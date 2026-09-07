देश में सबसे साफ हवा वाले शहरों में लखनऊ नंबर-1, इंदौर और जबलपुर ने भी मारी बाजी
हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए NCAP के तहत 130 शहरों के लिए यह पहल हर साल की जाती है. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : September 7, 2026 at 3:08 PM IST
नई दिल्लीः 'स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कारों' में उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहरों में पहले स्थान पर रहा है, जबकि मध्य प्रदेश के इंदौर और जबलपुर ने क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया है. 'नीले गगन के लिए स्वच्छ हवा के अंतर्राष्ट्रीय दिवस' के अवसर पर सोमवार को यहां पर्यावरण भवन में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शहरों को सम्मानित किया गया.
यह पुरस्कार नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के सचिव तन्मय कुमार ने अन्य गणमान्य लोगों की मौजूदगी में दिए.
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण एक बहु-स्तरीय मूल्यांकन प्रणाली है, जो पर्यावरण मंत्रालय के 'राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम' (NCAP) के हिस्से के रूप में गहन जांच-परख पर आधारित है. हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए इन शहरों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, NCAP के तहत 130 शहरों के लिए यह पहल हर साल की जाती है.
किन-किन शहरों को किस श्रेणी में मिला अवार्ड
- लखनऊ, इंदौर और जबलपुर को श्रेणी-1 के तहत सम्मानित किया गया. इस श्रेणी में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों का मूल्यांकन किया गया.
- 3 से 10 लाख की आबादी वाले श्रेणी-2 के शहरों में ओडिशा के राउरकेला ने पहला स्थान हासिल किया. जिसके बाद उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद और आंध्र प्रदेश का गुंटूर रहे. महाराष्ट्र के अमरावती को तीसरा स्थान मिला.
- श्रेणी-3 यानी 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में ओडिशा के कलिंग नगर ने पहला स्थान हासिल किया.
- श्रेणी-1 के तहत 30,000 से अधिक आबादी वाले 10 सबसे अच्छे वार्डों में लखनऊ के वार्ड नंबर 70 ने पहला स्थान हासिल किया, उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल का वार्ड नंबर 60 और महाराष्ट्र के नासिक का वार्ड नंबर 7 रहा.
- श्रेणी-2 में, जहां आबादी 10,000 से 30,000 के बीच है, भुवनेश्वर के वार्ड नंबर 30 और वार्ड नंबर 36 ने पहला स्थान हासिल किया. इसके बाद आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा का वार्ड नंबर 60 और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का वार्ड नंबर 31 रहा.
- श्रेणी-3 में, 10,000 से कम आबादी वाले वार्डों में ओडिशा के राउरकेला के वार्ड नंबर 13 ने शीर्ष स्थान हासिल किया. तेलंगाना के नलगोंडा के वार्ड नंबर 16 को दूसरा स्थान मिला, जिसके बाद असम के नगांव का वार्ड नंबर 8 रहा.
प्रमाण पत्र के अलावा, विजेता शहरों को नकद पुरस्कार भी दिया जा रहा है. संबंधित शहरों के जिला कलेक्टरों, मेयरों और अन्य संबंधित अधिकारियों ने ये पुरस्कार प्राप्त किए. इस नकद पुरस्कार का उपयोग इन शहरों द्वारा स्वच्छ वातावरण बनाने के अपने काम को और अधिक मजबूत करने के लिए किया जाएगा.
इस अवसर पर बोलते हुए, एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा, "यह पूरे भारत में विभिन्न शहरों और वार्डों द्वारा हवा की गुणवत्ता बनाए रखने और PM 10 व PM 2.5 के स्तर को नियामकों द्वारा तय की गई सीमाओं तक नीचे लाने के प्रयासों को सम्मानित करने का अवसर है. मैं उन सभी को बधाई देता हूं जिन्होंने आज ये पुरस्कार जीते हैं."
इस बात का जिक्र करते हुए कि दुनिया भर के देश विकास, बुनियादी ढांचे की बढ़ोतरी और सुविधाएं बनाने का लक्ष्य रख रहे हैं, उन्होंने कहा, "पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों साथ-साथ चल सकते हैं. इसलिए, असली उद्देश्य ऐसा विकास करना है जहां हम जीवन की गुणवत्ता को बनाए रख सकें, और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने में स्वच्छ हवा एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यह पर्यावरण से जुड़ी कोई विलासिता नहीं है. यह एक बुनियादी जरूरत है."
अध्यक्ष ने कहा कि कोई भी इंसान भोजन और पानी के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, लेकिन स्वच्छ हवा के बिना कोई भी कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकता. उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य ऐसी स्वच्छ हवा का होना चाहिए जहां बच्चे वायु प्रदूषण के किसी भी डर के बिना खुले मैदान में जाकर खेल सकें. बुजुर्ग लोग बिना किसी जान के खतरे के सुबह की सैर पर जा सकें. एक मजदूर, एक कामगार, बिना किसी स्वास्थ्य समस्या के डर का सामना किए खेत में जाकर काम कर सके."
जस्टिस श्रीवास्तव ने आगे कहा कि मानव जीवन और पर्यावरणीय ताकतों, विशेष रूप से पानी और हवा की शुद्धता के बीच तालमेल होना चाहिए.
उन्होंने कहा, "जहां तक वायु प्रदूषण का सवाल है, यह किसी सीमा को नहीं जानता. यह किसी राजनीतिक सीमा को नहीं जानता. यह किसी खास राज्य, खास शहर या खास वार्ड की सीमा को नहीं जानता. इसके स्रोत भी अलग-अलग हैं. हमारे पास वाहनों का प्रदूषण है, औद्योगिक प्रदूषण है, और निर्माण व तोड़फोड़ से निकलने वाले कचरे का प्रदूषण है. इसलिए अलग-अलग स्रोत, अलग-अलग कारक और अलग-अलग चीजें काम कर रही हैं, और इन्हीं के बीच हमें समाधान खोजना होगा कि हवा की गुणवत्ता को कैसे बनाए रखा जाए."
जागरूकता पर जोर देते हुए जस्टिस श्रीवास्तव ने कहा, "केवल तकनीक का बदलना या नवीनतम तकनीक अपनाना उतना काम नहीं आ सकता. असली जरूरत नागरिकों के व्यवहार में बदलाव की है. पर्यावरण से जुड़े मामलों में मैं हमेशा कहता हूं कि जागरूकता ही सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यदि हर नागरिक पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझ ले और उसके काम इस जिम्मेदारी के अनुरूप हों, तो फिर किसी और चीज की आवश्यकता नहीं रह जाएगी. पर्यावरण खुद अपनी देखभाल कर लेगा."
अपने संबोधन में, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सचिव कुमार ने कहा कि मंत्रालय का प्राथमिक उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण के अनुसार काम करना है. उन्होंने समय पर काम करने, विभिन्न प्रयासों को एक साथ जोड़ने और सभी को साथ लेकर नागरिकों को स्वच्छ हवा प्रदान करने के लिए एक सामूहिक प्रयास करने पर जोर दिया.
उन्होंने कहा, "दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है. यदि हमारे जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को यह नहीं पता होगा कि हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या सकारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए, और किस फोकस व दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम इस लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे."
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