जंतर-मंतर हिंसा मामले में स्वतंत्र भारद्वाज को राहत, पटियाला हाउस कोर्ट ने दी नियमित जमानत
जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है.
Published : October 6, 2026 at 11:43 AM IST
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट से राहत मिली है. एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ने स्वतंत्र भारद्वाज को नियमित जमानत दे दी है. इससे पहले 15 सितंबर को कोर्ट ने उन्हें तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत दी थी. स्वतंत्र भारद्वाज को 4 सितंबर को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया गया था.
सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से पेश वकील उमेश शर्मा ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक वजहों से फंसाया गया है. वकील ने कहा था कि स्वतंत्र भारद्वाज को एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया लेकिन बाद में उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज किया गया. स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तब हुई थी जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया. इस पॉडकास्ट के बाद काकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था.
Delhi | Court granted bail to Swatantra Bhardwaj in CJP assault case. Earlier, he was granted interim bail with strict conditions. He has been granted regular bail by the court now. Detailed order will be passed later in the day, mentioning the bail conditions— ANI (@ANI) October 6, 2026
प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान काकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग सादी वर्दी में लाठी और डंडे लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों पर हमलों को अंजाम दिया था. इस प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.
इसे भी पढ़ें