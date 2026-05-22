शुभेंदु अधिकारी PA हत्याकांड: बक्सर जेल में बंद कैदी से होगी पूछताछ, दिल्ली लेकर गई CBI
चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में अब संजय राय से भी सीबीआई पूछताछ करेगी. उसे बक्सर जेल से दिल्ली लेकर गई है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 22, 2026 at 1:47 PM IST
बक्सर: बिहार के बक्सर सेंट्रल जेल में बंद उत्तरप्रदेश के दिलदारनगर के जमनिया के रहने वाले कैदी संजय राय को कोर्ट के आदेश पर ले सीबीआई दिल्ली लेकर गई है. जहां उससे पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के मामले में पूछताछ होगी. पिछले दिनों राजपुर पुलिस ने शराब के साथ उसे गिरफ्तार किया था.
सीबीआई की टीम ले गई दिल्ली: सेंट्रल जेल के सहायक जेल अधीक्षक राघवेन्द्र प्रताप सिंह से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने इसकी पुष्टि की. उन्होंने बताया, 'कोलकता एसटीएफ नहीं, बल्कि दिल्ली सीबीआई की टीम संजय राय को कोर्ट के आदेश पर ले गई है. शुभेंदु अधिकारी पीए हत्याकांड से मामला जुड़ा होने की जानकारी मिली है.'
राजपुर थाने के थाना प्रभारी निवास कुमार से मिली जानकारी के अनुसार यूपी के रहने वाले संजय राय को 10-12 रोज पहले ही बक्सर-यूपी के बॉर्डर शायर घाट से पुलिस ने दबोचा था. जिसे कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया गया था. सेंट्रल जेल में बंद संजय राय का संबंध शुभेंदु अधिकारी के पीए हत्याकांड से जुड़ने की जैसे ही जानकारी जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को लगी सभी के कान खड़े हो गए थे.
रणनीति के तहत खुद को कराया गिरफ्तार?: आधिकारिक सूत्रों की माने संजय राय एक रणनीति के तहत खुद को शराब के साथ गिरफ्तार करवाया है, जिससे पुलिस का ध्यान भटकाया जा सके. वहीं, इस हत्याकांड में पहले ही बक्सर जिले के अलग-अलग प्रखण्ड से तीन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है.
इससे पहले 11 मई को बंगाल एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बक्सर से दो लोगों को गिरफ्तार किया था. इनमें विक्की मौर्य और मयंक मिश्रा शामिल है. इसके अलावे उत्तर प्रदेश के अटल को भी गिरफ्तार कर एसटीएफ पूछताछ के लिए कोलकाता ले गई थी.
6 मई को हुई थी हत्या: बंगाल चुनाव परिणाम के दो दिन बाद ही 6 मई की रात को कोलकाता के उत्तरी इलाके में अज्ञात हमलावरों ने शुभेंदु अधिकारी के पीएम चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी. चंद्रनाथ जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी कार के आगे एक गाड़ी आ गई, जिस वजह से उनको रुकना पड़ा. जैसे ही उनकी गाड़ी रुकी, बाइक सवार हमलावरों ने गोलियों से भून दिया. जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया गया, उनकी मौत हो चुकी थी.
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