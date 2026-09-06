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CJP प्रदर्शन में मारपीट मामला: स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

सीजेपी प्रदर्शन के दौरान मारपीट के मामले में आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को पटियाला हाउस कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है.

कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को न्यायिक हिरासत में भेजा
कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को न्यायिक हिरासत में भेजा (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 6, 2026 at 4:53 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पिता पर हमला कर घायल करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. आज स्वतंत्र भारद्वाज की पुलिस हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट अंजलि सिंह की कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया. कोर्ट ने स्वतंत्र भारद्वाज को 5 सितंबर को, 6 सितंबर तक की पुलिस हिरासत में भेजा था. सोमवार को कोर्ट में फिर पेशी होगी.

स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर से 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज की गिरफ्तारी तब हुई थी जब उसने एक पॉडकास्ट में इस बात को स्वीकार किया था कि उसने एक प्रदर्शनकारी छात्रा के पिता के सिर पर हमला किया. इस पॉडकास्ट के बाद कॉकरोच जनता पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने संसद मार्ग थाने पर प्रदर्शन किया था.

प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब स्वतंत्र भारद्वाज ने खुद ही पॉडकास्ट पर आरोप कबूल किया है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. इस प्रदर्शन के बाद स्वतंत्र भारद्वाज को यूपी के बुलंदशहर में गिरफ्तार किया गया था. स्वतंत्र भारद्वाज के खिलाफ पॉक्सो कानून और एससी-एसटी एक्ट की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज किया गया है.

जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया था कि कुछ लोग साली वर्दी में लाठी और डंडे लेकर आए थे और प्रदर्शनकारियों पर हमलों को अंजाम दिया था. इस प्रदर्शन के दौरान की स्वतंत्र भारद्वाज की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुईं.

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