शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने को कहा

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि डिप्टी हाई कमीशन के अधिकारी उनसे मिलने से बच रहे थे.

Suvendu Adhikari
शुभेंदु अधिकारी (ANI फाइल फोटो)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 26, 2025 at 9:55 PM IST

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को पांच सदस्यों वाले डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों को खत्म करने की मांग की.

इसके अलावा BJP नेता ने डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के अत्याचार को लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला किया. अधिकारी ने मीडिया को अपनी ब्रीफिंग में दावा किया कि डिप्टी हाई कमीशन के अधिकारी सोमवार से उनसे मिलने से बच रहे थे और ऑफिस के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने के बाद ही बातचीत के लिए तैयार हुए.

बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार
गौरतलब है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में माइनॉरिटी, खासकर हिंदू लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं. हाल ही मैमनसिंह में भीड़ ने सोशल मीडिया पर कथित इस्लाम विरोधी पोस्ट के लिए 25 साल के हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग कर दी थी. शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ आरोपों के आधार पर सवाल उठाया.

अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी है. अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास को लगातार हिरासत में रखने का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि उन्हें बिना किसी वजह के जेल में रखा गया है.

बेक बागान लाठीचार्ज की दिलाई याद
विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि बांग्लादेश की पिछली सरकारों ने रोहिंग्या मुसलमानों को देश में आने दिया, जबकि हिंदुओं पर हमले हो रहे थे. बेक बागान इलाके में हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शनकारियों पर 23 दिसंबर को हुए पुलिस लाठीचार्ज की याद दिलाते हुए अधिकारी ने कहा कि पुलिस कार्रवाई में एक साधु समेत 10 से ज्यागा लोग घायल हुए थे.

अधिकारी ने आरोप लगाया, "ममता बनर्जी ने बंगाल पुलिस को अपनी पर्सनल फोर्स बना लिया है. यह शर्म की बात है." उन्होंने आने वाले दिनों में इस मामले को और बढ़ाने की भी कसम खाई. अधिकारी ने कहा, "गंगासागर मेले के बाद पांच लाख साधु यहां आएंगे. हम तब देखेंगे कि कोलकाता पुलिस में कितनी ताकत है."

