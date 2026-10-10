ETV Bharat / bharat

दिल्ली दंगों के एक मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन दोषी करार, कोर्ट ने 12 अन्य आरोपियों को किया बरी

पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन ( File Photo )

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली के दयालपुर इलाके में हुए दंगों के मामले में ताहिर हुसैन को दंगे भड़काने का दोषी करार दिया है. एडिशनल सेशंस जज प्रवीण सिंह ने इस मामले के बाकी 12 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया. कोर्ट ने ताहिर हुसैन की सजा की अवधि पर 16 नवंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने ताहिर हुसैन को भारतीय दंड संहिता की धारा 147 और 109 के तहत दोषी करार दिया. जबकि दूसरे आरोपों से बरी कर दिया. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में ताहिर हुसैन के अलावा जिन्हें आरोपी बनाया था उनमें मोहम्मद शादाब, शाह आलम, रियासत अली, गुलफाम, राशिद, मोहम्मद रिहान, मोहम्मद आबिद, अरशद कय्यूम, इरशाद अहमद, दीपक सिंह सैनी, नवनीत और महक सिंह शामिल हैं. इन सभी पर दंगा करने, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, आगजनी और आपराधिक साजिश रचने जैसे कई आरोप लगाए गए थे.