छह महीने से फाइव स्टार होटल में रह रही थी महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): जिले की पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है जो छह महीने से ज्यादा समय से एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. पुलिस की जांच में महिला के पास से आधार कार्ड और कुछ विदेशी नागरिकों के मोबाइल नंबर मिले.

बताया गया है कि महिला के पास से कुछ पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी मिली है. महिला का खुद का घर है, फिर भी वह होटल में रह रही थी. उसके पास से 'AI' से बदले गए कई नेताओं के फोटो मिले हैं. सिडको पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया. बाद में कोर्ट ने उसे 26 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

क्या वह चार्टर्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी?

महिला शहर के पडेगांव क्षेत्र की रहने वाली है. उसके पिता जिला परिषद स्कूल में टीचर थे. उनकी मौत के बाद, वह अपनी मां के साथ पडेगांव इलाके में रहती थी. हालांकि, वह पिछले छह महीने से संभाजीनगर शहर के एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. वह चार्टर्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी. यह भी बताया गया है कि उसके बैंक अकाउंट में भारत और विदेश से कुछ पैसे जमा हुए थे. हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

यूनिवर्सिटी में काम करती थी महिला

पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला 2013 में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (बीएएमयू) में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थी. हालांकि, 2019 में, उसे बिना आवेदन दिए छह महीने तक काम पर नहीं आने पर नोटिस दिया गया. बीएएमयू ने बताया कि संतोषजनक जवाब न देने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. बाद में महिला ने बीएएमयू के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था.