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नैनीताल में 'नॉर्थ चैनल' फतह की तैयारी कर रहीं तैराक तन्वी, इंग्लिश चैनल पार कर रच चुकी हैं इतिहास

तन्वी की 'नॉर्थ चैनल' पार करने की तैयारी ( फोटो- ETV Bharat )