ETV Bharat / bharat

10 फरवरी को 150 मिनट तक बंद रहेगा ताजमहल! आम पर्यटकों की रहेगी "No Entry"

सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के अपनी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी संग ताजमहल भ्रमण करेंगे. ( ETV Bharat )

आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर है. 10 फरवरी को ढाई घंटे तक ताजमहल में पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के अपनी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी संग ताजमहल का दीदार के चलते एक आदेश जारी किया है. इससे सुबह नौ बजे से 11:30 बजे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी. आगरा मंगलवार और बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और शाही मेहमाननवाजी का केंद्र बनेगा. सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी ताजमहल देखेंगे. (ETV Bharat) बता दें कि मंगलवार को थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना भी आगरा आएंगी, जो बुधवार सुबह ही ताजमहल निहारेंगी. दो देशों के वीवीआईपी मेहमानों की ताजमहल विजिट को लेकर आगरा में जिला प्रशासन, पुलिस और एएसआई ने पूरी तैयारी कर ली हैं. इसके साथ ही दोनों देश की एडवांस टीमें भी आगरा में डेरा डाले हैं. बता दें कि 5 फरवरी को सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत भ्रमण पर आए हैं. वह 10 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे. बीते अक्टूबर 2025 में ही पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था. राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है. इसकी जानकारी बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने दी थी. सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत भ्रमण यात्रा में आगरा भी शामिल है. राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर है. जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है.