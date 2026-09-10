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CJP प्रदर्शन में बच्चे पर हमले के मामले में SC सख्त, कहा- ‘तुरंत कार्रवाई करें, कोई उसे डरा नहीं सकता’

सुप्रीम कोर्ट ने सीजेपी प्रदर्शन से जुड़ी 14 वर्षीय बच्ची को धमकाने और उसके घर पर पत्थर फेंकने के आरोपों को गंभीरता से लिया है.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : September 10, 2026 at 3:16 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन आरोपों को गंभीरता से लिया है जिसमें कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन से जुड़ी एक 14 साल की लड़की को धमकाया गया और उसके घर पर पत्थर फेंके गए. इस संबंध में कोर्ट ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया और मामले की गंभीरता पर जोर दिया.

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ के सामने आया. इस पर पीठ ने साफ किया कि नाबालिग को डराने-धमकाने के आरोप एक गंभीर मुद्दा है और किसी भी व्यक्ति को पीड़ित या उसके परिवार को आपराधिक केस चलाने के लिए डराने-धमकाने की अनुमति नहीं दी जा सकती.

पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से यह भी कहा कि वह पक्का करें कि नाबालिग की एफआईआर पर सही कार्रवाई की जाए और उसे पूरी पुलिस सुरक्षा दी जाए. यह मुद्दा नीट परीक्षा के संबंध में छात्र विरोध मामले की कार्यवाही के दौरान पीठ के सामने लाया गया था.

इस दौरान एक वकील ने कोर्ट का ध्यान नाबालिग की चिंताओं की ओर दिलाया और जोर देते हुए कहा कि हाल ही में, एक व्यक्ति ने वीडियो पर शेखी बघारी थी कि उसने सीजेपी के विरोध प्रदर्शन के दौरान लड़की के पिता पर हमला किया था. उस व्यक्ति, स्वतंत्र भारद्वाज को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और कस्टडी में भेज दिया गया.

सुनवाई के दौरान जस्टिस बागची ने कहा, “मिस्टर सॉलिसिटर, संसद स्ट्रीट (पुलिस स्टेशन) में एक एफआईआर है, जिसमें बदमाशों द्वारा धमकी देने, परेशान करने, डराने और कुछ कामों में शामिल होने के आरोप हैं…हम चाहते हैं कि उस एफआईआर पर तुरंत एक्शन लिया जाए और रिपोर्ट फाइल की जाए. यूपी पुलिस की तरफ से परिवार को पुलिस सुरक्षा और दूसरी सुरक्षा दी जाए.”

पीठ ने कहा कि जांच संसद स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में की जाएगी. मेहता ने कहा, “मुझे यह जांचने दीजिए कि मामले के फैक्ट्स के तहत जो भी जरूरी है…”

वकील ने बताया कि एक स्व-स्वीकृत कर्मी की पहचान की गई थी और तर्क दिया गया था कि उन्होंने यूपी राज्य और दिल्ली एनसीटी से जवाब दाखिल करने का अनुरोध किया है, यह देखते हुए कि उसकी एफआईआर संसद मार्ग पुलिस स्टेशन ने ले ली है.

वकील ने कहा, “हम वीडियो सबूत दे सकते हैं कि उसके घर पर पत्थरबाजी हुई थी. कमेटी की जांच में समय लगेगा. यदि उस बच्चे के साथ कोई शरारत होती है, तो हम उन चीजों को पलट नहीं पाएंगे.”

वकील ने कहा कि बदमाशों में से एक ने शेखी बघारी और बार-बार माना कि उसने शरारत की है, लेकिन बच्चे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जो सुप्रीम कोर्ट के 1 सितंबर के आदेश के भी खिलाफ है. वकील ने कहा कि कुछ बदमाशों ने बच्चे के घर पर पत्थर फेंके थे.

सीजेआई ने कहा, “कुछ असामाजिक तत्त्व हैं. बच्चे के खिलाफ हिंसा होती है और अगर वे खुलेआम घूम रहे हैं और फिर से बच्चे या परिवार को डराने-धमकाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे उत्पीड़न के पीछे न पड़ें. यह एक गंभीर बात हो सकती है.”

पीठ ने साफ किया कि नाबालिग ने एक जरूरी मुद्दा उठाया है, वजह बिल्कुल सही है और उस पर दूसरी राय नहीं हो सकती. सीजेआई ने नाबालिग के वकील से मेहता को जानकारी देने के लिए कहा.

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