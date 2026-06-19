ETV Bharat / bharat

गांव के घर मालिकों के लिए 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स', जानें क्या है स्वामित्व सर्वे

नई दिल्ली: स्वामित्व सर्वे, पंचायती राज मंत्रालय इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल विभाग है. इसका मकसद संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके बसे हुए गांवों में घर रखने वाले गांव के घर मालिकों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' (अधिकारों का अभिलेख) देना है.

15 जून तक, लक्षित 3.38 लाख गांवों में से लगभग 3.30 लाख गांव की आबादी वाले इलाकों के लिए ड्रोन सर्वे पूरे हो चुके हैं. वहीं, 1.94 लाख गांवों में लगभग 3.19 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं. इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी, जिससे वे अपनी संपत्ति को लोन और दूसरे वित्तीय फायदे लेने के लिए वित्तीय पूंजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे.

प्रॉपर्टी टैक्स तय करना, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा जहां इसे बांटा गया है या फिर, राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा. सर्वे ढांचा और जीआईएस मैप बनाना जिसका कोई भी विभाग फायदा उठा सके, और जीआईएस मैप का इस्तेमाल करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में मदद करना है.

स्वामित्व स्कीम के फायदों के बारे में बताते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि इस पहल से ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास के लिए अपना राजस्व उत्पन्न कर पाएंगी. प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने के बाद, संपत्ति के मालिक घर गृह कर (हाउस टैक्स) देंगे, जिससे मिली रकम का इस्तेमाल उनके अपने गांवों के विकास के लिए किया जाएगा. इस कदम से जीपीएस को आत्मनिर्भर बनने और विकास फंड के लिए केंद्र सरकार पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

अधिकारी ने कहा, "विकास के मकसद से गांवों से वसूले जाने वाले हाउस टैक्स की रकम के बारे में कोई तय लक्ष्य या उम्मीद नहीं है. इस पहल का मकसद ग्राम पंचायतों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, ताकि वे विकास के काम करने के लिए अपना राजस्व उत्पन्न (रेवेन्यू जेनरेट) कर सकें."

जीपी वित्त स्वतंत्रता

मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, महाराष्ट्र के 32 जिलों (2015-2025) में 14,139 ग्राम पंचायतों के विश्लेषण पर आधारित, संपत्ति कार्ड बांटने से जीपी प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू में प्लस 4.71 प्रतिशत (हर GP पर सालाना 10,284 रुपये) की बढ़ोतरी हुई. दूसरे स्थानीय टैक्स में प्लस 7.57 प्रतिशत (हर GP पर 5,566 रुपये) की बढ़ोतरी हुई. वहीं, इसके उलट, ड्रोन से सर्वे किए गए बिना कार्ड वाले जिलों के गांवों में संपत्ति कर राजस्व में गिरावट (माइनस 12.29 प्रतिशत और कुल कर राजस्व में माइनस 14.22 प्रतिशत की गिरावट) देखी गई.