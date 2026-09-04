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पश्चिम बंगाल: सुवेंदु ने बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार के नाम पर बनने वाले फिल्म सेंटर की नींव रखी

यह फिल्म सेंटर तीन सेक्शन में बंटी होगी. पहले सेक्शन में 750 लोगों के बैठने की क्षमता होगी. पढ़ें सुरजीत दत्ता की रिपोर्ट...

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पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार के नाम पर बनेगा फिल्म सेंटर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 4, 2026 at 2:33 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में 25 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक 'उत्तम कुमार फिल्म सेंटर' बनाया जाएगा. इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुक्रवार को भूमिपूजा का आयोजन किया गया. समारोह में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने काम को पूरा करने में कोई दखल न देने का वादा किया.

टॉलीवुड के जाने-माने लोगों को डिजाइन को फाइनल करने का काम सौंपते हुए, उन्होंने कहा, 'सबसे अच्छा है कि एक्सपर्ट्स को उनके डोमेन का काम करने दिया जाए. हम बस इसे आसान बना देंगे. हर पहलू में दखल नहीं देना चाहिए.'

न्यू टाउन में फिल्म सेंटर पूरी तरह से नंदन जैसा बनाया जाएगा. यह फैसिलिटी तीन सेक्शन में बंटी होगी. पहले सेक्शन में 750 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाले दो सिनेमा हॉल, एक प्रीव्यू थिएटर, एक फूड कोर्ट और पार्किंग की फैसिलिटी होगी.

दूसरे सेक्शन में 1000 सीटों वाला ऑडिटोरियम और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक ओपन-एयर थिएटर होगा. तीसरे सेक्शन में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी (XR), और फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए खास लैब और स्टूडियो होंगे.

मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी की टेस्टिंग और साइट चुनने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) का प्रोसेस चल रहा है. आवास अवसंरचना विकास निगम (HIDCO) के तहत कंस्ट्रक्शन एजेंसियां ​​मॉनसून का मौसम खत्म होते ही काम शुरू कर देगी.

कंस्ट्रक्शन में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री ने इन्फॉर्मेशन और कल्चरल अफेयर्स सेक्रेटरी सौमित्र मोहन और आवास अवसंरचना विकास निगम के एमडी बिभु गोयल को सेंटेनरी कमेटी के साथ बैठकर डिजाइन को फाइनल करने का निर्देश दिया. इसके अलावा इस इवेंट में जाने-माने एक्टर मिथुन चक्रवर्ती को राज्य सरकार का कल्चरल एडवाइजर बनाने की ऑफिशियल घोषणा भी हुई.

आने वाले दिनों में महीने की 6 तारीख तक टॉलीवुड की जानी-मानी हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने साफ किया कि सरकार ने इन सम्मानित लोगों के सिलेक्शन प्रोसेस में कोई दखल नहीं दिया. पश्चिम बंगाल सरकार, शिल्पी संसद और पूरी टॉलीवुड बिरादरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर 'महानायक' की जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक साथ आई है. एक्टर प्रोसेनजीत चटर्जी इस बड़ी पहल को आगे बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने राजनीति में अपनी संभावित एंट्री के बारे में चल रही अटकलों को भी खारिज कर दिया.

प्रोसेनजीत का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एक्टर ने उनसे कहा था, 'माननीय मुख्यमंत्री, आपने अभी-अभी पद संभाला है. मैं अपने लिए कुछ मांगने नहीं आया हूँ.' इस इवेंट में रंजीत मलिक, रूपा गांगुली, रितुपर्णा सेनगुप्ता, रुद्रनील घोष, जीशु सेनगुप्ता, मंत्री अर्जुन सिंह और दूसरे लोग मौजूद थे.

इस लंबे समय के प्रोजेक्ट का मकसद समझाते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहकर बात खत्म की, 'यह सिर्फ एक पल का इवेंट नहीं होना चाहिए. हमें कुछ ऐसा बनाना होगा जिसे बंगाल और बंगाली लोग आने वाले कई दशकों तक याद रखें.'

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