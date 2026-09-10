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श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा एलान के बाद स्वामी सच्चिदानंद को पाकिस्तान से मिली धमकी

स्वामी सच्चिदानंद को जान से मारने की पाकिस्तान से मिली धमकी. ( ईटीवी भारत )

इसमें कहा गया कि अगर 6 दिसंबर को अपने शाही ईदगाह मस्जिद को कोई नुकसान पहुंचा, तो जान से मार देंगे.

चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को पाकिस्तानी जिहादियों की धमकी. (ETV Bharat)

वृंदावन मथुरा राल रोड पर स्थित चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को बुधवार को पाकिस्तान नंबर +923114132766 से 9015082766 पर जिहादियों के द्वारा पीठाधीश्वर सच्चिदानंद महाराज को धमकी दी गई.

स्वामी सच्चिदानंद को पाकिस्तान से मिली धमकी

स्वामी सच्चिदानंद महाराज के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा के लिए कार सेवा शुरू करने के ऐलान के बाद जान से मारने की धमकी मिली. (ईटीवी भारत)

सच्चिदानंद महाराज ने 6 दिसंबर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू करने का ऐलान किया था. और कहां हम किसी जिहादी से डरने वाले नहीं है. कार सेवा शुरू होगी और होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए.

मथुरा: गोवर्धन के चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को जिहादी पाकिस्तान से फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है.

पाकिस्तान से धमकी आने के बाद सच्चिदानंद डरे नहीं, बल्कि अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा हर हाल में 6 दिसंबर को हम लोग कार सेवा शुरू ज़रूर करेंगे.

स्वामी सच्चिदानंद महाराज को पाकिस्तानी जिहादियों की धमकी. (ETV Bharat)

गोवर्धन के संत स्वामी सच्चिदानंद महाराज

मथुरा वृंदावन राल रोड पर स्थित चित्रगुप्त पीठाधीश्वर आश्रम के महंत स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने 2 महीने पहले श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के लिए आगामी 6 दिसंबर को कार्य सेवा शुरू करने का ऐलान किया था.

चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को पाकिस्तानी जिहादियों की धमकी. (ETV Bharat)

इसको लेकर आश्रम में शिला पूजन कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सैकड़ों की संख्या में साधु-संतों ने अपनी सहभागिता दिखाई.

सच्चिदानंद ने 6 दिसंबर का को कार्य सेवा शुरू करने का ऐलान किया और एक विवादित पोस्टर भी जारी किया गया.

सच्चिदानंद महाराज ने 6 दिसंबर मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू करने का ऐलान किया था. (ETV Bharat)

एक नए नारे के साथ साधु-संत एकजुट हुए

'आ रहे भगवाधारी, खाली करो कृष्ण जन्मभूमि हमारी' इस नारे के साथ सैकड़ों साधु-संतों ने चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद के आश्रम में साधु संत एकजुट हुए और शिला पूजन करने के बाद 6 दिसंबर को कार्ड सेवा शुरू करने का ऐलान किया गया.

गोवर्धन के चित्रगुप्त पीठाधीश्वर स्वामी सच्चिदानंद महाराज को जिहादियों की धमकी. (ETV Bharat)

स्वामी सच्चिदानंद महाराज ने कहा कि जिहादी मानसिकता के लोग कितना भी हमें डरा लें या धमका दें, हम रुकने वाले नहीं हैं. यानी 6 दिसंबर को कार सेवा शुरू करके ही रहेंगे.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा. (ETV Bharat)

महाराज ने कहा कि औरंगजेब के द्वारा बनाई गई गुंबद और कलंक को गिराकर ही मानेंगे. हम किसी से डरने वाले नहीं हैं. हमने जो ठान लिया, वह करके ही दिखाएंगे. श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर ही भव्य मंदिर तैयार कराया जाएगा.