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बंगाल उपचुनाव: शुभेंदु अधिकारी के जिस PA की हुई थी हत्या, उसकी मां को BJP ने दिया टिकट

पश्चिम बंगाल के CM शुभेंदु अधिकारी, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ, 15 सितंबर 2026 को नंदीग्राम में उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने से पहले एक रैली में शामिल हुए. ( IANS )

कोलकाताः भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में 6 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी. पार्टी ने नंदीग्राम से हाशिरामी रथ और रेजीनगर सीट से सखराव सरकार को अपना उम्मीदवार बनाया है.

हाशिरामी रथ, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पूर्व निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं. इसी साल मई में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम आने के कुछ ही दिन बाद बदमाशों ने चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी थी. हाशिरामी रथ, 15 सितंबर को शुभेंदु अधिकारी की मौजूदगी में अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी. इससे पहले उन्होंने नंदीग्राम के जानकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की और पत्रकारों से कहा, "पार्टी ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं उसकी गरिमा बनाए रखूंगी."

बता दें कि मेदिनीपुर जिले की नंदीग्राम सीट शुभेंदु अधिकारी के इस्तीफा देने से खाली हुई थी. उन्होंने 2026 के विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिसके बाद उन्होंने भवानीपुर सीट अपने पास रखी और नंदीग्राम सीट छोड़ दी थी. वहीं, मुर्शिदाबाद जिले की रेजीनगर विधानसभा सीट आम जनता उन्नयन पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर के इस्तीफा देने से खाली हुई थी, जिन्होंने नोवदा सीट से भी जीत हासिल की थी.