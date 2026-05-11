सुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ मर्डर केस में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, यूपी से 3 गिरफ्तार
टोल प्लाजा पर यूपीआई पेमेंट, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की मदद से बंगाल के जांचकर्ताओं ने चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में संदिग्धों का पता लगाया.
Published : May 11, 2026 at 12:36 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के करीबी सहयोगी और निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच ने, उत्तर प्रदेश से तीन कथित शार्पशूटरों की गिरफ्तारी के साथ ही, अब तेजी पकड़ ली है.
इस सनसनीखेज हत्या की जांच कर रहे जांचकर्ताओं ने इसके पीछे बिहार से संभावित जुड़ाव, डिजिटल वित्तीय लेन-देन के सुराग और संगठित अपराध से जुड़े संदिग्ध संबंधों का भी पता लगाया है. पुलिस का मानना है कि यह एक सोची-समझी साजिश के तहत की गई हत्या थी.
गिरफ्तार किए गए तीनों संदिग्धों को कड़ी सुरक्षा के बीच कोलकाता लाया गया और राज्य पुलिस मुख्यालय, भवानी भवन ले जाया गया, जहाँ उनसे पूरी रात पूछताछ की गई. उम्मीद है कि आरोपियों को सोमवार को बारासात जिला अदालत में पेश किया जाएगा, जहाँ जांचकर्ता आगे की पूछताछ के लिए उनकी पुलिस हिरासत की मांग करेंगे.
राज्य पुलिस सूत्रों के अनुसार संदिग्धों का पता लगाने के लिए जांचकर्ताओं ने मुख्य रूप से डिजिटल सबूतों, लेन-देन के रिकॉर्ड और घटनास्थल से मिले सुरागों पर भरोसा किया. अधिकारियों ने बताया कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (CID) और स्पेशल टास्क फोर्स (STF) की कई टीमें मिलकर इस मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही हैं, जिनमें सुपारी लेकर हत्या (contract killing), अंतर-राज्यीय आपराधिक नेटवर्क और सीमा पार से संभावित जुड़ाव शामिल हैं.
UPI ट्रांजैक्शन से मिली बड़ी सफलता
जांचकर्ताओं ने बताया कि हावड़ा के बैली टोल प्लाज़ा पर Unified Payments Interface (UPI) के जरिए किए गए एक ट्रांजैक्शन से उन्हें एक अहम सुराग मिला. यह ट्रांजैक्शन उस चांदी के रंग की कार में सवार लोगों ने किया था, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर हत्या में किया गया था. बताया जा रहा है कि हमले से कुछ ही देर पहले यह गाड़ी टोल प्लाजा से गुजरी थी.
इस डिजिटल पेमेंट की मदद से जांचकर्ता एक संदिग्ध से जुड़ा मोबाइल नंबर ट्रैक कर पाए. टोल प्लाजा के सीसीटीवी फुटेज में गाड़ी और उसमें सवार लोगों की तस्वीरें कैद हो गई, जिससे जांचकर्ताओं को इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक जांचकर्ताओं ने घटनाओं के क्रम को समझने के लिए टोल प्लाजा के रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, गाड़ियों के आने-जाने के पैटर्न, मोबाइल टावर की लोकेशन और फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के डेटा का बारीकी से विश्लेषण किया. अधिकारियों ने इस ऑपरेशन के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए डिजिटल कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और गाड़ी के रूट मैप की भी जांच की.
हमले में इस्तेमाल की गई चांदी के रंग की कार को हमलावरों ने गोलीबारी के बाद छोड़ दिया था. जांचकर्ताओं के अनुसार हमलावर एक लाल कार और मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करके भाग निकले. इस अपराध से जुड़ी दो मोटरसाइकिलें बाद में बरामद की गई. एक घटनास्थल के पास से और दूसरी लगभग 6 किलोमीटर दूर बारासात से.
बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच संबंधों का खुलासा
जांच में हत्या के इस मामले में बिहार से भी जुड़ाव सामने आया है. पश्चिम बंगाल एसटीएफ की एक टीम ने रविवार को बिहार के बक्सर जिले में छापेमारी की और पूछताछ के लिए चार संदिग्धों को हिरासत में लिया. एक संदिग्ध, जिसकी पहचान विशाल श्रीवास्तव के रूप में हुई को पूछताछ के बाद बाद में रिहा कर दिया गया. हालाँकि, तीन अन्य संदिग्धों—मयंक मिश्रा, विक्की मौर्य और अटल—को आगे की पूछताछ के लिए पश्चिम बंगाल ले जाया गया.
बिहार के नवा नगर, मुफस्सिल और सिकरौल थाना क्षेत्रों में ये छापेमारी की गई. बक्सर के एसपी शुभम आर्य ने पुष्टि की कि बंगाल पुलिस ने स्थानीय पुलिस की मदद से यह अभियान चलाया और कानूनी औपचारिकताएँ पूरी करने के बाद संदिग्धों को हिरासत में ले लिया.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि विशाल श्रीवास्तव का आपराधिक इतिहास रहा है. बिहार में उसके खिलाफ हत्या और आर्म्स एक्ट के आरोपों सहित लगभग एक दर्जन मामले दर्ज हैं. जांचकर्ता इस बात की पड़ताल कर रहे थे कि क्या हत्या की इस साजिश से उसका कोई संबंध था, जिसके बाद पूछताछ पूरी होने पर उसे रिहा कर दिया गया.
