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CJP प्रदर्शन में मारपीट का मामला: आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को मिली अंतरिम जमानत

सुनवाई के दौरान वकील उमेश शर्मा ने कहा था कि स्वतंत्र भारद्वाज को राजनीतिक वजहों से फंसाया गया है. पढ़ें पूरी खबर..

पटियाला हाउस कोर्ट
पटियाला हाउस कोर्ट (FIle Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 15, 2026 at 5:03 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को अंतरिम जमानत दे दी है. एडिशनल सेशंस जज सौरभ प्रताप सिंह ने स्वतंत्र भारद्वाज को तीन हफ्ते की अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 14 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से पेश वकील उमेश शर्मा ने कहा था कि उन्हें राजनीतिक वजहों से फंसाया गया है. स्वतंत्र भारद्वाज को एससी-एसटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया, लेकिन बाद में उसके खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत एफआईआर दर्ज की गई.

इससे पहले सात सितंबर को कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा था. कोर्ट ने भारद्वाज को छह सितंबर को सात सितंबर तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था. इसके पहले वो एक दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था. स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तब हुई थी जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया.

इस पॉडकास्ट के बाद काकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था.

स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई. जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान काकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग साली वर्दी में लाठी और डंडे लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों पर हमले को अंजाम दिया था. इस प्रदर्शन के दौरान की स्वतंत्र भारद्वाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई.

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स्वतंत्र भारद्वाज अंतरिम जमानत
जंतर मंतर प्रदर्शन
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