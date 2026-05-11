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सुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपी से 3 गिरफ्तार

सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में उत्तर प्रदेश से कई आरोपी गिरफ्तार किए गए ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच ने, उत्तर प्रदेश से तीन कथित शार्पशूटरों की गिरफ्तारी के साथ ही, अब तेजी पकड़ ली है. इस सनसनीखेज हत्या की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने इसके पीछे बिहार से संभावित जुड़ाव, डिजिटल वित्तीय लेन-देन के सुराग और संगठित अपराध से जुड़े संदिग्ध संबंधों का भी पता लगाया है. पुलिस का मानना ​​है कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी. गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता लाया गया और राज्य पुलिस मुख्यालय, भवानी भवन ले जाया गया, जहाँ उनसे पूरी रात पूछताछ की गई. उम्मीद है कि आरोपियों को सोमवार को बारासात जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ जांचकर्ता आगे की पूछताछ के लिए उनकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे. राज्य पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्धों का पता लगाने के लिए जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से डिजिटल सबूतों, लेन-देन के रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले सुरागों पर भरोसा किया. अधिकारियों ने बताया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की कई टीमें मिलकर इस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही हैं, जिनमें सुपारी लेकर हत्या (contract killing), अंतर-राज्यीय आपराधिक नेटवर्क और सीमा पार से संभावित जुड़ाव शामिल हैं. UPI ट्रांजैक्शन से मिली बड़ी सफलता जांचकर्ताओं ने बताया कि हावड़ा के बैली टोल प्लाज़ा पर Unified Payments Interface (UPI) के जरिए किए गए एक ट्रांजैक्शन से उन्हें एक अहम सुराग मिला. यह ट्रांजैक्शन उस चांदी के रंग की कार में सवार लोगों ने किया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हत्या में किया गया था. बताया जा रहा है कि हमले से कुछ ही देर पहले यह गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरी थी. इस डिजिटल पेमेंट की मदद से जांचकर्ता एक संदिग्ध से जुड़ा मोबाइल नंबर ट्रैक कर पाए. टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी और उसमें सवार लोगों की तस्वीरें कैद हो गई, जिससे जांचकर्ताओं को इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली. पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने घटनाओं के क्रम को समझने के लिए टोल प्लाजा के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ियों के आने-जाने के पैटर्न, मोबाइल टावर की लोकेशन और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया. अधिकारियों ने इस ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए डिजिटल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और गाड़ी के रूट मैप की भी जांच की. हमले में इस्तेमाल की गई चांदी के रंग की कार को हमलावरों ने गोलीबारी के बाद छोड़ दिया था. जांचकर्ताओं के अनुसार हमलावर एक लाल कार और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके भाग निकले. इस अपराध से जुड़ी दो मोटरसाइकिलें बाद में बरामद की गई. एक घटनास्थल के पास से और दूसरी लगभग 6 किलोमीटर दूर बारासात से. बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों का खुलासा जांच में हत्या के इस मामले में बिहार से भी जुड़ाव सामने आया है. पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक टीम ने रविवार को बिहार के बक्सर जिले में छापेमारी की और पूछताछ के लिए चार संदिग्धों को हिरासत में लिया. एक संदिग्ध, जिसकी पहचान विशाल श्रीवास्तव के रूप में हुई को पूछताछ के बाद बाद में रिहा कर दिया गया. हालाँकि, तीन अन्य संदिग्धों—मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और अटल—को आगे की पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया गया. बिहार के नवा नगर, मुफस्सिल और सिकरौल थाना क्षेत्रों में ये छापेमारी की गई. बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने पुष्टि की कि बंगाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से यह अभियान चलाया और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद संदिग्धों को हिरासत में ले लिया. पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशाल श्रीवास्तव का आपराधिक इतिहास रहा है. बिहार में उसके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोपों सहित लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं. जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे थे कि क्या हत्या की इस साजिश से उसका कोई संबंध था, जिसके बाद पूछताछ पूरी होने पर उसे रिहा कर दिया गया.