जैसलमेर के तगाराम भील को मिलेगा पद्मश्री, 35 देशों में बिखेरे अलगोजा के सुर
जैसलमेर के प्रसिद्ध अलगोजा वादक तगाराम भील को पद्मश्री सम्मान मिलने जा रहा है. उन्होंने लोक विरासत को वैश्विक पहचान दी.
Published : January 25, 2026 at 8:11 PM IST
जैसलमेर: कहते हैं कि अगर कुछ सीखने की शिद्दत हो तो हर मुश्किल राह आसान लगने लगती है. पश्चिमी राजस्थान की थार की रेतीली धरती से निकली ऐसी ही एक प्रेरक और संघर्षपूर्ण कहानी है जैसलमेर के ख्याति प्राप्त लोक कलाकार तगाराम भील की. केंद्र सरकार ने गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें तगाराम भील को कला के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान का ऐलान किया गया है. यह सम्मान न केवल उनकी व्यक्तिगत तपस्या का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान है, बल्कि राजस्थानी लोककला, खासकर अलगोजा वादन की विरासत को भी गौरव प्रदान करता है.
बचपन में छुप-छुपकर सीखी अलगोजा की तान: जैसलमेर से लगभग 7 किलोमीटर दूर मूलसागर गांव में जन्मे तगाराम भील का बचपन गरीबी और संघर्षों से भरा रहा. उनके पिता अलगोजा बजाते थे, लेकिन परिवार की परंपरा या आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें औपचारिक रूप से सिखाने की इजाजत नहीं थी, फिर भी, छोटे तगाराम ने पिता का अलगोजा चुपके-चुपके चुराकर जंगलों में ले जाना शुरू किया. बकरियां चराते हुए वे घंटों अभ्यास करते, अलगोजा की जटिल तानों को सीखते. इसी छिपकर की गई साधना ने उन्हें इस दुर्लभ और कठिन वाद्ययंत्र में महारत हासिल कराई. अलगोजा दो बांसुरियों से मिलकर बना होता है, जिसमें एक साथ दो अलग-अलग सुर बजाने की कला होती है, जो इसे बेहद चुनौतीपूर्ण बनाती है.
पहली प्रस्तुति ने बदली जिंदगी की दिशा: लगभग 40 वर्ष पहले, 1981 में जैसलमेर के मरू महोत्सव में तगाराम भील ने अपनी पहली प्रस्तुति दी. उस दिन उनके सुरों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. इस कार्यक्रम के बाद उनका जीवन पूरी तरह बदल गया. स्थानीय मंचों से शुरुआत कर उनका सफर जल्द ही राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंच गया. उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और निरंतर अपनी कला को निखारते रहे.
विदेशों में फैलाए भारतीय लोक संगीत के सुर: तगाराम भील ने अब तक 35 से अधिक देशों में अलगोजा वादन प्रस्तुत किया है. रूस, जापान, जर्मनी, फ्रांस, विभिन्न अफ्रीकी देशों और खास तौर पर अरब देशों में उनके प्रदर्शन ने भारतीय लोक संगीत को नई पहचान दी. उनका कहना है कि भारत में जितना स्नेह और सम्मान उन्हें मिला, विदेशों में भी उतना ही प्यार मिला. यह उनकी कला की सार्वभौमिक अपील का प्रमाण है.
अलगोजा की कला को बचाने का संकल्प: आज राजस्थान में अलगोजा बजाने वाले कलाकार गिने-चुने बचे हैं. यह वाद्ययंत्र बेहद कठिन माना जाता है और नई पीढ़ी में इसकी रुचि कम हो रही है. ऐसे में तगाराम भील न केवल खुद साधना कर रहे हैं, बल्कि युवा कलाकारों को प्रशिक्षित करके इस कला को जीवित रखने में जुटे हैं. उनका प्रयास है कि यह प्राचीन विरासत लुप्त न हो जाए.
चरवाहों की परंपरा से वैश्विक मंच तक का सफर: तगाराम भील बताते हैं कि अलगोजा की शुरुआत चरवाहों के मनोरंजन से हुई. प्राचीन काल से पशुपालक इसे शौकिया तौर पर बनाते और बजाते थे, लेकिन तगाराम ने अपनी साधना और समर्पण से इसे विश्व मंचों पर भारतीय संस्कृति की शानदार पहचान बना दिया. पुरखों से मिली इस विरासत को उन्होंने वैश्विक स्तर पर स्थापित किया.
पद्मश्री से लोककला को मिला नया गौरव: पद्मश्री की यह घोषणा तगाराम भील की जीवनभर की तपस्या को राष्ट्रीय मान्यता देती है. साथ ही, जैसलमेर और पूरे पश्चिमी राजस्थान की लोक संस्कृति को गौरवान्वित करती है. यह सम्मान उन हजारों अनसंग हीरोज लोक कलाकारों के लिए प्रेरणा बनेगा, जो गांवों-ढाणियों में अपनी कला को जीवित रखने के लिए संघर्षरत हैं.
