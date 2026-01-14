'ममता बनर्जी, अब मैं आपसे अदालत में मिलूंगा': सुवेंदु अधिकारी ने क्यों दी यह चेतावनी?
सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री को नोटिस भेजकर मांग की थी कि वह सबूत पेश करें कि वे कोयला तस्करी मामले में शामिल थे.
Published : January 14, 2026 at 1:03 PM IST
कोलकाताः पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता (LoP) सुवेंदु अधिकारी ने बुधवार को कहा कि वह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे. उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी को मानहानि के नोटिस का जवाब देने के लिए जो समय दिया गया था, वह अब खत्म हो चुका है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर एक पोस्ट में अधिकारी ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जवाब न देना यह साबित करता है कि कोयला घोटाले से उन्हें जोड़ने वाले आरोप पूरी तरह काल्पनिक और झूठे हैं.
सुवेंदु अधिकारी ने अंग्रेजी में पोस्ट में लिखा है, जिसका हिंदी अनुवाद नीचे दिया जा रहा है:
"ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी की बुद्धि काम नहीं कर रही है. मेरी ओर से दिए गए मानहानि के नोटिस का जवाब देने का समय अब खत्म हो गया है और परेशानी में फंसे होने के कारण वह कोई जवाब नहीं दे पाईं. मुख्यमंत्री के इस व्यवहार से यह साफ हो गया है कि कोयला घोटाले में मेरी संलिप्तता के उनके आरोप पूरी तरह काल्पनिक और उनकी खराब मानसिकता की उपज थे. अब अदालत में कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहें. ममता बनर्जी, अब मैं आपसे अदालत में मिलूंगा."
Mamata Banerjee seems to be at wits end. The time given to Mamata Banerjee vide the Defamation Notice on my behalf has now expired and being in a fix has prevented her from replying.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 14, 2026
The Chief Minister by her conduct has made it clear that her imaginary allegations pertaining to…
यह घटनाक्रम तब सामने आया जब अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री को एक कानूनी नोटिस भेजकर यह मांग की थी कि वह 72 घंटों के भीतर अपने इन दावों के सबूत पेश करें कि वे कोयला तस्करी मामले में शामिल थे. नोटिस में, अधिकारी ने ममता बनर्जी के बयानों को "लापरवाह, आधारहीन और पूरी तरह से निराधार" बताया. उन्होंने चेतावनी दी थी कि ऐसा न करने पर वे नागरिक और आपराधिक मानहानि की कार्यवाही शुरू करने के लिए मजबूर होंगे.
'X' पर एक पुरानी पोस्ट में अधिकारी ने कहा था कि ये आरोप प्रवर्तन निदेशालय (ED) की चल रही जांच से ध्यान भटकाने की हताश कोशिश के तहत लगाए गए थे. उन्होंने इन टिप्पणियों को मानहानिकारक, राजनीति से प्रेरित और सार्वजनिक विमर्श को नुकसान पहुंचाने वाला बताया था. उन्होंने कहा था, "निजी अपमान से भरे ये लापरवाही भरे बयान बिना किसी सबूत के सार्वजनिक रूप से दिए गए. ऐसे निराधार दावों ने न केवल मेरी छवि खराब की है, बल्कि सार्वजनिक चर्चा की गरिमा को भी कम किया है."
अधिवक्ता सूर्यनील दास के माध्यम से भेजा गया यह कानूनी नोटिस ममता बनर्जी के उस सार्वजनिक आरोप के बाद आया, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सुवेंदु अधिकारी कोयला घोटाले में शामिल थे. उन्होंने आरोप लगाया था कि घोटाले का पैसा अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पहुंचाया गया. मुख्यमंत्री ने ये टिप्पणियां कोलकाता के आई-पैक (I-PAC) कार्यालय पर ईडी की छापेमारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए की थीं.
