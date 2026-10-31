नैनीताल में स्विट्जरलैंड के वॉकिंग बाबा ने सुनाया 10 साल पैदल चलने का अनुभव, कहा प्रकृति हमारी मां समान
11th edition of Himalayan Echoes नैनीताल में आयोजित हिमालयन इकोज में साहित्य, कला, पर्वतीय संस्कृति और पारिस्थितिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर चल रहा संवाद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 31, 2026 at 10:51 AM IST
नैनीताल: सरोवर नगरी नैनीताल में शुक्रवार से हिमालयन इकोज के 11वें संस्करण का आगाज हो गया है. 30 और 31 अक्टूबर को एबॉट्सफोर्ड एस्टेट में आयोजित हो रहे इस दो दिवसीय उत्सव में देश-विदेश के लेखक, कलाकार, विचारक और पर्यावरणविद शिरकत कर रहे हैं. आयोजन के दौरान साहित्य, कला, पर्वतीय संस्कृति और पारिस्थितिकी से जुड़े विभिन्न विषयों पर संवाद और विचार-विमर्श किया जा रहा है. स्विट्जरलैंड से आए वॉकिंग बाबा बेंजामिन वियात्ते को सुनने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षण रहा.
नैनीताल में हिमालयन इकोज़ का 11वां संस्करण शुरू: झीलों नगरी नैनीताल में शुक्रवार से हिमालयन इकोज के 11वें संस्करण की शुरुआत हो गई है. कार्यक्रम में देश-विदेश के जाने माने लेखक, कलाकार, विचारक और पर्यावरणविद शिरकत कर रही हैं. इस वर्ष के आयोजन में हिमालयी क्षेत्रों की सांस्कृतिक विरासत, जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण संरक्षण और पहाड़ों में रहने वाले समुदायों के सामने खड़ी चुनौतियों को प्रमुखता दी जा रही है. विभिन्न सत्रों के माध्यम से प्रतिभागी अपने अनुभव, विचार और दृष्टिकोण साझा कर रहे हैं.
साहित्य-संस्कृति और पर्यावरण पर चल रहा है मंथन: हिमालयन इकोज़ का उद्देश्य साहित्य और कला के माध्यम से हिमालय की पहचान, यहां की परंपराओं और पर्यावरणीय चुनौतियों को व्यापक मंच प्रदान करना है. दो दिन के इस उत्सव में विभिन्न देशों से पहुंचे प्रतिभागियों की मौजूदगी इसे अंतरराष्ट्रीय स्वरूप दे रही है. वॉकिंग बाबा के नाम से मशहूर स्विट्जरलैंड के बेंजामिन वियात्ते भी कार्यक्रम में प्रतिभा करने के लिए नैनीताल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने अपनी 14,000 किलोमीटर की पैदल यात्रा के बारे में जानकारी दी.
स्विट्जरलैंड से आए वॉकिंग बाबा ने बताया 10 साल कैसे पैदल चले: बेंजामिन वियात्ते 'वॉकिंग बाबा' ने बताया कि नेचर को समझने की आवश्यकता है. 10 साल पहले उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की थी. पैदल यात्रा के माध्यम से उन्होंने नेचर को समझने का प्रयास किया. इस लिए उन्हें दुनिया वॉकिंग बाबा के नाम से जानती है.
उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोगों की इज्जत करते हैं, उसी तरह से नेचर की भी इज्जत करनी चाहिए. जिस तरह से अगर हम अपने अंदर की साफ सफाई नहीं रखते हैं, तो बीमार पड़ जाते हैं. उसी तरह बाहर की सफाई न करने से दुनिया बीमार होती है. इसलिए कुछ भी खाने-पीने के बाद कहीं भी कूड़े को नहीं फेंकना चाहिए.
बेंजामिन वीयात्ते ने कहा प्रकृति हमारी मां समान: वॉकिंग बाबा ने बताया कि हमारे देश स्विट्जरलैंड के लोगों ने सफाई का महत्त्व समझा है. इसलिए हमारा देश सुंदर है और उसकी खूबसूरती विख्यात है. उन्होंने कहा नेचर हमारी मां के समान है, जिसकी इज्जत सभी को करनी चाहिए. उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान उन्हें नेचर से प्यार करने वाले भी मिले और इससे दूरी बनाए रखने वाले लोग भी मिले.
उन्होंने कहा कि आज विश्व को नेचर से प्यार करने वाले लोगों की जरूरत ज्यादा है. उन्होंने कहा कि भारत में आध्यात्मिक सफर है जबकि स्विट्जरलैंड में साफ सफाई को ज्यादा महत्व दिया जाता है. बेंजामिन ने कहा कि दोनों देश में कुछ समानता है और कुछ कमियां जिन्हें समझने की आवश्यकता है.
मैंने 10 साल पहले पैदल यात्रा शुरू की. स्विट्जरलैंड से भारत तक ये पैदल यात्रा की. इंसानों को अपने शरीर की तरह प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए. स्विट्जरलैंड के लोग सफाई के बारे जान गए हैं इसलिए वो सुंदर है. भारत में जैसे मंदिर के अंदर साफ-सफाई रखते हैं, वैसे ही प्रकृति को भी स्वच्छ रखना चाहिए. प्रकृति को मां समान समझना चाहिए.
-बेंजामिन वियात्ते, स्विट्जरलैंड से आए पर्यावरणविद-
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