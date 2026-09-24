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'चाचा महाराष्ट्र में मंत्री, भतीजी स्वीडन में सांसद', एक-दूसरे को फूटी कौड़ी न सुहाते !

स्वीडन में बनी सांसद नीला ने साफ-साफ कह दिया, मुझे उनसे कोई लेना-देना नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

Nila Vikhe Patil
नीला विके पाटिल, स्वीडिश सांसद, भारतीय मूल की महिला (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 24, 2026 at 5:26 PM IST

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मुंबई : हाल ही में स्वीडन की संसद में भारतीय मूल की एक महिला चुनी गई हैं. उनका नाम है - नीला विखे पाटिल. उनके चाचा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं. उनका नाम है राधाकृष्ण विखे पाटिल. राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं. नीला, राधाकृष्ण विखे पाटिल के बड़े भाई डॉ अशोक विखे पाटिल की बेटी हैं. नीला विखे पाटिल के पिता (अशोक विखे पाटिल) विखे पाटिल फाउंडेशन के प्रमुख हैं. यह फाउंडेशन राज्य भर में कई स्कूल और कॉलेज चलाता है. नीला का आरोप है कि उनकी राजनीतिक सफलता का श्रेय न तो उनके चाचा को जाता है और न ही चचेरे भाई को.

स्टॉकहोम में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए नीला ने कहा, "किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, जिसमें सुजय यह डींगें मारते हुए दिख रहे हैं कि कैसे विखे परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि भले ही महाराष्ट्र में उनका सांसद हार गया हो, लेकिन स्वीडन में परिवार का एक और सदस्य चुना गया."

उन्होंने कहा, "यह हैरानी की बात है क्योंकि पिछले एक दशक से अधिक समय से मेरा अपने चाचा या चचेरे भाई से कोई संपर्क नहीं रहा है. मैं नियमित रूप से भारत आती रही हूं. अब, मेरे सांसद चुने जाने के बाद, वे मेरी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं."

सुजय विखे पाटिल 2024 का लोकसभा चुनाव अहिल्यानगर निर्वाचन क्षेत्र से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के नीलेश लंके से हार गए थे.41 वर्षीय नीला ने कहा, "उनकी राजनीति मेरी राजनीति से अलग है. मैं कभी अपनी पार्टी नहीं बदलूंगी. उन्होंने बदली है."

नीला को 13 सितंबर को हुए राष्ट्रीय चुनाव में स्टॉकहोम शहर निर्वाचन क्षेत्र से 349 सदस्यों वाली संसद के लिए चुना गया था. वह ग्रीन पार्टी की एक प्रमुख सदस्य हैं.2019 में बीजेपी में शामिल होने वाले राधाकृष्ण विखे पाटिल पहले कांग्रेस और शिवसेना में थे. कांग्रेस में रहते हुए, उन्होंने महाराष्ट्र विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और विपक्ष के नेता के रूप में काम किया था.

उन्होंने कहा, "मेरे अंकल ने कल मुझे मेरी जीत पर बधाई देने के लिए फोन किया, यह बहुत अच्छी बात थी. लेकिन बस इतना ही. पिछले दस सालों में उनसे या मेरे कजिन से कोई संपर्क नहीं रहा है."अपनी जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए राधाकृष्ण विखे पाटिल ने उनके चुनाव को परिवार के लिए "गर्व और खुशी" की बात बताया था. उन्होंने मीडिया से कहा था, "उन्हें यह सफलता उनकी लगातार कोशिशों की वजह से मिली है."स्वीडन में जन्मी नीला ने स्वीडिश प्रधानमंत्री कार्यालय में राजनीतिक सलाहकार के तौर पर काम करने से पहले गोथेनबर्ग स्कूल ऑफ बिजनेस और यूनिवर्सिटी डी कॉम्प्लूटेंस से इकोनॉमिक्स और लॉ में एमबीए किया था.

वह लगभग 25 सालों से ग्रीन पार्टी में सक्रिय रही हैं. इससे पहले, उन्होंने स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के ऑफिस में पॉलिटिकल एडवाइजर के तौर पर काम किया, जहां वह फाइनेंस, टैक्स और हाउसिंग से जुड़े मामलों को संभालती थीं. उन्होंने स्टॉकहोम सिटी काउंसिल में भी काम किया है और 2020 से पीडब्लूसी में काम कर रही हैं. पिछले साल वह चार्टर्ड अकाउंटेंट बनीं.

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