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मस्क की टिप्पणियां गैर-जिम्मेदाराना, स्टारलिंक को भारत में न मिले एंट्री: स्वदेशी जागरण मंच की केंद्र से मांग

सांकेतिक फोटो ( फोटो क्रेडिट: Starlink )

नई दिल्ली: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े स्वदेशी जागरण मंच ने मंगलवार को केंद्र सरकार से भारत में दिग्गज अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को वाणिज्यिक उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं शुरू करने की अनुमति न देने का कड़ा आग्रह किया है. मंच ने मस्क द्वारा हाल ही में भारतीय उद्योगपति मुकेश अंबानी और परोक्ष रूप से भारत सरकार के खिलाफ की गई टिप्पणियों की घोर निंदा करते हुए उन्हें पूरी तरह से ‘‘गैर-जिम्मेदाराना’’ करार दिया है.

राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता नहीं: अश्विनी महाजन

स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह-संयोजक अश्विनी महाजन ने नई दिल्ली में जारी एक बयान में साफ कहा कि यदि स्टारलिंक भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़ी गंभीर चिंताओं का समाधान करने में विफल रहती है, तो सरकार को उसे देश में काम करने के लिए लाइसेंस देने से तुरंत इनकार कर देना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मस्क भारतीय नियामकीय शर्तों को पूरा न कर पाने की हताशा में सरकार पर जन दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें मनमुताबिक लाइसेंस मिल सके, जो भारत की कानून व्यवस्था के खिलाफ है.

डेटा चोरी और अवैध निगरानी का बड़ा खतरा

महाजन ने तकनीकी पहलुओं को रेखांकित करते हुए आगाह किया कि स्टारलिंक की उपग्रहों के बीच लेजर संपर्क तकनीक बेहद संवेदनशील है. इस तकनीक के कारण भारत का पूरा इंटरनेट ट्रैफिक देश के बाहर स्थित विदेशी बुनियादी ढांचे और सर्वरों से होकर गुजर सकता है. ऐसी स्थिति में भारतीय जांच एजेंसियों और नियामकों के लिए कानूनी निगरानी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा. इसके अलावा, मंच ने यह आशंका भी जताई है कि इस बिना सेंसर वाले उपग्रह इंटरनेट का दुरुपयोग देश के शत्रुतापूर्ण तत्व, तस्कर, उग्रवादी और आतंकवादी समूह आसानी से कर सकते हैं.