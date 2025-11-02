ETV Bharat / bharat

कौन हैं नीतू चंद्रा, बिहार चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर का जोश हाई कर रही

"मतदान के लिए अपनी सभी शूटिंग को कैंसिल की है. 6 नवंबर को पटना में मतदान करेंगी. लोकतंत्र में मतदान ही मतदाता की सबसे बड़ी ताकत है. हम जितना लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी देंगे उतना ही यह लोकतंत्र मजबूत होगा." - नीतू चंद्रा, अभिनेत्री सह स्वीप आईकॉन

सेल्फी लेकर फोटो पोस्ट करें: नीतू चंद्रा ने कहा कि बिहार वासियों से वह अपील करेंगी कि मतदान के दिन घर से निकल कर सबसे पहले मतदान करें. मतदान के बाद स्याही लगी उंगली के साथ फोटो लेकर सोशल मीडिया पर उनको टैग कर पोस्ट करें.

इस बार पटना में अधिक मतदान: नीतू चंद्रा ने बताया कि जिला प्रशासन और बिहार निर्वाचन विभाग के साथ मिलकर विभिन्न जगहों पर जा रही हैं. पटना बिहार की राजधानी है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि बीते कुछ चुनाव में बिहार में सबसे कम मतदान पटना में हुए, लेकिन इस बार वह जहां भी जा रही हैं, लोग उन्हें वचन दे रहे हैं कि मतदान प्रतिशत पिछले बार से अधिक होगा. 6 नवंबर को पटना समेत 121 सीट पर मतदान होना है.

"बिहार सबसे युवा प्रदेश है. मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत विभिन्न कॉलेजों में जा रही हूं. सभी जगह युवाओं को और खास कर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उन्हें मतदान के महत्व को समझा रही हूं." - नीतू चंद्रा, अभिनेत्री सह स्वीप आईकॉन

युवाओं में उत्साह: युवा मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहुंची नीतू चंद्रा से ईटीवी भारत के संवाददाता ने खास बातचीत की. नीतू चंद्रा ने कहा कि इस बार चुनाव में युवाओं के बीच मतदान को लेकर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. जहां भी जा रही हैं, उन्हें फर्स्ट टाइम वोटर मिल रहे हैं.

स्वीप आईकॉन क्या है?: SVEEP (Systematic Voters Education and Electoral Participation) भारत निर्वाचन आयोग का एक जन जागरूकता कार्यक्रम है, जिसके तहत फर्स्ट टाइम वोटर को मतदान का महत्व बताया जाता है. मतदान के प्रति जागरूक किया जाता है. आयोग किसी लोकप्रिय व्यक्ति, कलाकार, खिलाड़ी या सामाजिक कार्यकर्ता को 'स्वीप आइकॉन' बनाता है.

पटना: बिहार चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग 6 नवंबर और दूसरे चरण में 11 नवंबर को वोटिंग होगी. 14 नवंबर को रिजल्ट के साथ तय हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी. इसबार सरकार बनाने में युवा मतदाताओं की भूमिका अहम है. सबसे ज्यादा उत्साह फर्स्ट टाइम वोटर में देखने को मिला रहा है. इस उत्साह को दोगुणा करने के लिए चुनाव आयोग ने फिल्म अभिनेत्री नीतू चंद्रा को स्वीप आईकॉन बनाया है.

बिना किसी प्रलोभन में वोट करें: नीतू चंद्रा ने कहा कि मार्केट में बहुत सारे फेक न्यूज़ चलते रहते हैं, लेकिन वह समझती हैं कि बिहार की जनता समझदार है. युवा समाज वोट का महत्व समझने लगे हैं. लोगों को समझा भी रही हैं और यकीन है कि लोग किसी प्रलोभन में आकर वोट नहीं करेंगे. नीतू चंद्रा लोगों से यही कहेंगी कि बिना किसी के प्रलोभन में आए मतदान करें.

फर्स्ट टाइम वोटर के लिए गाइडलाइन: चुनाव आयोग ने पहली बार वोट करने वालों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं. आयोग ने कहा है कि युवा बिहार के लोकतंत्र की नई ताकत हैं, जिनकी भागीदारी राज्य के विकास की दिशा तय करेगी. आयोग ने इन मतदाताओं को मतदान की प्रक्रिया, उनके अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूक करने के लिए 'First-time Voters Navigation and Guidelines' नाम से एक विस्तृत हैंडबुक जारी की है.

नई सोच वाले मतदाता लोकतंत्र की धड़कन: आयोग के अनुसार बिहार में इस बार 18 से 19 वर्ष की आयु वाले वोटर की संख्या 14.01 लाख है. जबकि फर्स्ट टाइम वोटर की संख्या करीब 24 लाख है. 29 वर्ष की आयु तक के युवा वोटर की संख्या 1.63 करोड़ है जो कुल मतदाता का 24% है. पहली बार वोट देने वाले मतदाता केवल एक संख्या नहीं हैं, बल्कि बिहार की राजनीतिक चेतना के वाहक हैं.

