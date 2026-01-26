श्रीगंगानगर के स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को पद्मश्री सम्मान, दिव्यांगों के लिए समर्पित किया जीवन
श्रीगंगानगर के संत स्वामी ब्रह्मदेव महाराज दशकों से दिव्यांगजनों के लिए स्कूल और अस्पताल चला रहे हैं.
Published : January 26, 2026 at 2:05 PM IST
श्रीगंगानगर: भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित पद्म पुरस्कारों की सूची में श्रीगंगानगर के प्रसिद्ध संत एवं समाजसेवी स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज को पद्मश्री सम्मान से नवाजा गया है. इस घोषणा से पूरे क्षेत्र में हर्ष और गौरव है. दशकों से दृष्टिबाधित , मूक-बधिर और अन्य दिव्यांग व्यक्तियों की निस्वार्थ सेवा में समर्पित उनके जीवन को यह सम्मान राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है.
सम्मान को संस्थान परिवार को समर्पित किया: पद्मश्री की घोषणा के बाद स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज ने इसे व्यक्तिगत उपलब्धि मानने से इनकार कर दिया. उन्होंने भावुक शब्दों में कहा कि यह सम्मान किसी एक व्यक्ति का प्रयास नहीं है. उन्होंने कहा, "यह सम्मान आप सभी की मेहनत का परिणाम है, अध्यापकों की मेहनत, डॉक्टरों की मेहनत और संस्थान से जुड़े हर कर्मचारी की मेहनत. किसी भी संस्था को केवल इमारत नहीं बनाती, बल्कि उस इमारत में होने वाला कर्म और वहां अपना खून-पसीना बहाने वाले लोग ही असली संस्थान होते हैं." उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार द्वारा दिया गया यह सम्मान वे पूरे संस्थान परिवार को समर्पित करते हैं.
संस्थान की स्थापना और योगदान: स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज ने 13 दिसंबर 1980 को श्री जगदंबा अंध विद्यालय की स्थापना की थी. इस संस्थान में दृष्टिबाधित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास और संपूर्ण देखभाल प्रदान की जाती है. साथ ही यहां मूक-बधिर विद्यालय भी संचालित है. संस्थान में श्री जगदंबा धर्मार्थ नेत्र चिकित्सालय भी चल रहा है, जहां वर्षों से हजारों जरूरतमंदों का निःशुल्क नेत्र उपचार किया जा चुका है. इन प्रयासों से न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि पूरे क्षेत्र में दिव्यांगजनों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है.
समाजसेवी परंपरा को राष्ट्रीय मंच: यह पद्मश्री सम्मान न केवल स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के व्यक्तिगत समर्पण को सम्मानित करता है, बल्कि श्रीगंगानगर की समाजसेवी परंपरा को भी राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करता है. स्वामी जी के कार्यों ने समाज में सेवा भावना को मजबूत किया है और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं. पद्म पुरस्कार 2026 में कुल 131 पुरस्कार घोषित किए गए हैं, जिसमें स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज सामाजिक कार्य (सोशल वर्क) श्रेणी में शामिल हैं.
