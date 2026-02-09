10 फरवरी को 150 मिनट तक बंद रहेगा ताजमहल! आम पर्यटकों की रहेगी "No Entry"
मंगलवार को थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना ताजमहल निहारेंगी. वहीं सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी संग करेंगे ताज देखेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 9, 2026 at 8:19 AM IST
आगरा: मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करने आने वाले पर्यटकों के लिए बुरी खबर है. 10 फरवरी को ढाई घंटे तक ताजमहल में पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी.
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अनुसार सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के अपनी पत्नी वेरोनिक्यू हर्मिनी संग ताजमहल का दीदार के चलते एक आदेश जारी किया है. इससे सुबह नौ बजे से 11:30 बजे तक आम पर्यटकों की ताजमहल में नो एंट्री रहेगी. आगरा मंगलवार और बुधवार को अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और शाही मेहमाननवाजी का केंद्र बनेगा.
बता दें कि मंगलवार को थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना भी आगरा आएंगी, जो बुधवार सुबह ही ताजमहल निहारेंगी. दो देशों के वीवीआईपी मेहमानों की ताजमहल विजिट को लेकर आगरा में जिला प्रशासन, पुलिस और एएसआई ने पूरी तैयारी कर ली हैं. इसके साथ ही दोनों देश की एडवांस टीमें भी आगरा में डेरा डाले हैं.
बता दें कि 5 फरवरी को सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी भारत भ्रमण पर आए हैं. वह 10 फरवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे. बीते अक्टूबर 2025 में ही पैट्रिक हर्मिनी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण किया था. राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी ये पहली भारत यात्रा है. इसकी जानकारी बीते दिनों विदेश मंत्रालय ने दी थी. सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत भ्रमण यात्रा में आगरा भी शामिल है.
राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी की भारत यात्रा दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर है. जिसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा पारस्परिक हित के अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो रही है.
ढाई घंटे तक पर्यटकों की ताजमहल में रहेगी नो एंट्री
एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि 10 और 11 फरवरी को आगरा में वीवीआईपी मेहमान आ रहे हैं. जिसको लेकर संबंधित विभागों के साथ बैठक हो चुकी हैं. जिसमें वीवीआईपी मेहमानों की सुरक्षा, यातायात और स्वागत तैयारियों पर चर्चा की गई है. वीवीआईपी मेहमानों की ताजमहल विजिट के दौरान सुरक्षा के मददेजनर ताजमहल में पर्यटकों का प्रवेश प्रभावित रहेगा.
एएसआई की अधीक्षण पुरातत्वविद स्मिता एस कुमार ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी और पत्नी वेरोनिक हर्मिनी के साथ आए प्रतिनिधि मंडल की ताजमहल विजिट को मंगलवार सुबह 9 बजे तक 11:30 बजे तक आम पर्यटकों के लिए ताजमहल बंद रहने का आदेश है.
इस दौरान ही सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी अपनी पत्नी वेरोनिक हर्मिनी के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे. इसके पहले और बाद में ही देशी और विदेशी पर्यटकों को ताजमहल में एंटी मिलेगी. ऐसे में पर्यटक मंगलवार सुबह के बजाय दोपहर में ताजमहल का दीदार करने पहुंचें, तो उन्हें कोई परेशानी न उठानी पड़ेगी.
शाही मेहमान की सुरक्षा में बैंकॉक की टीमें
एडीएम प्रोटोकॉल प्रशांत तिवारी ने बताया कि थाईलैंड की राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना विशेष विमान से आगरा 10 फरवरी की शाम आएंगी. वह एक होटल में रात्रि प्रवास करेंगी. राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना आगरा में यूपी सरकार की राज्य अतिथि हैं. 11 फरवरी की सुबह राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना ताज का दीदार करेंगी.
राजकुमारी सिरिवन्नावरी नारिरत्ना की आगरा विजिट और उनकी सुरक्षा को लेकर थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियां आगरा में हैं. पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें थाईलैंड की सुरक्षा एजेंसियां के साथ समन्वय करके सुरक्षा व्यवस्था का खाका बना रहे हैं. दोनों ही देशों के प्रोटोकॉल के अनुसार वीवीआईपी अतिथियों के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जाएंगे.
