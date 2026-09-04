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पश्चिम बंगाल: सुवेंदु ने बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार के नाम पर बनने वाले फिल्म सेंटर की नींव रखी

पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में बांग्ला सिनेमा के महानायक उत्तम कुमार के नाम पर बनेगा फिल्म सेंटर ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल के न्यू टाउन में 25 करोड़ रुपये की लागत से एक अत्याधुनिक 'उत्तम कुमार फिल्म सेंटर' बनाया जाएगा. इस बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुक्रवार को भूमिपूजा का आयोजन किया गया. समारोह में मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने काम को पूरा करने में कोई दखल न देने का वादा किया. टॉलीवुड के जाने-माने लोगों को डिजाइन को फाइनल करने का काम सौंपते हुए, उन्होंने कहा, 'सबसे अच्छा है कि एक्सपर्ट्स को उनके डोमेन का काम करने दिया जाए. हम बस इसे आसान बना देंगे. हर पहलू में दखल नहीं देना चाहिए.' न्यू टाउन में फिल्म सेंटर पूरी तरह से नंदन जैसा बनाया जाएगा. यह फैसिलिटी तीन सेक्शन में बंटी होगी. पहले सेक्शन में 750 लोगों के बैठने की कैपेसिटी वाले दो सिनेमा हॉल, एक प्रीव्यू थिएटर, एक फूड कोर्ट और पार्किंग की फैसिलिटी होगी. दूसरे सेक्शन में 1000 सीटों वाला ऑडिटोरियम और कल्चरल इवेंट्स के लिए एक ओपन-एयर थिएटर होगा. तीसरे सेक्शन में एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स, एक्सटेंडेड रियलिटी (XR), और फिल्म पोस्ट-प्रोडक्शन के लिए खास लैब और स्टूडियो होंगे. मुख्यमंत्री ने कहा कि मिट्टी की टेस्टिंग और साइट चुनने का काम पहले ही पूरा हो चुका है, और डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) का प्रोसेस चल रहा है. आवास अवसंरचना विकास निगम (HIDCO) के तहत कंस्ट्रक्शन एजेंसियां ​​मॉनसून का मौसम खत्म होते ही काम शुरू कर देगी.