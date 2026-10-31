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नैनीताल में स्विट्जरलैंड के वॉकिंग बाबा ने सुनाया 10 साल पैदल चलने का अनुभव, कहा प्रकृति हमारी मां समान

हिमालयन इकोज में स्विट्जरलैंड के बेंजामिन वियात्ते ( Etv Bharat )

नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में शुक्रवार से हिमालयन इकोज के 11वें संस्करण का आगाज हो गया है. 30 और 31 अक्टूबर को एबॉट्सफोर्ड एस्टेट में आयोजित हो रहे इस दो दिवसीय उत्सव में देश-विदेश के लेखक, कलाकार, विचारक और पर्यावरणविद शिरकत कर रहे हैं. आयोजन के दौरान साहित्य, कला, पर्वतीय संस्कृति और पारिस्थितिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद और विचार-विमर्श किया जा रहा है. स्विट्जरलैंड से आए वॉकिंग बाबा बेंजामिन वियात्ते को सुनने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण रहा.

नैनीताल में हिमालयन इकोज़ का 11वां संस्करण शुरू: झीलों नगरी नैनीताल में शुक्रवार से हिमालयन इकोज के 11वें संस्करण की शुरुआत हो गई है. कार्यक्रम में देश-विदेश के जाने माने लेखक, कलाकार, विचारक और पर्यावरणविद शिरकत कर रही हैं. इस वर्ष के आयोजन में हिमालयी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ों में रहने वाले समुदायों के सामने खड़ी चुनौतियों को प्रमुखता दी जा रही है. विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागी अपने अनुभव, विचार और दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं.