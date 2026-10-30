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स्वामी रामदेव का बड़ा कैंपेन, धर्म ग्रंथों के शुद्धिकरण के लिए बनाई समिति, जानिए पूरी प्लानिंग

ग्रंथों के शुद्धिकरण के लिए समिति ( ETV Bharat )

योगगुरु स्वामी रामदेव ने बताया कि सम्मेलन में अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष, विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि, अखिल भारतीय विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारी, हिंदू महासभा, जगद्गुरु शंकराचार्यों के प्रतिनिधि और कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए. सभी धर्मगुरुओं ने विचार विमर्श के बाद शास्त्रों के शुद्धिकरण के लिए समिति गठित करने पर सहमति जताई है.