झारखंड में 'हाथीपांव' ने 28,000 से ज्यादा लोगों को बना दिया अपंग, यह गलती ना करें, लक्षणों को पहचानें और करें बचाव
झारखंड में हाथीपांव के कारण हजारों मरीज अपंग हो चुके हैं. अब मरीजों की पहचान के लिए नाइट ब्लड सर्वे चलाया जा रहा.रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार
Published : July 30, 2026 at 9:00 PM IST
रांची: झारखंड के कई जिलों में इन दिनों NBS यानी नाइट ब्लड सर्वे चलाया जा रहा है, ताकि समय रहते फाइलेरिया के मरीजों की पहचान हो सके. झारखंड का स्वास्थ्य महकमा फाइलेरिया को लेकर बेहद गंभीर है, क्योंकि यह साधारण सी दिखने वाली बीमारी लोगों को अपंग बना रही है.
स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में कुल 51,319 हाथीपांव (Elephantiasis) के मरीज हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा यानी 28,530 मरीज अपंगता की स्थिति (स्टेज-03 से स्टेज-07) तक पहुंच चुके हैं. इन लोगों का जीवन अब सरकार द्वारा दिए जाने वाले विकलांगता पेंशन पर निर्भर हो गया है, क्योंकि उनके पैर-हाथ इस कदर प्रभावित हो गए हैं कि वे कोई काम नहीं कर पाते.
फाइलेरिया क्या है?
झारखंड वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ बी.के. सिंह बताते हैं कि फाइलेरिया एक उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग है, जो एक तरह का परजीवी रोग है. यह मुख्य रूप से संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है. यह रोग शरीर की लसीका प्रणाली (Lymphatic System) को प्रभावित करता है, जिसके कारण हाथ, पैर, स्तन या जननांगों में असामान्य सूजन (Lymphedema) हो जाती है और गंभीर मामलों में हाथीपांव (Elephantiasis) की स्थिति पैदा हो जाती है.
यह बीमारी न केवल व्यक्ति की शारीरिक क्षमता को नष्ट करती है, बल्कि मरीजों की मानसिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को भी बुरी तरह प्रभावित करती है.
वाहक और कारण
डॉ बी.के. सिंह के अनुसार, फाइलेरिया का मुख्य वाहक क्यूलेक्स नाम का मच्छर है. फाइलेरिया का मुख्य कारण फाइलेरिया परजीवी (फाइलेरिया वर्म्स) है, जो संक्रमित मच्छरों के माध्यम से मानव शरीर में प्रवेश करते हैं. रांची सदर अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉ हरिश्चन्द्र बताते हैं कि मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख परजीवी Wuchereria bancrofti हैं, जो लगभग 90% मामलों में फाइलेरिया का कारण बनते हैं.
ये परजीवी शरीर की लसीका वाहिकाओं (Lymphatic Vessels) में कई वर्षों तक जीवित रह सकते हैं. फाइलेरिया सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता. संक्रमित व्यक्ति के रक्त में माइक्रोफाइलेरिया (Microfilariae) मौजूद रहते हैं. जब क्यूलेक्स मच्छर ऐसे व्यक्ति को काटता है, तो ये सूक्ष्म लार्वा मच्छर के शरीर में चले जाते हैं. मच्छर के शरीर में लगभग 10-14 दिनों में ये संक्रामक अवस्था (Infective Larvae) में विकसित हो जाते हैं.
जब यही संक्रमित मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तो लार्वा त्वचा के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर जाते हैं. ये लार्वा लसीका तंत्र तक पहुंचकर वयस्क कृमि (Adult Worms) बन जाते हैं और वर्षों तक शरीर में जीवित रहते हैं. भारत में फाइलेरिया का सबसे बड़ा वाहक Culex quinquefasciatus मच्छर है.
