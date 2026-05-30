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किसी विदेशी संस्था ने पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में खोला बौद्ध अध्ययन केंद्र, जानें सबकुछ

ताइवान के त्ज़ू ची फाउंडेशन ताइवान ने बीएचयू में बौद्ध अध्ययन केंद्र खोला. ( ईटीवी भारत )

वाराणसी: काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग में पहला “त्ज़ू ची महायान बौद्ध प्रैक्टिस सेंटर" खुला है. यह भारत में बौद्ध अध्ययन एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक सहयोग के क्षेत्र में बड़ा कदम है. किसी विदेशी बौद्ध संस्था द्वारा प्रायोजित यह भारत का प्रथम बौद्ध केंद्र है. इस दौरान त्ज़ू ची फाउंडेशन ने पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के विद्यार्थियों हेतु 10 पूर्ण छात्रवृत्तियों की भी घोषणा भी की है. त्ज़ू ची फाउंडेशन ताइवान ने बीएचयू में बौद्ध अध्ययन केंद्र खोला. (ईटीवी भारत) केंद्र का संयुक्त उद्घाटन काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अजीत कुमार चतुर्वेदी एवं विश्वप्रसिद्ध बौद्ध संस्था त्ज़ू ची फाउंडेशन की उपाध्यक्ष पी यू लिन द्वारा कला संकाय की अधिष्ठाता प्रो. सुषमा घिल्डियाल की उपस्थिति में किया गया. पालि एवं बौद्ध अध्ययन विभाग के तत्वावधान में तथा त्ज़ू ची फाउंडेशन के अंतरराष्ट्रीय सहयोग से स्थापित यह केंद्र बौद्ध दर्शन, करुणा, माइंडफुलनेस, मानवीय मूल्यों एवं अंतर-सांस्कृतिक शैक्षणिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने हेतु कार्य करेगा.