इसी बीच उत्तर प्रदेश में जांचकर्ताओं ने हत्या के मामले से जुड़े तीन कथित शार्पशूटरों को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि अधिकारियों ने गिरफ्तारी की सटीक जगह के बारे में चुप्पी साधे रखी, लेकिन सूत्रों ने बताया कि एक संदिग्ध, जिसकी पहचान राज सिंह के रूप में हुई है और जो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है, उसे अयोध्या से गिरफ्तार किया गया. बाकी आरोपियों की पहचान को, अदालत में पेश किए जाने से पहले शुरू में गोपनीय रखा गया.
सोची-समझी हत्या, सुपारी देकर हत्या का एंगल जांच के दायरे में
जांचकर्ताओं को शक है कि यह हत्या कोई अचानक किया गया अपराध नहीं था, बल्कि कई दिनों की योजना बनाकर पेशेवर तरीके से की गई सुपारी वाली हत्या थी. पुलिस का मानना है कि हमलावरों ने इस ऑपरेशन को अंजाम देने से पहले इलाके की अच्छी तरह से रेकी की थी.
जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार हमलावरों ने जान-बूझकर ऐसी जगह चुनी जहां सीसीटीवी कवरेज बहुत कम था, और हमले से पहले उन्होंने रथ की हरकतों पर बारीकी से नजर रखी थी. जांचकर्ताओं ने बताया कि 6 मई की रात को रथ उत्तर 24 परगना ज़िले के मध्यमग्राम स्थित अपने घर लौट रहे थे, जब कोलकाता हवाई अड्डे से लगभग 7 किलोमीटर दूर दोहरिया लेन के पास उनकी एसयूवी को रोक लिया गया.
जब एक दूसरी चार-पहिया गाड़ी द्वारा रास्ता रोके जाने पर रथ की गाड़ी धीमी हुई, तो बाइक पर सवार हमलावरों ने जो कथित तौर पर कुछ समय से उनकी एसयूवी का पीछा कर रहे थे, बहुत करीब से उन पर गोलियाँ चला दी. जांचकर्ताओं ने बताया कि हमले के दौरान लगभग 10 राउंड गोलियां चलाई गई. चंद्रनाथ रथ के सीने और पेट में कई गोलियां लगी, और उनकी मौके पर ही मौत हो गई. उनके ड्राइवर, बुद्धदेव बेरा को गंभीर चोटें आई, जिन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि उनकी हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है.
पुलिस को बाद में पता चला कि चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को रोकने के लिए इस्तेमाल की गई चार-पहिया गाड़ी की नंबर प्लेटें, और साथ ही हमले में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटें भी नकली थी. अधिकारियों को यह भी पता चला कि इन गाड़ियों के इंजन और चेसिस नंबरों के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई थी.
जांचकर्ताओं ने हत्या में कथित तौर पर इस्तेमाल किए गए हथियार की पहचान ऑस्ट्रिया में बनी ग्लॉक 47X पिस्तौल के रूप में की है. यह एक अत्याधुनिक हथियार है जो भारत में बहुत कम मिलता है. इस आयातित हथियार के इस्तेमाल से राज्य और केंद्र, दोनों की खुफिया एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है.
अधिकारियों ने बताया कि जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इस हत्या में किसी संगठित आपराधिक गिरोह या विदेशी दुश्मन नेटवर्क की कोई भूमिका हो सकती है. एजेंसियां इस बात की भी जांच कर रही हैं कि क्या हमलावरों या हथियारों के लिए बांग्लादेश को एक ट्रांजिट रूट (आने-जाने के रास्ते) के तौर पर इस्तेमाल किया गया था.
केंद्रीय एजेंसियां हत्या में इस्तेमाल हुई बंदूक की तुलना, हाल ही में भारत-पाकिस्तान सीमा पर बरामद किए गए आधुनिक विदेशी हथियारों से भी कर रही है. अधिकारियों ने बताया कि उत्तर 24 परगना ज़िले के मध्यमग्राम और उसके आस-पास के इलाके पहले भी नकली पासपोर्ट रैकेट और सीमा पार आवाजाही से जुड़ी जांचों में सामने आ चुके हैं, जिससे यह क्षेत्र खुफिया नज़रिए से संवेदनशील बन गया है.
जांचकर्ता इस बात की भी जांच कर रहे हैं कि क्या मवेशी तस्करी और कोयला माफिया नेटवर्क से जुड़ी संवेदनशील फाइलों तक रथ की कथित पहुंच, इस हत्या के पीछे का एक संभावित मकसद हो सकती है.
हत्या के बाद राजनीतिक हलचल
पश्चिम बंगाल में इस हत्या के बाद भारी राजनीतिक हंगामा मच गया, क्योंकि यह घटना बीजेपी की विधानसभा चुनावों में जबरदस्त जीत के ठीक दो दिन बाद हुई थी. इस जीत के साथ ही ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार का 15 साल का शासन समाप्त हो गया था. हमले के बाद सुवेंदु अधिकारी तुरंत अस्पताल पहुंचे और बाद में घटनास्थल का भी दौरा किया. पुलिस महानिदेशक सिद्धनाथ गुप्ता सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जहां फ़ॉरेंसिक टीमों ने सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिया था.