ 1,643 किमी लंबी सीमा साझा करता है, जो चार उत्तर-पूर्वी राज्यों, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम से होकर गुजरती है, जिसमें अकेले मणिपुर म्यांमार के साथ लगभग 398 किमी साझा करता है.

फेंसिंग का काम क्यों शुरू हुआ और फ्री मूवमेंट रिजीम को खत्म क्यों किया गया?

मई 2023 में मणिपुर में जातीय संघर्ष शुरू होने के बाद से, केंद्र सरकार की कई कानून लागू करने वाली एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को बताया कि असामाजिक तत्व और विद्रोही ग्रुप के सदस्य बॉर्डर पार से आते-जाते रहते हैं, और खुली बॉर्डर का फायदा उठाते हैं.

असल में, कई सिविल सोसाइटी संगठनों ने भी गृह मंत्रालय से बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू करने की अपील की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक ताकतें इस झगड़े को भड़काने के लिए खुली बॉर्डर का इस्तेमाल कर रही हैं.