सुवेंदु अधिकारी पीए मर्डर मामला, उत्तराखंड सीएम ने दिया बड़ा बयान, जानिये क्या कहा
सुवेंदु अधिकारी पीए मर्डर मामले में उत्तराखंड सीएम ने बयान दिया है. उन्होंने कहा ये टीएमसी की हताशा और निराशा का परिणाम है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : May 7, 2026 at 6:29 PM IST
देहरादून: पश्चिम बंगाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा बंपर जीत मिली है. पश्चिम बंगाल में 293 विधानसभा सीटों में से 207 विधानसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव जीते हैं. चुनावी नतीजों के बाद से ही पश्चिम बंगाल में तनाव बना हुआ है. यहां बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. जिसके बाद, पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तनाव और बढ़ गया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का स्थान नहीं होता है.
पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से बवाल मचा हुआ है. इसी बीच नॉर्थ 24 परगना के मध्यमग्राम इलाके में सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना स्थल पर हमलावरों ने कार रोककर बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग की. इस हमले में चंद्रनाथ रथ की मौत हो गई जबकि ड्राइवर घायल हो गया. पुलिस ने हमले में इस्तेमाल कार जब्त कर ली है. जिसकी नंबर प्लेट फर्जी बताई जा रही है. घटना स्थल से कारतूस और खोखे भी बरामद हुए हैं. इस घटना को बीजेपी ने सुनियोजित हत्या करार दिया है. इस मामले में टीएमसी ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की है.
पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो ये घटना हुई है उसकी वह निंदा करते हैं. उन्होंने कहा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है. इस तरह का माहौल बनाने का जो प्रयास हो रहा है यह उनकी हताशा और निराशा का परिणाम है. पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है. ऐसे में आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में डबल इंजन की सरकार पीएम मोदी के नेतृत्व में सुशासन स्थापित करेगी. उन्होंने कहा पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाएगी. इसके अलावा, भय और आतंक के वातावरण को भी दूर करेगी. सीएम धामी ने कहा आने वाले दिनों में बंगाल सोनार बंगला की तर्ज पर आगे बढ़ेगा.
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