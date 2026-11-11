स्वच्छता सर्वेक्षण में नवी मुंबई सबसे साफ शहर बना, सूरत दूसरे नंबर पर रहा
स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में नवी मुंबई ने स्वच्छ शहर लीग श्रेणी में देश में पहला स्थान हासिल किया है. सूरत और विजयवाड़ा इसके बाद रहे.
Published : November 11, 2026 at 6:21 PM IST
नई दिल्ली : केंद्र सरकार के सालाना स्वच्छता सर्वे में नवी मुंबई सबसे साफ शहर रहा, उसके बाद सूरत दूसरे और विजयवाड़ा तीसरे नंबर पर रहा. वहीं 3-10 लाख आबादी वाली कैटेगरी में, उज्जैन सबसे साफ शहर बना, उसके बाद चंडीगढ़ और गुंटूर का नंबर रहा. हालांकि, इंदौर, जिसे पिछले आठ सालों से सबसे साफ शहर का दर्जा दिया जा रहा था, इस साल टॉपर्स में शामिल नहीं है.
यहां हुए एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेताओं को अवॉर्ड दिए. मध्य प्रदेश का रीवा सबसे साफ रिवरफ्रंट शहरों में पहले नंबर पर रहा, उसके बाद बिलासपुर और वाराणसी दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे.
🏆 Celebrating India’s cleanest cities! ◎ Navi Mumbai, Surat and Vijayawada secure the top three ranks under the National Clean City category in Swachh Survekshan 2025–26 Awards #SwachhSurvekshanAwards #GarbageFreeCities @MoHUA_India @SwachhBharatGov— PIB India (@PIB_India) November 11, 2026
10 लाख से ज़्यादा आबादी वाली कैटेगरी में, ग्रेटर विशाखापत्तनम सबसे साफ शहर बना, उसके बाद जबलपुर और लखनऊ का नंबर रहा.
LIVE: President Droupadi Murmu’s address at the presentation of Swachh Survekshan Awards (2025-26) at Vigyan Bhavan, New Delhi https://t.co/eNHmFsxyM3— President of India (@rashtrapatibhvn) November 11, 2026
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के मुताबिक, स्वच्छ तटीय शहर श्रेणी में, पुरी पहले नंबर पर रहा, उसके बाद केरल का अलपुझा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी दूसरे नंबर पर रहा.
केंद्र के सालाना स्वच्छता सर्वे में रुद्रपुर सबसे साफ हिमालयी शहर बना, जबकि जम्मू को दूसरा स्थान मिला.
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