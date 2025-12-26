ETV Bharat / bharat

शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश के डिप्टी हाई कमीशन के अधिकारियों से मुलाकात की, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार रोकने को कहा

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को पांच सदस्यों वाले डेलीगेशन के साथ बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे कथित अत्याचारों को खत्म करने की मांग की.

इसके अलावा BJP नेता ने डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन करने वाले प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के अत्याचार को लेकर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भी तीखा हमला किया. अधिकारी ने मीडिया को अपनी ब्रीफिंग में दावा किया कि डिप्टी हाई कमीशन के अधिकारी सोमवार से उनसे मिलने से बच रहे थे और ऑफिस के बाहर बड़े विरोध प्रदर्शन की चेतावनी देने के बाद ही बातचीत के लिए तैयार हुए.

बांग्लादेश में हिंदू हिंसा का शिकार

गौरतलब है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में माइनॉरिटी, खासकर हिंदू लगातार हिंसा का शिकार हो रहे हैं. हाल ही मैमनसिंह में भीड़ ने सोशल मीडिया पर कथित इस्लाम विरोधी पोस्ट के लिए 25 साल के हिंदू वर्कर दीपू चंद्र दास की लिंचिंग कर दी थी. शुभेंदु अधिकारी ने उनके खिलाफ आरोपों के आधार पर सवाल उठाया.

अधिकारी ने यह भी कहा कि उन्होंने पीड़ित परिवार को दिए गए मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी है. अधिकारी ने कहा कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू साधु चिन्मय कृष्ण दास को लगातार हिरासत में रखने का मुद्दा भी उठाया और दावा किया कि उन्हें बिना किसी वजह के जेल में रखा गया है.