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E20 पर अरविंद केजरीवाल का टाउन हॉल कार्यक्रम, तहसीन पूनावाला का आरोप- दिल्ली पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट

उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से पूनावाला ने इशारा किया है कि ई-20 के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है.

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तहसीन पूनावाला ने लगाया हाऊस अरेस्ट करने का आरोप (SOURCE: X TEHSEEN POONAWALLA)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 1, 2026 at 1:19 PM IST

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नई दिल्ली: तहसील पूनावाला ने दिल्ली पुलिस पर खुद को घर में हाउस अरेस्ट करने का आरोप लगाया है. इससे संबंधित वीडियो भी तहसीन पूनावाला ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया है. पूनावाला का कहना है कि बिना किसी कागज के दिल्ली पुलिस ने मुझे मेरे घर में नजर बंद किया है.

बता दें कि तहसीन पूनावाला ने अपने एक्स हैंडल से आज 10 बजे मौन व्रत पर बैठने की जानकारी साझा की थी. इसको लेकर ही उनको हाउस अरेस्ट करने की बात सामने आ रही है. साथ ही वह केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पर ई-20 एथेनॉल योजना लागू करवा कर गंभीर आरोप लगाते रहे. उन्होंने अपने हाउस अरेस्ट के वीडियो में भी गडकरी पर यही दो शब्द लिखते हुए निशाना साधा है. उन्होंने अपनी पोस्ट के माध्यम से यह भी इशारा किया है कि ई-20 के खिलाफ आवाज उठाने पर मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है.

बता दें कि तहसील पूनावाला काफी दिनों से ई20 के मुद्दे पर सरकार पर निशाना साथ रहे हैं. अक्सर उन्हें टीवी डिबेट में राजनीतिक विश्लेषक के रूप में यह मुद्दा उठाते हुए देखा जाता है. तहसीन पूनावाला द्वारा अपने एक्स हैंडल पर शेयर वीडियो पोस्ट में दिल्ली पुलिसकर्मी पूनावाला से बात करते हुए दिखाई दे रहा है.

बता दें कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कांस्टीट्यूशन क्लब में ई20 पेट्रोल के मामले पर टाउन हॉल नाम से कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें कई एक्सपर्ट्स हिस्सा ले रहे हैं. केजरीवाल ने अधिक से अधिक संख्या में लोगों से टाउन हॉल कार्यक्रम से जुड़ने की अपील की है. साथ ही जो लोग मौके पर नहीं पहुंच पा रहे हैं उनसे ऑनलाइन जुड़ने के लिए कहा गया है.

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