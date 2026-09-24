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'चाचा महाराष्ट्र में मंत्री, भतीजी स्वीडन में सांसद', एक-दूसरे को फूटी कौड़ी न सुहाते !

नीला विके पाटिल, स्वीडिश सांसद, भारतीय मूल की महिला ( IANS )

मुंबई : हाल ही में स्वीडन की संसद में भारतीय मूल की एक महिला चुनी गई हैं. उनका नाम है - नीला विखे पाटिल. उनके चाचा महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं. उनका नाम है राधाकृष्ण विखे पाटिल. राधाकृष्ण विखे पाटिल के बेटे सुजय विखे पाटिल लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं. नीला, राधाकृष्ण विखे पाटिल के बड़े भाई डॉ अशोक विखे पाटिल की बेटी हैं. नीला विखे पाटिल के पिता (अशोक विखे पाटिल) विखे पाटिल फाउंडेशन के प्रमुख हैं. यह फाउंडेशन राज्य भर में कई स्कूल और कॉलेज चलाता है. नीला का आरोप है कि उनकी राजनीतिक सफलता का श्रेय न तो उनके चाचा को जाता है और न ही चचेरे भाई को. स्टॉकहोम में एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए नीला ने कहा, "किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, जिसमें सुजय यह डींगें मारते हुए दिख रहे हैं कि कैसे विखे परिवार ने यह सुनिश्चित किया कि भले ही महाराष्ट्र में उनका सांसद हार गया हो, लेकिन स्वीडन में परिवार का एक और सदस्य चुना गया." उन्होंने कहा, "यह हैरानी की बात है क्योंकि पिछले एक दशक से अधिक समय से मेरा अपने चाचा या चचेरे भाई से कोई संपर्क नहीं रहा है. मैं नियमित रूप से भारत आती रही हूं. अब, मेरे सांसद चुने जाने के बाद, वे मेरी सफलता का फायदा उठाना चाहते हैं." सुजय विखे पाटिल 2024 का लोकसभा चुनाव अहिल्यानगर निर्वाचन क्षेत्र से शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (एसपी) के नीलेश लंके से हार गए थे.41 वर्षीय नीला ने कहा, "उनकी राजनीति मेरी राजनीति से अलग है. मैं कभी अपनी पार्टी नहीं बदलूंगी. उन्होंने बदली है."