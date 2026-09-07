स्वतंत्र भारद्वाज के समर्थन में उतरे परिजन, पूरे प्रकरण को बताया 'राजनीतिक साजिश'
जंतर-मंतर विवाद के बाद चर्चा में आए स्वतंत्र भारद्वाज के चाचा ने पूरे प्रकरण को राजनीतिक साजिश बताया है. रिपोर्ट-वरुण ठाकुर
Published : September 7, 2026 at 1:47 PM IST
दरभंगा: जंतर-मंतर विवाद के बाद राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए, खुद को हिंदुत्ववादी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बताने वाले स्वतंत्र भारद्वाज उर्फ शगुन मूल रूप से बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के ओझौल गांव के रहने वाले हैं. इस गांव को मिनी फौज का गांव भी कहा जाता है, क्योंकि यहां के लगभग हर परिवार से लोग फौज या पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं.
परिजनों की मांग और सवाल
स्वतंत्र के चाचा अजीत झा, जो पेशे से शिक्षक हैं, ने बताया कि परिवार निष्पक्ष जांच चाहता है और दोनों पक्षों पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने अपने भतीजे को निर्दोष बताते हुए जल्द रिहाई की मांग की है. परिवार ने स्वतंत्र के खिलाफ दर्ज पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं पर भी सवाल उठाए हैं.
"हमलोग यही चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और कार्रवाई दोनों पर होनी चाहिए. मेरा बच्चा निर्दोष है, उसकी जल्द रिहाई होनी चाहिए. पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट समेत दर्ज धाराओं को हटाना चाहिए."-अजीत झा, स्वतंत्र के चाचा
राजनीतिक साजिश का आरोप
चाचा रंजीत झा ने इस घटना को पूरी तरह राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया. उनके अनुसार पूरा विपक्ष इस मामले में लगा हुआ है. स्वतंत्र हिंदुत्व और राष्ट्रवादी विचारधारा रखते हैं तथा राष्ट्र की बात करते हैं. विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा पॉक्सो और एससी-एसटी एक्ट लगाने को गलत बताया जा रहा है. परिजन देश के कानून और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन एकतरफा कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं.
"यह पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित घटना है, जिसके पीछे पूरा विपक्ष लगा हुआ है. मेरे भतीजा राष्ट्रवादी है, वह राष्ट्र की बात करता है. वह बच्ची जो मोदी जी को हमारे देवी-देवताओं को अपशब्द कह रही थी इस कारण झरप हुई लेकिन स्वतंत्र के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की जा रही है."-रंजीत झा, चाचा
गांव वालों और समर्थकों का समर्थन
ओझौल गांव के ग्रामीणों ने कहा कि "स्वतंत्र का गांव से पुराना जुड़ाव है और गांव का प्यार व अपनापन आज भी उनके साथ है." परिवार ने दिल्ली में स्वतंत्र के समर्थन में प्रदर्शन करने वालों के प्रति आभार भी जताया है. गिरफ्तारी और वायरल वीडियो के बाद गांव में परिजनों तथा ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है.
मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप
परिवार का स्पष्ट कहना है कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी के बाद उनके पैतृक गांव ओझौल में परिजन और ग्रामीण इस घटनाक्रम से व्यथित हैं तथा निष्पक्ष जांच व न्याय की उम्मीद कर रहे हैं.
स्वतंत्र ने दिल्ली विश्वविद्यालय से किया स्नातक
स्वतंत्र भारद्वाज का जन्म बिहार के भागलपुर जिले के नवगछिया में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना में हुई, इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की. पिछले कुछ वर्षों से वे दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं.
परिवार की पृष्ठभूमि और गांव से जुड़ाव
उनके पिता रणधीर झा पटना निगरानी विभाग में दारोगा के पद पर तैनात हैं, जबकि मां चांदनी देवी पटना हाईकोर्ट में वकील हैं. परिवार के कई सदस्य आज भी ओझौल गांव में रहते हैं. अप्रैल 2020 में स्वतंत्र अपने चचेरे भाइयों के साथ जनऊ संस्कार के लिए गांव आए थे, जिसके बाद पढ़ाई और यूपीएससी तैयारी के सिलसिले में वे दिल्ली में ही बस गए.
ये भी पढ़ें-
CJP के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का एक्शन, स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया