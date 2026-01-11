शुभेंदु अधिकारी के काफिला पर हमलाः अमित शाह ने मांगी रिपोर्ट, TMC ने बताया ड्रामा
TMC बोली, गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल मुहैया कराए हैं. 30-40 जवान उन्हें घेरे रहते हैं.
Published : January 11, 2026 at 6:51 PM IST
कोलकाता: मेदिनीपुर के चंद्रकोना रोड पर शनिवार रात भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुए कथित हमले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. इस घटना के बाद, राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी करीब छह घंटे तक थाने में धरने पर बैठे रहे. केंद्रीय गृह मंत्रालय इस मामले को लेकर सक्रिय हो गया. इस बीच, तृणमूल कांग्रेस ने भी इस घटना को लेकर गरबेटा पुलिस स्टेशन में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
सूत्रों के अनुसार, अमित शाह के मंत्रालय ने पहले ही इस घटना पर रिपोर्ट मांग ली है. दूसरी ओर, सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार करते हुए इस पूरी घटना को "प्रायोजित ड्रामा" और "बीजेपी का आंतरिक कलह" करार दिया है.
बीजेपी सूत्रों के अनुसार, हमले के तुरंत बाद शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से फोन पर बात की. नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय ने बताया है कि हमले के वीडियो फुटेज और सभी संबंधित सबूत अमित शाह के कार्यालय भेजे जा रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी का आरोप है कि पुलिस की निष्क्रियता का फायदा उठाकर सत्ताधारी दल के संरक्षण में पल रहे बदमाशों ने उनके वाहन पर हमला किया.
शनिवार रात पुरुलिया से लौटते समय चंद्रकोना रोड पर प्रदर्शनकारियों ने शुभेंदु की कार को घेर लिया था. आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में ही तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन पर लाठी-डंडों से हमला किया. इसके विरोध में उन्होंने चंद्रकोना रोड पुलिस चौकी पर लंबा धरना दिया. शुभेंदु अधिकारी ने चेतावनी दी कि वे कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे.
उन्होंने पुलिस और प्रशासन की भूमिका के विरोध में अगले मंगलवार को दोपहर 2 बजे 'चंद्रकोना रोड बंद' कार्यक्रम का आह्वान किया है. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "हजारों लोग अपने झंडों पर डंडे लगाकर चंद्रकोना को बंद कर देंगे."
दूसरी ओर, तृणमूल कांग्रेस ने विपक्ष के नेता के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है. तृणमूल के राज्य उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने इस घटना को एक "नाटक" करार दिया. उन्होंने कहा, "इस मामले में गृह मंत्री का अपनी ही पार्टी से रिपोर्ट मांगना कोई नई बात नहीं है!"
उन्होंने सवाल उठाया, "गृह मंत्रालय ने शुभेंदु अधिकारी की सुरक्षा के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल मुहैया कराए हैं. बड़े हथियारों से लैस 30-40 जवान उन्हें घेरे रहते हैं. इसके बावजूद, क्या वे तब डर गए जब 10-12 आम लोगों या तृणमूल कार्यकर्ताओं ने आकर नारेबाजी की?" जयप्रकाश का दावा है कि ये सारी स्थितियां केवल आम लोगों के जीवन को बाधित करने और जिले में अस्थिरता पैदा करने के लिए रची जा रही हैं.
तृणमूल के एक अन्य प्रवक्ता, अरूप चक्रवर्ती ने दावा किया कि सीआरपीएफ (CRPF) के लाठीचार्ज में एक बीजेपी नेता ही घायल हो गया है. अरूप चक्रवर्ती के अनुसार, "सीआरपीएफ के जवान बाहरी होने के कारण बीजेपी के मंडल नेता गौतम कौरी को पहचान नहीं पाए और उन्हें लाठियों से पीट दिया. कहा जा रहा है कि वह बीजेपी के संभावित उम्मीदवार हैं."
उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया और तंज कसते हुए कहा कि अगर आप कौवे पर मोर के पंख लगा भी दें, तो अंत में वह कौवा ही रहता है. अरूप का दावा है कि शुभेंदु अधिकारी, सीआरपीएफ जवानों से घिरे होने के बावजूद कुछ नारों को बर्दाश्त नहीं कर सके और उलटा उनके अपने ही पार्टी के सदस्य केंद्रीय बलों के हाथों पिट रहे हैं.
