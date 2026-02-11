ETV Bharat / bharat

टी20 वर्ल्ड कप के बीच टीम इंडिया को झटका, अभिषेक शर्मा की बिगड़ी तबीयत, फोर्टिस अस्पताल में भर्ती

अभिषेक के पेट में कुछ समस्या है, उन पर नजर रखी जा रही है. वो अगले 24 से 48 घंटों में फिट हो जाएंगे-डॉक्टर्स

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 11, 2026 at 9:18 AM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार शुरुआत करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के लिए दिल्ली से एक चिंताजनक खबर सामने आई है. टीम के युवा और आक्रामक सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा पेट में संक्रमण के कारण दिल्ली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं.

मंगलवार को टीम के प्रेक्टिस सेशन से नदारद रहने के बाद बुधवार सुबह उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, जिससे गुरुवार को नामीबिया के खिलाफ होने वाले मुकाबले में उनके खेलने पर संशय के बादल मंडरा रहे हैं.

भारतीय टीम नामीबिया के खिलाफ मुकाबले के लिए अरुण जेटली स्टेडियम में पसीना बहा रही है, लेकिन अभिषेक शर्मा मंगलवार शाम को हुए प्रैक्टिस सेशन में दिखाई नहीं दिए. अभिषेक को पिछले कुछ दिनों से पेट में दर्द और कमजोरी की शिकायत थी. बुधवार को स्थिति बिगड़ने पर उन्हें एहतियात के तौर पर फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनकी निगरानी कर रही है. हालांकि, मेडिकल बुलेटिन में उनकी हालत स्थिर बताई गई है, लेकिन शरीर में पानी की कमी और संक्रमण के चलते उन्हें अभी आराम की सलाह दी गई है.

हालांकि, टीम मैनेजमेंट उन्हें लेकर कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता, क्योंकि नामीबिया के बाद भारत को 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ हाई-वोल्टेज मुकाबला खेलना है. अगर अभिषेक शर्मा गुरुवार के मैच तक पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो उनकी जगह प्लेइंग-11 में संजू सैमसन या ईशान किशन को शामिल किया जा सकता है. अभ्यास सत्र के दौरान संजू सैमसन ने नेट्स पर काफी समय बिताया, जिससे संकेत मिल रहे हैं कि वह ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं. अभिषेक का बीमार होना कप्तान सूर्यकुमार यादव के लिए चिंता की बात है, क्योंकि अभिषेक और ईशान की जोड़ी टीम को आक्रामक शुरुआत देने के लिए जानी जाती है.

सोशल मीडिया पर अभिषेक शर्मा के अस्पताल में भर्ती होने की खबर आते ही उनके प्रशंसकों के बीच चिंता नजर आने लगी है. फैंस लगातार उनके जल्द स्वस्थ होने और मैदान पर वापसी की प्रार्थना कर रहे हैं. बता दें कि अभिषेक ने हाल के समय में अपने विस्फोटक प्रदर्शन से भारतीय टी20 टीम में अपनी जगह पक्की की है.

