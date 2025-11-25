छह महीने से फाइव स्टार होटल में रह रही थी महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार
महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पिछले छह महीने से फाइव स्टार होटल में संदिग्ध रूप से रह रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.
Published : November 25, 2025 at 2:10 PM IST
छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): जिले की पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है जो छह महीने से ज्यादा समय से एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. पुलिस की जांच में महिला के पास से आधार कार्ड और कुछ विदेशी नागरिकों के मोबाइल नंबर मिले.
बताया गया है कि महिला के पास से कुछ पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी मिली है. महिला का खुद का घर है, फिर भी वह होटल में रह रही थी. उसके पास से 'AI' से बदले गए कई नेताओं के फोटो मिले हैं. सिडको पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया. बाद में कोर्ट ने उसे 26 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया.
क्या वह चार्टर्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी?
महिला शहर के पडेगांव क्षेत्र की रहने वाली है. उसके पिता जिला परिषद स्कूल में टीचर थे. उनकी मौत के बाद, वह अपनी मां के साथ पडेगांव इलाके में रहती थी. हालांकि, वह पिछले छह महीने से संभाजीनगर शहर के एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. वह चार्टर्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी. यह भी बताया गया है कि उसके बैंक अकाउंट में भारत और विदेश से कुछ पैसे जमा हुए थे. हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
यूनिवर्सिटी में काम करती थी महिला
पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला 2013 में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (बीएएमयू) में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थी. हालांकि, 2019 में, उसे बिना आवेदन दिए छह महीने तक काम पर नहीं आने पर नोटिस दिया गया. बीएएमयू ने बताया कि संतोषजनक जवाब न देने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. बाद में महिला ने बीएएमयू के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था.
सूत्रों के मुताबिक, 2021 में, इसी महिला को एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार के काफिले में घुसने की कोशिश करने पर हिरासत में लिया गया था. हालांकि, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था.
नकली डॉक्यूमेंट्स मिले
पुलिस के मुताबिक, महिला की गिरफ्तारी के बाद, पडेगांव इलाके में उसके फ्लैट की तलाशी ली गई और कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले. कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें मिली हैं. हालांकि, पुलिस को शक है कि ये तस्वीरें 'AI' ने बनाई गई हैं. महिला अपनी इमेज चमकाने के लिए अपना घर छोड़कर एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. गिरफ्तार की गई महिला असल में क्या कर रही थी? उसका मकसद क्या था? पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है.
