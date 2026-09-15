बंगाल उपचुनाव: शुभेंदु अधिकारी के जिस PA की हुई थी हत्या, उसकी मां को BJP ने दिया टिकट
पश्चिम बंगाल विधानसभा उपचुनाव: BJP ने नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं.
Published : September 15, 2026 at 2:13 PM IST
कोलकाताः भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी. पार्टी ने नंदीग्राम से हाशिरामी रथ और रेजीनगर सीट से सखराव सरकार को अपना उम्मीदवार बनाया है.
हाशिरामी रथ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं. इसी साल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिन बाद बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी थी. हाशिरामी रथ, 15 सितंबर को शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. इससे पहले उन्होंने नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और पत्रकारों से कहा, "पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसकी गरिमा बनाए रखूंगी."
बता दें कि मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने से खाली हुई थी. उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी और नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी. वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफा देने से खाली हुई थी, जिन्होंने नोवदा सीट से भी जीत हासिल की थी.
भाजपा की यह घोषणा तृणमूल कांग्रेस (TMC) के बागी गुट द्वारा दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय करने के एक दिन बाद आई है. इस बागी गुट का नेतृत्व ऋतब्रत बनर्जी कर रहे हैं. टीएमसी के बागी गुट ने नंदीग्राम से मोहम्मद एतेशामुल हक और रेजीनगर से सफीउज्जमां शेख को अपना उम्मीदवार बनाया है.
ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले टीएमसी गुट ने नंदीग्राम से संचिता प्रधान डे और रेजीनगर से पूर्व विधायक रबीउल आलम चौधरी को मैदान में उतारा है. कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट ने भी इन दोनों सीटों के लिए अपने-अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. इन उपचुनावों के लिए 6 अक्टूबर को मतदान होगा और 9 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी.
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