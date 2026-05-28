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कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ स्विट्जरलैंड की याद दिलाते हैं : स्विस राजदूत तिस्साफी

स्विस राजदूत माया तिस्साफी ने कई क्षेत्रों में विकास और भविष्य के सहयोग पर विचार-विमर्श किया.

Maya Tissafi, Ambassador of Switzerland
स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी (X @SwissAmbIND)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 28, 2026 at 8:05 PM IST

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श्रीनगर: भारत और भूटान में स्विट्जरलैंड की राजदूत माया तिस्साफी (Maya Tissafi) ने कश्मीर को "एक स्विस के लिए बहुत जाना-पहचाना" बताया है. उन्होंने श्रीनगर की अपनी यात्रा की डिटेल्स और तस्वीरें शेयर कीं, जहां उन्होंने कई सेक्टर्स में विकास और भविष्य के सहयोग पर चर्चा की.

एक्स पर एक पोस्ट में, तिस्साफी ने कहा कि कश्मीर के खूबसूरत पहाड़ उन्हें स्विट्जरलैंड की याद दिलाते हैं और इस यात्रा को "कश्मीर की आत्मा से एक यादगार परिचय" कहा.

श्रीनगर में अपने रहने के दौरान, उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू और पूर्व मंत्री और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि चर्चा क्षेत्र की विकास प्राथमिकताओं और भविष्य के अवसरों पर केंद्रित थी.

माया तिस्साफी ने कहा कि स्विस विशेषज्ञता पहले से ही मूलढांचा परियोजनाएं, हाइड्रोपावर टेक्नोलॉजी, हाई-एल्टीट्यूड क्लाइमेट स्टडीज़ और डेयरी फार्मिंग जैसे एरिया में कश्मीर के विकास में योगदान दे रही है.

उन्होंने वोकेशनल ट्रेनिंग, मेहमाननवाज़ी, फ़ूड प्रोसेसिंग और टूरिज़्म सेक्टर में भविष्य में सहयोग की संभावनाओं की ओर भी इशारा किया. राजदूत ने अपने श्रीनगर दौरे की कई तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें डल झील के पास बने मशहूर निशात गार्डन की तस्वीरें भी शामिल हैं. उनकी यह बात ऐसे समय में आई है जब जम्मू-कश्मीर में टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक डेवलपमेंट और कौशल निर्माण के मकसद से अंतरराष्ट्रीय साझेदारी पर नए सिरे से फोकस किया जा रहा है.

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