बचाव के उपाय
डॉ बी.के. सिंह जोर देते हैं कि फाइलेरिया से बचाव के लिए वही एहतियात अपनाने हैं जो मलेरिया-डेंगू से बचने के लिए किए जाते हैं. घर के आसपास मच्छर न पनपने दें. रात में मच्छरदानी लगाकर सोएं. दिन में भी शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनें. बार-बार संक्रमित मच्छर के काटने से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है.
समय-समय पर सरकार द्वारा चलाए जाने वाले सामूहिक दवा सेवन (Mass Drug Administration - MDA) में दी जाने वाली दवाएं अवश्य लें. राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत DEC और Albendazole (कुछ क्षेत्रों में Ivermectin) दी जाती हैं. अगर लोग दवा नहीं लेंगे तो समुदाय में संक्रमण का चक्र बना रह सकता है.
हाथीपांव - फाइलेरिया का खतरनाक रूप
डॉ बी.के. सिंह बताते हैं कि फाइलेरिया में अंडकोष का बढ़ जाना (हाइड्रोसिल) भी आम है, जिसका ऑपरेशन से इलाज संभव है. लेकिन लसीका तंत्र शरीर से अतिरिक्त द्रव निकालने और प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जब फाइलेरिया परजीवी लसीका वाहिकाओं में पहुंचते हैं तो सूजन और सूक्ष्म क्षति होती है, जिससे लसीका प्रवाह बाधित हो जाता है. तरल पदार्थ ऊतकों में जमा होने लगता है. लंबे समय तक यह स्थिति बनी रहने पर त्वचा मोटी और कठोर हो जाती है, जिसे हाथीपांव (Elephantiasis) कहते हैं.
देश और झारखंड में स्थिति
भारत लंबे समय से फाइलेरिया प्रभावित देशों में रहा है. केंद्र सरकार के राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सामूहिक दवा वितरण, मच्छर नियंत्रण, रोगियों की पहचान और जन-जागरूकता के माध्यम से रोग को समाप्त करने की दिशा में निरंतर काम चल रहा है.
डॉ बी.के. सिंह के अनुसार झारखंड में फाइलेरिया का प्रकोप पहले से कम हुआ है. खूँटी जिला टास्क-2 क्लियर कर फाइलेरिया मुक्त जिला बनने की राह पर है. रांची, पूर्वी सिंहभूम, सिमडेगा और गढ़वा के कई प्रखंडों में माइक्रोफाइलेरियल रेट (MF Rate) 1% से कम मिल रहा है, जहां अब प्री-टास्क एक्टिविटी चलाई जाएगी.
फाइलेरिया के परजीवी रात्रि के समय रक्तवाहिकाओं में आ जाते हैं, इसलिए शाम या रात में सैंपल लेकर ही सही रिपोर्ट आती है. वर्तमान में राज्य के 9 जिलों में नाइट ब्लड सर्वे अभियान चलाया जा रहा है. केंद्र सरकार के निर्देशानुसार अब 12-12 जिलों में दो बार (अगस्त और फरवरी) की बजाय सभी 24 जिलों में एक बार MDA अभियान चलाया जाएगा.
इलाज और अपंगता
डॉ बी.के. सिंह स्पष्ट करते हैं कि फाइलेरिया से होने वाले हाइड्रोसिल का इलाज संभव है, लेकिन हाथीपांव का कोई इलाज नहीं है. राज्य के 51,319 हाथीपांव मरीजों में से 28,530 मरीज स्टेज 3 से 7 तक अपंग हो चुके हैं. इनके अपंगता प्रमाणपत्र बन जाने के बाद वे सरकारी योजनाओं और विकलांगता पेंशन के हकदार हो जाते हैं.
आंकड़े साफ बताते हैं कि फाइलेरिया को साधारण बीमारी समझना बड़ी भूल है. यह न सिर्फ व्यक्ति को अपंग बनाती है बल्कि असहनीय पीड़ा भी देती है. इससे बचाव बहुत आसान है. पांच वर्ष तक लगातार MDA दवाएं लेने से बीमारी का खतरा खत्म हो जाता है. लेकिन एक बार हाथीपांव हो गया तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है.
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