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जंतर-मंतर हिंसा मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी नियमित जमानत

पटियाला हाउस कोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ने स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले 15 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था.