एआई समिट में प्रदर्शन के दौरान उपयोग किए गए टीशर्ट डिजाइनर को मिली अंतरिम जमानत
एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीशर्ट डिजाइन करने वाले आरोपी को मिली अंतरिम जमानत
Published : March 11, 2026 at 2:08 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने भारत मंडपम में एआई समिट में 20 फरवरी को शर्टलेस प्रदर्शन करने के मामले में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की टीशर्ट को डिजाइन करने वाले आरोपी को अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज अमित बंसल ने ये आदेश दिया.
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि अगर उसे आरोपी को गिरफ्तार करने की जरुरत पड़ती है तो वो याचिकाकर्ता को एक हफ्ते की नोटिस देंगे. याचिका उमेश चंद्र पडाला ने दायर किया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक पडाला ने जिस टीशर्ट को डिजाइन किया था वही टीशर्ट पहनकर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एआई समिट में प्रदर्शन किया था.
बता दें कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 20 फरवरी को भारत मंडपम में एआई समिट के दौरान शर्टलेस प्रदर्शन किया था. इस प्रदर्शन में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथों में जो टीशर्ट थी उस पर पीएम काम्प्रोमइज्ड लिखा हुआ था. इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को 28 फरवरी को मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिली थी. 28 फरवरी को ही सेशंस कोर्ट ने जमानत पर रोक लगा दिया था. दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 मार्च को चिब को जमानत पर लगी रोक को हटा दिया था.
इस मामले में यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को 24 मार्च तक की अंतरिम जमानत मिल चुकी है. पटियाला हाउस कोर्ट ने 9 मार्च को इस मामले में तीन यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं दिव्यांश गिरधर, भूदेश शर्मा और कुबेर मीणा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.कोर्ट ने यूथ कांग्रेस के महासचिव निगम भंडारी को भी अंतरिम जमानत दे दी है.
दिल्ली पुलिस के मुताबिक यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की 20 फरवरी को गिरफ्तारी के पहले पुलिस से हाथापाई भी हुई जिसमें तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों ने पहले तो काला छाता और छपे हुए स्टिकर लेकर एआई समिट के स्थल पर प्रवेश करने की योजना बनाई थी लेकिन पकड़े जाने के डर से इन प्रदर्शनकारियों ने अपनी योजना में बदलाव किया और टीशर्ट पहनकर आए जिसमें प्रिंटेड मैसेज था.
टीशर्ट के ऊपर इन प्रदर्शनकारियों ने स्वेटर और जैकेट पहन रखे थे. बाद में भारत मंडपम के हॉल नंबर पांच पहुंचकर ये प्रदर्शनकारी टीशर्ट उतार कर उसे हवा में लहराने लगे.
