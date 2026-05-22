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पश्चिम बंगाल में बहुत जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी

दिल्ली दौरे पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी सरकार की कैबिनेट का जल्द विस्तार होगा. ये बात नई दिल्ली के एक दिवसीय दौरे पर आए मुख्यमंत्री अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए कही. साथ ही राज्य में अब केंद्र की योजनाएं, केंद्रीय नामों से ही लागू की जाएंगी. शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे थे. यहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात के अलावा अधिकारी ने भाजपा अध्यक्ष,नितिन नवीन, संगठन मंत्री बीएल संतोष और रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की. शुभेंदु अधिकारी दिल्ली दौरे पर, ईटीवी भारत की रिपोर्ट (ETV Bharat) सूत्रों की माने तो केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार का रोडमैप भी तैयार किया गया है. भाजपा के वरिष्ठ नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि राज्य में उनकी सरकार का कैबिनेट विस्तार बहुत जल्द होगा. पार्टी अध्यक्ष और केंद्र के बड़े नेताओं से हुई विस्तृत बैठक के बाद रोडमैप तय कर लिया गया है. शुभेंदु अधिकारी शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक के बाद मीडिया से बातचीत कर रहे थे. उन्होंने कहा, "हमारी सरकार बनते ही सभी केंद्रीय योजनाओं को लागू करना शुरू कर दिया गया है. साथ ही एक महत्वपूर्ण बात बताते हुए उन्होंने कहा कि अब राज्य में सभी केंद्र की योजनाओं को जिसे अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया था उसे लागू किया जाएगा. साथ ही ये भी कहा कि जिन केंद्र की योजनाओं को टीएमसी सरकार नाम बदलकर चला रही थी उन्हें भी उनके ओरिजिनल नाम से लागू किया जाएगा.