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पश्चिम बंगाल: सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या

पश्चिम बंगाल सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट की मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई ( IANS )

नए चुने गए बीजेपी विधायक तरुणज्योति तिवारी ने कहा, 'हम शांति की बात कर रहे थे लेकिन टीएमसी ने सबसे बड़ी गलती की है.' घटना की खबर तेजी से फैली जिससे बढ़ते टेंशन के बीच इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस तैनात कर दी गई. सीनियर पुलिस ऑफिसर्स मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. सूत्रों ने बताया कि हमलावरों की पहचान करने और हमले के पीछे का मकसद पता लगाने की कोशिशें चल रही हैं.

एक लोकल न्यूज चैनल को दिए बयान में हॉस्पिटल में मौजूद बीजेपी नेता और विधायक चुने गए कौस्तव बागची ने कहा, यह एक टारगेटेड हमला था. हमलावरों ने रथ की कार का काफी देर तक पीछा किया और फिर उन्हें गोलियों से भून दिया. यह ममता और अभिषेक बनर्जी का काम है. जब तक क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो जाती, हम चैन से नहीं बैठेंगे. तब तक हम बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे.' सूत्रों के मुताबिक, अधिकारी हॉस्पिटल जा रहे थे.

हॉस्पिटल के एक डॉक्टर ने कहा, 'पीड़ित को मृत अवस्था में लाया गया, उसके सीने में कई गोलियां लगी थी जो उसके दिल में घुस गई थी और एक और गोली उसके पेट के हिस्से में लगी थी. उसे होश में लाने का कोई मौका नहीं मिला.' पार्टी सूत्रों के मुताबिक, रथ ने भवानीपुर चुनाव क्षेत्र में अधिकारी के कैंपेन में अहम भूमिका निभाई थी, जहां बीजेपी नेता ने पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को हराया था.

जानकारी के मुताबिक हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की कार का पीछा किया, उसे रोका, दूसरी तरफ से खिड़की से उन्हें गोली मारी और हमला करने के तुरंत बाद मौके से भाग गए. वह ड्राइवर के बगल वाली अगली सीट पर बैठे थे. रथ के ड्राइवर को भी गोली लगी और उसे कोलकाता के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई. लोकल न्यूज़ चैनलों ने बताया कि फायरिंग में रथ को गंभीर चोटें आईं और उन्हें पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बीजेपी के ऑफिशियल मीडिया चैनल ने कहा.

यह घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम के दोलतला इलाके के दोहरिया में हुई, जहां रथ, जो राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट थे, को कार सवार हमलावरों ने नजदीक से गोली मार दी.

मध्यमग्राम: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के 48 घंटे के अंदर चुनाव के बाद हुई हिंसा में बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट, चंद्रनाथ रथ को बुधवार रात कोलकाता के उत्तरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी. इससे इलाके में तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं हुई और तनाव बढ़ गया.

इस घटना ने राज्य के पॉलिटिकल गलियारों में खलबली मचा दी है. पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद सुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल हैं. 2021 के नंदीग्राम को दोहराते हुए, सुवेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया है.

बंगाल विधानसभा चुनाव में 207 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल करने वाली बीजेपी सरकार बनाने की अपनी योजनाओं पर आगे बढ़ रही है. यह बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार होगी. तृणमूल कांग्रेस (TMC) सिर्फ 80 सीटें ही हासिल कर पाई, जिससे राज्य में उनका 15 साल का राज खत्म हो गया.

डीजीपी का बड़ा बयान, हमलावर की कार जब्त

नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम में सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या पर पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्ध नाथ गुप्ता ने कहा, 'हमने मामले की जांच शुरू कर दी है. हमने क्राइम में इस्तेमाल किया गया 4-व्हीलर जब्त कर लिया है, लेकिन बताया जा रहा है कि कार की नंबर प्लेट नकली है और उसके साथ छेड़छाड़ की गई है. हमें मौके से जिंदा कारतूस और फायर किए गए कारतूस मिले हैं. चश्मदीदों और सबूतों की जांच की जा रही है और आगे की जांच चल रही है.'

सुवेंदु अधिकारी ने इसे कोल्ड-ब्लडेड और प्री-प्लान्ड मर्डर बताया

पश्चिम बंगाल बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी ने अपने पर्सनल असिस्टेंट की हत्या को 'कोल्ड-ब्लडेड और प्री-प्लान्ड मर्डर' बताया और पार्टी कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को सजा मिलेगी. हालांकि टीएमसी ने इस घटना की निंदा की है और सीबीआई जांच की मांग की है.

TMC ने हत्या की कड़ी निंदा की

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने ट्वीट किया, 'हम आज रात मध्यमग्राम में चंद्रनाथ रथ की बेरहमी से हत्या की कड़ी निंदा करते हैं, साथ ही पिछले तीन दिनों में चुनाव के बाद हुई हिंसा में तीन और टीएमसी कार्यकर्ताओं की हत्या की भी कड़ी निंदा करते हैं. ये हिंसा कथित तौर पर बीजेपी समर्थित बदमाशों ने की है, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू है.

हम इस मामले में सबसे कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं, जिसमें कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच भी शामिल है ताकि जिम्मेदार लोगों की पहचान हो सके और उन्हें बिना देर किए न्याय के कटघरे में लाया जा सके. लोकतंत्र में हिंसा और राजनीतिक हत्याओं की कोई जगह नहीं है और दोषियों को जल्द से जल्द जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए.'

चश्मदीद का अहम बयान

एक चश्मदीद ने एएनआई को बताया, 'जैसे ही चंद्रनाथ रथ की कार मेरी कार को पार कर रही थी, वह अचानक बीच में रुक गई, और एक बाइक वाला आदमी आया और कार के बाईं ओर गोली चलाने लगा. वह आदमी एक्सपर्ट लग रहा था और तुरंत भाग गया. ऐसा लग रहा था कि यह पहले से प्लान किया गया था.

गोलियां पॉइंट-ब्लैंक रेंज से चलाई गई. मैंने दो राउंड की आवाज सुनी. घटना रात 10:30 बजे से 11 बजे के बीच, हॉस्पिटल से लगभग 200-300 मीटर दूर हुई. लोग पीड़ित को हॉस्पिटल ले आए और कार के ड्राइवर को भी गोली लगी.'

बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने राजनीतिक मकसद का आरोप लगाया

इस बीच बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने घटना के पीछे राजनीतिक मकसद का आरोप लगाया और दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. पॉल ने कहा, 'यह शायद भवानीपुर में ममता बनर्जी की हार का नतीजा है. सीसीटीवी फुटेज की अभी जांच की जा रही है.'