समस्या होने पर कहां संपर्क करें?: आयोग ने मतदाताओं को यह जानकारी दी है कि अगर उन्हें वोटर लिस्ट, पहचान पत्र या मतदान केंद्र से जुड़ी कोई शिकायत हो तो वे सीधे संबंधित अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. राज्य स्तर से लेकर मतदान केंद्र तक के अधिकारी होते हैं. इसके साथ हर चुनाव में ऑब्जर्वर भी नियुक्त किए जाते हैं, जो वरिष्ठ सिविल सेवा अधिकारी होते हैं. यदि किसी मतदाता को कोई परेशानी हो तो वह सीधे इन अधिकारियों से मिल सकता है.

फर्स्ट टाइम वोटर के लिए सलाह: फर्स्ट टाइम वोटर को सबसे पहले यह सुनिश्चित करना है कि उनका वोटर आईडी कार्ड वैध हो, क्योंकि यही सबसे बड़ा पहचान प्रमाण है. अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों और उनके मुद्दों के बारे में पढ़ें और समझें. उम्मीदवार के लिए यह जानना जरूरी है कि मतदान निजी होता है. जरूरत पड़ने पर आप मतदान अधिकारी से सहायता मांग सकते हैं. इसके बाद अपने मतदान केंद्र का पता कर लें ताकि आखिरी वक्त में कोई दिक्कत न हो.

मतदान केंद्र में क्या नहीं ले जा सकते: मतदान केंद्र के अंदर जाने से पहले मोबाइल फोन बंदकर बाहर जमा करना होता है. कैमरा या रिकॉर्डिंग डिवाइस से फोटो या वीडियो बनाना सख्त मना है. राजनीतिक प्रतीक जैसे पार्टी का टोपी या झंडे पहनना या ले जाना वर्जित है. मतदाता मतदान केंद्र के अंदर हथियार या नुकीली वस्तुएं किसी भी रूप में साथ नहीं ले जा सकते. अनधिकृत व्यक्ति किसी मतदाता की मदद के बहाने मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं कर सकता है.

वोट न देने का अधिकार: यदि कोई मतदाता मतदान केंद्र तक पहुंच गया है. रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी कर चुका है, लेकिन वोट न देने का निर्णय लेता है तो वह 'Declining to Vote' प्रक्रिया अपना सकता है. ऐसे में मतदाता प्रेसाइडिंग ऑफिसर को सूचित करेगा, वोटर स्लिप लौटाएगा और उसका निर्णय रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा. इसके बाद वह बिना वोट डाले मतदान केंद्र छोड़ सकता है.

डिजिटल युग में वोटर सेवा: चुनाव आयोग ने पहली बार मतदाताओं को NVSP पोर्टल, Voter Helpline App और WhatsApp चैटबॉट के जरिए रजिस्ट्रेशन और जानकारी की सुविधा दी है. अब कोई भी व्यक्ति अपने फोन या कंप्यूटर से ही मतदाता सूची में नाम खोज सकता है, विवरण अपडेट कर सकता है या मतदान केंद्र की जानकारी प्राप्त कर सकता है.

कौन कर सकता है वोट, कौन नहीं: 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी भारतीय नागरिक वोट करने के पात्र हैं, बशर्ते उनका नाम निर्वाचन सूची में शामिल हो. लेकिन जो व्यक्ति अदालत द्वारा अयोग्य घोषित किए गए हैं या चुनाव संबंधी अपराधों में दोषी पाए गए हैं, उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा. आयोग ने मतदान करने को लेकर यह भी बताया कि कितने प्रक्रिया से गुजरना होगा.

चुनाव के दौरान क्या न करें: चुनाव आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि चुनाव के दौरान पैसे या उपहार देकर मतदाताओं को प्रभावित करना अपराध है. इसके अलावा कोई भी शराब, दावत या वस्तुएं बांटकर वोट नहीं मांग सकते हैं. कोई ऐसा करता है तो उसे पर कानूनी कार्रवाई होगी. उसका वोटिंग अधिकार छीना जा सकता है.

धर्म या समुदाय के नाम पर वोट न मांगे: इसके अलावा आयोग ने अभी निर्देश दिया है कि कोई भी प्रत्याशी जाति, धर्म या समुदाय के नाम पर वोट न मांगे. इसके अलावा किसी को डरा कर या धमकी देकर कोई मतदाता को प्रभावित करता है तो उस पर आयोग कड़ी कार्रवाई करेगा.

