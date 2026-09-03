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Swara Bhasker Row : महिलाएं बोलीं- ये क्या जानें महारानी पद्मिनी का बलिदान, जौहर स्मृति संस्थान दर्ज करवाएगा मुकदमा

इसके लिए सर्व समाज एवं सनातनी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, उनके पूर्वज एवं माताएं-बहनें थीं, जिन्होंने जौहर किया. अध्यक्ष बड़ौली ने कहा कि स्वरा भास्कर पब्लिसिटी पाने के लिए इस तरह का बयान दे रही हैं. उनको यही पता नहीं है कि सनातन धर्म का सिस्टम और संस्कृति क्या है. किस तरह का जौहर हुआ और जौहर के पीछे क्या कहानी हुई, उनको यह पता ही नहीं है. उनको मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस समय जौहर हुआ था, उस समय सारी सेनाएं लड़ने के लिए गई थीं और सभी शहीद हो रहे थे.

इस संबंध में संस्थान के अध्यक्ष ने स्वरा भास्कर के खिलाफ पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज करने की बात कही है. वहीं, महिला उपाध्यक्ष ने कहा कि ऐसी महिला महारानी पद्मिनी के बलिदान को क्या जानेगी. जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ के अध्यक्ष नारायण सिंह बड़ौली ने कहा कि यह किसी एक समाज या जाति का जौहर नहीं है. रानी पद्मिनी व रानी फूल कंवर जी के साथ 16000 नारियों ने जौहर किया था. उसमें सिर्फ राजपूत समाज की महिलाएं नहीं थी, बल्कि रानी पद्मिनी के साथ 36 कौम की महिलाएं थीं.

चित्तौड़गढ़: एक्ट्रेस स्वरा भास्कर की ओर से जौहर को लेकर दिए गए बयान के बाद चित्तौड़गढ़ में बवाल शुरू हो गया है. अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए जौहर करने वाली महारानी पद्मिनी एवं अन्य सर्व समाज की महिलाओं का अपमान माना जा रहा है. इसी को लेकर लोगों में आक्रोश है. विशेष तौर पर जौहर स्मृति संस्थान एवं राजपूत समाज में आक्रोश दिखाई दे रहा है.

ऐसी स्थिति में दुर्ग पर महिलाएं मुगलों से अपनी संस्कृति, स्वाभिमान और अपनी रक्षा के लिए खुशी-खुशी अग्नि में प्रवेश किया. महारानी पद्मिनी एक महान नारी थीं हमारे लिए. वे पूजनीय और देवी समान हैं. स्वरा भास्कर इस तरह की भाषा का उपयोग कर और ऐसी झूठी गलतफहमी फैला कर अपनी पब्लिसिटी करना चाहती है. उन्होंने कहा कि संस्थान के सभी पदाधिकारी पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और स्वरा भास्कर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करवाएंगे.

चित्तौड़गढ़ में जौहर स्थल (ETV Bharat Chittorgarh)

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स्वरा भास्कर खुद मनोरंजन का साधन, जौहर तो युद्ध से भी बढ़कर : जौहर स्मृति संस्थान चित्तौड़गढ़ की उपाध्यक्ष निर्मला कंवर ने स्वरा भास्कर को लेकर कहा कि उसे क्या देखना, वह तो लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनी हुई है. उन्हें महारानी पद्मिनी के जौहर के बारे में क्या ही पता होगा. उन्हें जौहर के बारे में पता ही नहीं कि यह क्षत्राणियों और स्वाभिमानी महिलाओं के लिए था. युद्ध से भी बड़ा जौहर होता था. जौहर अंतिम विकल्प होता था, अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए. महारानी पद्मिनी ने जौहर इसलिए किया था कि उनकी लाश भी आक्रांताओं को ना मिले. निर्मला कंवर ने कहा कि हम अपने पूर्वजों को लेकर गौरवान्वित महसूस करते हैं. सरकार को इस मामले एक्शन लेना चाहिए.

महारानी पद्मिनी हमारे लिए त्याग एवं सेवा का प्रतीक : इतिहास विद एवं रिटायर्ड प्रोफेसर डॉ. सुशीला लड्ढा ने कहा कि महारानी पद्मिनी मेवाड़ ही नहीं, पूरे भारत वर्ष के स्वाभिमान का प्रतीक हैं. फिल्म वाले केवल पैसा कमाने के लिए इतिहास पर फिल्में बनाते हैं, केवल प्रसिद्धि पाने के लिए ही वह ऐसा करते हैं. महारानी पद्मिनी हमारे लिए पूजनीय हैं. महारानी पद्मिनी के नाम से हमारा सिर ऊंचा हो जाता है.

डॉ. सुशीला लड्ढा ने कहा कि हम अपने आपको गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति ऐसे आत्म बलिदान की इज्जत की चरित्र की रक्षक बनी. चरित्र खत्म, मतलब सब कुछ खत्म. इस चरित्र की रक्षा के लिए, इस लज्जा की रक्षा के लिए, महारानी पद्मिनी ने केवल स्वयं जौहर नहीं किया, बल्कि सारी महिलाओं के साथ आन, बान और शान की रक्षा की. यह हमारे त्याग का, हमारे समर्पण का और हमारी सेवा का प्रतीक है.