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स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में उतरे परिजन, पूरे प्रकरण को बताया 'राजनीतिक साजिश'

दरभंगा: जंतर-मंतर विवाद के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए, खुद को हिंदुत्ववादी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज उर्फ शगुन मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव के रहने वाले हैं. इस गांव को मिनी फौज का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के लगभग हर परिवार से लोग फौज या पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं.

परिजनों की मांग और सवाल

स्वतंत्र के चाचा अजीत झा, जो पेशे से शिक्षक हैं, ने बताया कि परिवार निष्पक्ष जांच चाहता है और दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अपने भतीजे को निर्दोष बताते हुए जल्द रिहाई की मांग की है. परिवार ने स्वतंत्र के खिलाफ दर्ज पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं पर भी सवाल उठाए हैं.

स्वतंत्र भारद्वाज के चाचा का बयान (ETV Bharat)

"हमलोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए. मेरा बच्चा निर्दोष है, उसकी जल्द रिहाई होनी चाहिए. पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट समेत दर्ज धाराओं को हटाना चाहिए."-अजीत झा, स्वतंत्र के चाचा

राजनीतिक साजिश का आरोप

चाचा रंजीत झा ने इस घटना को पूरी तरह राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया. उनके अनुसार पूरा विपक्ष इस मामले में लगा हुआ है. स्वतंत्र हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं तथा राष्ट्र की बात करते हैं. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट लगाने को गलत बताया जा रहा है. परिजन देश के कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं.

स्वतंत्र भारद्वाज (सौ. स्वतंत्र भारद्वाज फेसबुक)

"यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित घटना है, जिसके पीछे पूरा विपक्ष लगा हुआ है. मेरे भतीजा राष्ट्रवादी है, वह राष्ट्र की बात करता है. वह बच्ची जो मोदी जी को हमारे देवी-देवताओं को अपशब्द कह रही थी इस कारण झरप हुई लेकिन स्वतंत्र के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा रही है."-रंजीत झा, चाचा