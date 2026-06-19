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गांव के घर मालिकों के लिए 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स', जानें क्या है स्वामित्व सर्वे

इस स्कीम ने गांव के परिवारों के लिए प्रॉपर्टी के अधिकार सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.

SVAMITVA aims to provide Record of Rights to village household owners
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 8:17 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: स्वामित्व सर्वे, पंचायती राज मंत्रालय इस स्कीम को लागू करने के लिए नोडल विभाग है. इसका मकसद संपत्ति मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी करके बसे हुए गांवों में घर रखने वाले गांव के घर मालिकों को 'रिकॉर्ड ऑफ राइट्स' (अधिकारों का अभिलेख) देना है.

15 जून तक, लक्षित 3.38 लाख गांवों में से लगभग 3.30 लाख गांव की आबादी वाले इलाकों के लिए ड्रोन सर्वे पूरे हो चुके हैं. वहीं, 1.94 लाख गांवों में लगभग 3.19 करोड़ प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए गए हैं. इससे ग्रामीण इलाके के लोगों को वित्तीय स्थिरता मिलेगी, जिससे वे अपनी संपत्ति को लोन और दूसरे वित्तीय फायदे लेने के लिए वित्तीय पूंजी के तौर पर इस्तेमाल कर सकेंगे.

प्रॉपर्टी टैक्स तय करना, जो उन राज्यों में सीधे ग्राम पंचायतों को मिलेगा जहां इसे बांटा गया है या फिर, राज्य के खजाने में जोड़ा जाएगा. सर्वे ढांचा और जीआईएस मैप बनाना जिसका कोई भी विभाग फायदा उठा सके, और जीआईएस मैप का इस्तेमाल करके बेहतर गुणवत्ता वाली ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में मदद करना है.

स्वामित्व स्कीम के फायदों के बारे में बताते हुए, पंचायती राज मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि इस पहल से ग्राम पंचायतें स्थानीय विकास के लिए अपना राजस्व उत्पन्न कर पाएंगी. प्रॉपर्टी कार्ड जारी होने के बाद, संपत्ति के मालिक घर गृह कर (हाउस टैक्स) देंगे, जिससे मिली रकम का इस्तेमाल उनके अपने गांवों के विकास के लिए किया जाएगा. इस कदम से जीपीएस को आत्मनिर्भर बनने और विकास फंड के लिए केंद्र सरकार पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी.

अधिकारी ने कहा, "विकास के मकसद से गांवों से वसूले जाने वाले हाउस टैक्स की रकम के बारे में कोई तय लक्ष्य या उम्मीद नहीं है. इस पहल का मकसद ग्राम पंचायतों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है, ताकि वे विकास के काम करने के लिए अपना राजस्व उत्पन्न (रेवेन्यू जेनरेट) कर सकें."

जीपी वित्त स्वतंत्रता
मंत्रालय के डेटा के मुताबिक, महाराष्ट्र के 32 जिलों (2015-2025) में 14,139 ग्राम पंचायतों के विश्लेषण पर आधारित, संपत्ति कार्ड बांटने से जीपी प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू में प्लस 4.71 प्रतिशत (हर GP पर सालाना 10,284 रुपये) की बढ़ोतरी हुई. दूसरे स्थानीय टैक्स में प्लस 7.57 प्रतिशत (हर GP पर 5,566 रुपये) की बढ़ोतरी हुई. वहीं, इसके उलट, ड्रोन से सर्वे किए गए बिना कार्ड वाले जिलों के गांवों में संपत्ति कर राजस्व में गिरावट (माइनस 12.29 प्रतिशत और कुल कर राजस्व में माइनस 14.22 प्रतिशत की गिरावट) देखी गई.

कुल क्रेडिट लेना
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिए गए मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 8000 से ज्यादा बैंक ब्रांच स्तर के डेटा के विश्लेषण के आधार पर, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कुल क्रेडिट 6.5 प्रतिशत बढ़ा (RBI डेटा), महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 15 से 16 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई. इन नतीजों से पता चलता है ग्राम पंचायतों के राजकोषीय सशक्तीकरण और ग्रामीण परिवारों के वित्तीय समावेशन को मजबूत करके योजना के प्रणालीगत प्रभाव को बढ़ाना है.

स्वामित्व का असर का मूल्यांकन
सरकारी डेटा के मुताबिक, आईआईएम-अहमदाबाद ने स्वामित्व का असर का मूल्यांकन किया और रिपोर्ट इस साल 27 मार्च को जमा की गई. इसके तहत, महाराष्ट्र के 14 हजार जीपीएस के 2015 से 2025 के समय के डेटा के आधार पर संपत्ति टैक्स और ओएसआर (ओन सोर्स रेवेन्यू) के विश्लेषण से पता चलता है कि जीपी प्रॉपर्टी टैक्स रेवेन्यू प्लस 4.71 प्रतिशत, दूसरे स्थानीय टैक्स प्लस 7.57 प्रतिशत, कुल टैक्स रेवेन्यू प्लस 4.29 प्रतिशत, और ओएसआर प्लस 4.08 प्रतिशत है.

प्रॉपर्टी कार्ड का असर
मध्य प्रदेश में रजिस्टर्ड रेजिडेंशियल पार्सल म्यूटेशन पर प्रॉपर्टी कार्ड के सालाना असर से पता चलता है कि खेती-बाड़ी में स्थिरता के साथ-साथ आवासीय औपचारिकीकरण भी बढ़ा है. आवासीय जमीन के पार्सल में रजिस्टर्ड म्यूटेशन में सालाना प्लस 6.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, और खेती-बाड़ी के पार्सल में रजिस्टर्ड म्यूटेशन में सालाना माइनस 4.87 प्रतिशत की कमी आई.

महिलाओं का सशक्तिकरण
अधिकारियों ने कहा कि इस स्कीम ने गांव के परिवारों के लिए प्रॉपर्टी के अधिकार सुरक्षित करने में अहम भूमिका निभाई है. औपचारिक संपत्ति रिकॉर्ड देकर, इसने परिवारों को ज्यादा कानूनी सुरक्षा और मालिकाना हक का भरोसा दिया है, जिससे उनकी सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ी है. इस पहल ने संपत्ति मालिकों के तौर पर उनकी भागीदारी और पहचान बढ़ाकर महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद की है.

सतत संचालन संदर्भ प्रणाली (CORS) की स्थापना
ड्रोन का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर मैपिंग सर्वे ऑफ इंडिया ड्रोन सर्वे का इस्तेमाल करके गांव के बसे हुए इलाकों की मैपिंग कर रहा है. यह मालिकाना हक देने के लिए हाई रेजोल्यूशन और सटीक मैप बनाएगा. इन मैप या डेटा के आधार पर, गांव के घरों के मालिकों को प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जाएंगे.

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