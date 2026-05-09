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जब शुभेंदु लेंगे मुख्यमंत्री की शपथ तो ममता करेंगी रवींद्रनाथ टैगोर को याद

कोलकाता में जब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे ठीक उसी समय ममता बनर्जी अपने घर घर पर रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगी.

Mamata Commemorates tagore
पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 9, 2026 at 10:37 AM IST

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कोलकाता: ब्रिगेड परेड ग्राउंड और कालीघाट के बीच की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है. शनिवार को राज्य के लोगों की नजरें कोलकाता शहर की इन दो ऐतिहासिक जगहों पर टिकी रहेंगी. एक तरफ ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुवेंदु अधिकारी का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है जो राज्य के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं.

ठीक उसी समय कालीघाट में अपने घर पर ममता बनर्जी रवींद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देंगी. शनिवार को राज्य के लोग को बंगाल की राजनीति के दो अलग-अलग ध्रुवों से ये दो अलग-अलग नजारे देखने के लिए तैयार हैं.

विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की हार के बाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो का यह पहला पब्लिक प्रोग्राम है. इस मामले में पॉलिटिकल जानकारों का मानना ​​है कि इस कल्चरल इवेंट का काफी पॉलिटिकल महत्व है. राज्य की सत्ता के ट्रांसफर के इस ऐतिहासिक मोड़ के बीच, पॉलिटिकल हलकों में ऑर्गनाइज किए गए दो अलग-अलग प्रोग्राम को लेकर उत्सुकता बढ़ रही है.

टीएमसी के टॉप लीडरशिप को कालीघाट में ममता के घर पर होने वाले रवींद्र जयंती (टैगोर की जयंती) सेलिब्रेशन में बुलाया गया है. इस इवेंट में तृणमूल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी के भी मौजूद रहने की उम्मीद है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री इंद्रनील सेन और पार्टी के राज्यसभा सांसद बाबुल सुप्रियो शनिवार के इवेंट में म्यूजिकल परफॉर्मेंस देंगे.

हालांकि इस साल का सेलिब्रेशन बहुत बड़े लेवल पर नहीं होगा, लेकिन मौजूदा पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए इसकी टाइमिंग बहुत अहम मानी जा रही है. जहां ब्रिगेड परेड ग्राउंड नई सरकार के शपथ ग्रहण के उत्साह से भरा है, वहीं एनालिस्ट कालीघाट में रवींद्र जयंती को तृणमूल के फिर से उभरने की दिशा में एक शुरुआती कदम मान रहे हैं.

इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने अपने 'एक्स' (पहले ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट के जरिए पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है. पार्टी का दावा है कि नॉन-पॉलिटिकल ऑर्गनाइजेशन ने पुलिस से तीन अलग-अलग जगहों पर रवींद्र जयंती मनाने की परमिशन मांगी थी. लेकिन, एडमिनिस्ट्रेशन ने कथित तौर पर इन रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया.

इसके उलट पार्टी की टॉप लीडरशिप ने सभी ऑर्गनाइजेशनल लेवल को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्हें जहाँ भी मुमकिन हो, रवींद्र जयंती मनाने का निर्देश दिया गया है. फिर भी, लीडरशिप को पूरी तरह पता है कि तृणमूल सत्ता में रहते हुए जिस बड़े पैमाने पर त्योहार मनाती थी—जैसे राखी पूर्णिमा या रवींद्र जयंती—वह मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है. इसलिए, इस साल के सेलिब्रेशन का स्कोप काफी कम कर दिया गया है.

इस समय पार्टी की सबसे पहली प्राथमिकता—त्योहार मनाने से भी ज़्यादा—अपने उन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एकजुटता दिखाना है जिन पर हमला हुआ है. यह फ़ैसला खास तौर पर हाल के चुनावी बदलाव के बाद राज्य के अलग-अलग हिस्सों से आ रही राजनीतिक लड़ाई की खबरों को देखते हुए लिया गया है.

इसके मुताबिक इस पहल के बारे में पार्टी की टॉप लीडरशिप से लेकर जमीनी स्तर तक पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं. हालांकि शनिवार का तय इवेंट पूरी तरह से कल्चरल है, लेकिन राज्य के राजनीतिक जानकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी इस मंच का इस्तेमाल पार्टी के भविष्य के राजनीतिक रोडमैप या आने वाले प्रोग्राम के बारे में कोई संदेश देने के लिए करती हैं या नहीं. तृणमूल नेताओं का एक हिस्सा मानता है कि इस समय पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला वापस लाने के लिए उनका एक संदेश बहुत जरूरी है.

अभी दो दिन पहले ममता ने कालीघाट में अपने घर पर तृणमूल के जीते हुए उम्मीदवारों के साथ एक मीटिंग की थी. उस मीटिंग के तुरंत बाद जिला लीडरशिप को बीजेपी के कथित 'हमलों' के विरोध में इलाके के हिसाब से जुलूस निकालने का निर्देश दिया गया.

हालांकि मौजूदा जमीनी हकीकत को देखते हुए पार्टी के ज़्यादातर नेताओं को लगता है कि राज्य भर में अभी हालात ऐसे नहीं हैं कि हर जगह ऐसे विरोध कार्यक्रम किए जा सकें. हार के सदमे से उबरना और सभी इलाकों में मिलकर विरोध प्रदर्शन करना अब तृणमूल के लिए एक बड़ी चुनौती है.

ऐसे हालात में अब सभी की नजरें शनिवार के इवेंट पर टिकी हैं जो रवींद्रनाथ टैगोर की याद में है यह देखने के लिए कि क्या तृणमूल चीफ पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए कोई नई राजनीतिक पहल की घोषणा करती हैं.

ये भी पढ़ें- शुभेंदु अधिकारी थोड़ी देर में लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नेताओं का जमावड़ा

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ममता रवींद्रनाथ टैगोर याद
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