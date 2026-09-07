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जंतर-मंतर पर नाबालिग लड़की के पिता पर हमले के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी, हाईकोर्ट में आज सुनवाई

स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर,आज होगी सुनवाई

स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती,सुनवाई आज
स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती,सुनवाई आज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 12:13 PM IST

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नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की गई है. हाईकोर्ट आज ही इस याचिका पर सुनवाई करेगा.

आज स्वतंत्र भारद्वाज की ओर से पेश वकील ने चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन करते हुए कहा कि स्वतंत्र भारद्वाज तीन दिनों से हिरासत में है जो कि गैरकानूनी है. उन्होंने इस याचिका पर आज ही सुनवाई करने की मांग की जिसके बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई करने का आदेश दिया.

बता दें कि स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तब हुई थी जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया. इस पॉडकास्ट के बाद काकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान काकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग सादी वर्दी में लाठी और डंडे लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों पर हमलों को अंजाम दिया था. इस प्रदर्शन के दौरान स्वतंत्र भारद्वाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं थी.

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