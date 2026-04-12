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नैनीताल में 'नॉर्थ चैनल' फतह की तैयारी कर रहीं तैराक तन्वी, इंग्लिश चैनल पार कर रच चुकी हैं इतिहास

इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की पहली मां हैं तन्वी देवरे, अब नैनीताल में 'नॉर्थ चैनल' पार करने की कर रहीं तैयारी

SWIMMER TANVI
तन्वी की 'नॉर्थ चैनल' पार करने की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 12, 2026 at 6:43 PM IST

3 Min Read
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नैनीताल: देश-विदेश के कठिनतम जलमार्गों को पार करने का सपना लेकर नागपुर की तैराक तन्वी चव्हाण देवरे इन दिनों नैनी झील में कड़ी मेहनत कर रही हैं. इंग्लिश चैनल को पार कर इतिहास रच चुकीं तन्वी अब अंटार्कटिका के नॉर्थ चैनल (North Chanel) को पार करने की तैयारी में जुटी हैं. इसके लिए वो नैनीताल की ठंडी झील में लगातार अभ्यास कर रही हैं.

अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराकों के प्रशिक्षण के लिए मुफीद है नैनी झील: नैनीताल की नैनी झील देश के सबसे ठंडी झीलो में शुमार है. अंतरराष्ट्रीय स्तर के तैराकों के लिए प्रशिक्षण का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है. यहां का पानी इंग्लिश चैनल समेत दुनिया के कई ठंडे समुद्री क्षेत्रों के तापमान के बराबर माना जाता है, जिससे यह लंबी दूरी की ओपन वॉटर स्विमिंग के लिए बेहद उपयुक्त साबित हो रहा है.

दो बच्चों की मां हैं तन्वी: बता दें कि तन्वी चव्हाण देवरे की उम्र 35 साल है, जो दो बच्चों की मां भी हैं, वे इंग्लिश चैनल पार कर एक नया इतिहास रच चुकी हैं. उन्होंने करीब 17 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तैरकर तय की थी. इंग्लिश चैनल को दुनिया के सबसे खतरनाक जलमार्गों में गिना जाता है, जिसे पार करने से अनुभवी तैराक भी कतराते हैं.

Swimmer Tanvi Deore
नैनी झील में प्रैक्टिस कर रहीं तन्वी (फोटो- ETV Bharat)

इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की पहली मां हैं तन्वी: ऐसे में तन्वी की यह उपलब्धि देश के लिए गर्व का विषय बनी. तन्वी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर यूनाइटेड किंगडम (इंग्लैंड) और फ्रांस के बीच स्थित इस कठिन चैनल को पार किया. वे इंग्लिश चैनल पार करने वाली भारत की पहली मां बन गई हैं.

तन्वी का पति विप्लव देते हैं पूरा साथ: तन्वी की इस उपलब्धि में उनके पति विप्लव उनका पूरा साथ देते हैं. इतना ही नहीं उनके दोनों बच्चे भी अपनी मां की सफलता और जुनून में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं. तन्वी के इसी जुनून ने आज उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है.

Swimmer Tanvi Deore
ईटीवी भारत पर तन्वी देवरे (फोटो- ETV Bharat)

इंग्लिश चैनल को पार करने के लिए नैनीताल में लिया था प्रशिक्षण: इंग्लिश चैनल जैसी चुनौती के लिए तन्वी ने नैनीताल को ही अपना प्रशिक्षण केंद्र बनाया था. उन्होंने यहां करीब 11 डिग्री सेल्सियस तापमान में तैराकी कर खुद को तैयार किया. जिसके बाद उन्होंने इंग्लिश चैनल पार कर खुद को साबित किया कि हौसलों के आगे कुछ भी नहीं.

Swimmer Tanvi Deore
नैनी झील में खुद को तैयार कर रही तन्वी (फोटो- ETV Bharat)

नॉर्थ चैनल को फहत करने की तैयारी: इंग्लिश चैनल फतह करने के बाद अब तन्वी की नजर दुनिया के सबसे कठिन माने जाने वाले नॉर्थ चैनल पर है, जो अत्यधिक ठंडे पानी और खतरनाक परिस्थितियों के लिए जाना जाता है. इसी चुनौती के लिए वो एक बार फिर नैनीताल की झील में खुद को तैयार कर रही हैं.

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