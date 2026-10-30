स्वामी रामदेव का बड़ा कैंपेन, धर्म ग्रंथों के शुद्धिकरण के लिए बनाई समिति, जानिए पूरी प्लानिंग
Swami Ramdev Campaign: केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवासन वरखेड़ी को समिति की विद्वत सभा का संयोजक बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 7:21 PM IST
हरिद्वार: पतंजलि योगपीठ में आयोजित 52वें अखिल भारतीय प्राच्य विद्या सम्मेलन के दूसरे दिन शुक्रवार को सनातन धर्म के ग्रंथों के शुद्धिकरण और उनके प्रामाणिक स्वरूप को सामने लाने का मुद्दा प्रमुखता से उठा. सम्मेलन में देशभर के संतों, धर्माचार्यों, संस्कृत विद्वानों और विभिन्न धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में सनातन धर्म शास्त्र शुद्धिकरण समिति के गठन का निर्णय लिया गया. इस अभियान का उद्देश्य धर्मग्रंथों में कथित तौर पर की गई मिलावट और गलत व्याख्याओं को दूर कर उनके मूल स्वरूप को स्थापित करना है. साथ ही आधुनिक तकनीक एआई के माध्यम से प्रसारित हो रही भ्रामक जानकारियों को भी ठीक करने की पहल की जाएगी.
योगगुरु स्वामी रामदेव ने बताया कि सम्मेलन में अखिल भारतीय संत समिति के अध्यक्ष, विभिन्न अखाड़ों के प्रतिनिधि, अखिल भारतीय विद्वत परिषद, काशी विद्वत परिषद के पदाधिकारी, हिंदू महासभा, जगद्गुरु शंकराचार्यों के प्रतिनिधि और कई धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोग शामिल हुए. सभी धर्मगुरुओं ने विचार विमर्श के बाद शास्त्रों के शुद्धिकरण के लिए समिति गठित करने पर सहमति जताई है.
उन्होंने बताया केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति श्रीनिवासन वरखेड़ी को समिति की विद्वत सभा का संयोजक बनाया गया है. स्वामी परमात्मानंद को संयोजक नियुक्त किया गया है. इसके अलावा मार्गदर्शक मंडल में 100 संन्यासियों को शामिल किया गया है. अभियान के पहले चरण में वेदों से जुड़े धर्मग्रंथों का परीक्षण और शुद्धिकरण किया जाएगा. इसके बाद अन्य ग्रंथों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. स्वामी रामदेव के अनुसार, इस व्यापक अभियान पर सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है.
स्वामी रामदेव ने आरोप लगाया कि सनातन धर्म के ग्रंथों को गलत तरीके से प्रस्तुत कर उनका अपमान किया गया है. आज एआई के माध्यम से भी सनातन धर्म और उसके ग्रंथों को लेकर गलत और भ्रामक जानकारियां प्रसारित हो रही हैं. ऐसे में शास्त्रों के शुद्धिकरण के साथ एआई में उपलब्ध गलत जानकारियों को ठीक करने की दिशा में भी काम किया जाएगा.
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उन्होंने कहा जो व्यक्ति या संगठन सनातन धर्म का अपमान करेगा, उसका सामाजिक और राजनीतिक रूप से बहिष्कार किया जाएगा. अभियान के तहत गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग भी उठाई जाएगी. रामदेव ने दावा किया कि ईसाई और मुस्लिम सहित सभी धर्मों के पूर्वज सनातनी रहे हैं, इसलिए उन्होंने सभी से अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता रखते हुए गोमांस का सेवन नहीं करने की अपील की. साथ ही इस दिशा में कानून और प्रतिबंध को लेकर सरकार से भी पहल करने का आग्रह किया.
स्वामी रामदेव ने प्रेस वार्ता कर दो दिन पहले सनातनी धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या और गलत रूप से प्रस्तुत करने के लिए मुग़लों और ब्रिटिशों को जिम्मेदार ठहराया. अब प्राच्य सम्मेलन के जरिए उन्होंने सनातनी धर्म ग्रंथों के शुद्ध स्वरूप को प्रस्तुत करने का जिम्मा उठाया है. इस अभियान में सनातन धर्म से जुड़े साधु संतों और संगठनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है। समिति का गठन कर दिया गया है.
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