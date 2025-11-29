ETV Bharat / bharat

निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में तीन आरोपियों को जमानत मिली, चैतन्यानन्द सरस्वती है मुख्य आरोपी

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एक निजी कॉलेज की छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने के मामले में तीन आरोपियों को जमानत दे दी है. स्वामी चैतन्यानन्द इस मामले में मुख्य आरोपी हैं. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अनिमेष कुमार ने तीनों आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने तीनों आरोपियों को बीस-बीस हजार रुपये के मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने जिन आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया उनमें श्वेता, भावना और काजल शामिल हैं. कोर्ट ने इस मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर 27 नवंबर को संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस ने 1077 पेजों की चार्जशीट दाखिल किया है जिसमें 43 गवाह बनाए गए हैं. दिल्ली पुलिस के मुताबिक उसे इस मामले की जांच के दौरान कई डिजिटल सबूत मिले हैं.

चैतन्यानन्द सरस्वती है मुख्य आरोपी: दिल्ली पुलिस को चैतन्यानंद सरस्वती के मोबाइल फोन से एक व्हाट्सएप ग्रुप के चैट रिकॉर्ड मिले हैं जिसमें वे छात्राओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं. पुलिस ने उनके कमरे से एक सेक्स टॉय और पांच पोर्न सीडी भी बरामद की है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 75(2), धारा 79, धारा 351(2) और धारा 232 के तहत मामला दर्ज किया है.