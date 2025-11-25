ETV Bharat / bharat

छह महीने से फाइव स्टार होटल में रह रही थी महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में पिछले छह महीने से फाइव स्टार होटल में संदिग्ध रूप से रह रही महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

suspicious woman arrested staying in five-star hotel past six months in Sambhajinagar Maharashtra
छह महीने से फाइव स्टार होटल में रह रही थी महिला, पुलिस ने किया गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 25, 2025 at 2:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

छत्रपति संभाजीनगर (महाराष्ट्र): जिले की पुलिस ने एक संदिग्ध महिला को गिरफ्तार किया है जो छह महीने से ज्यादा समय से एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. पुलिस की जांच में महिला के पास से आधार कार्ड और कुछ विदेशी नागरिकों के मोबाइल नंबर मिले.

बताया गया है कि महिला के पास से कुछ पासपोर्ट और वीजा की प्रति भी मिली है. महिला का खुद का घर है, फिर भी वह होटल में रह रही थी. उसके पास से 'AI' से बदले गए कई नेताओं के फोटो मिले हैं. सिडको पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार करने के बाद महिला को कोर्ट में पेश किया गया. बाद में कोर्ट ने उसे 26 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया.

क्या वह चार्टर्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी?
महिला शहर के पडेगांव क्षेत्र की रहने वाली है. उसके पिता जिला परिषद स्कूल में टीचर थे. उनकी मौत के बाद, वह अपनी मां के साथ पडेगांव इलाके में रहती थी. हालांकि, वह पिछले छह महीने से संभाजीनगर शहर के एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. वह चार्टर्ड ऑफिसर के तौर पर काम कर रही थी. यह भी बताया गया है कि उसके बैंक अकाउंट में भारत और विदेश से कुछ पैसे जमा हुए थे. हालांकि, पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

यूनिवर्सिटी में काम करती थी महिला
पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई महिला 2013 में डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय (बीएएमयू) में जूनियर असिस्टेंट के तौर पर शामिल हुई थी. हालांकि, 2019 में, उसे बिना आवेदन दिए छह महीने तक काम पर नहीं आने पर नोटिस दिया गया. बीएएमयू ने बताया कि संतोषजनक जवाब न देने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया था. बाद में महिला ने बीएएमयू के फैसले के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था.

सूत्रों के मुताबिक, 2021 में, इसी महिला को एनसीपी (एसपी) अध्यक्ष शरद पवार के काफिले में घुसने की कोशिश करने पर हिरासत में लिया गया था. हालांकि, पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया था.

नकली डॉक्यूमेंट्स मिले
पुलिस के मुताबिक, महिला की गिरफ्तारी के बाद, पडेगांव इलाके में उसके फ्लैट की तलाशी ली गई और कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले. कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें मिली हैं. हालांकि, पुलिस को शक है कि ये तस्वीरें 'AI' ने बनाई गई हैं. महिला अपनी इमेज चमकाने के लिए अपना घर छोड़कर एक फाइव-स्टार होटल में रह रही थी. गिरफ्तार की गई महिला असल में क्या कर रही थी? उसका मकसद क्या था? पुलिस इस मामले में आगे जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें- तमिलनाडु: महिला को ट्रेन से धक्का देने वाले शख्स को कोर्ट ने सुनाई 15 साल की सजा

TAGGED:

SAMBHAJINAGAR POLICE
SAMBHAJINAGAR NEWS
MAHARASHTRA NEWS
SUSPICIOUS WOMAN ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प. बंगाल में अभी तक 10 लाख SIR फॉर्म जमा नहीं हुए: CEO

IND vs SA: गुवाहाटी टेस्ट में गंभीर स्थिति में भारत, हार से बचने के लिए अंतिम दिन चाहिए 522 रन

गाजा में US सपोर्टेड एड कंपनी GHF ने ऑपरेशन किया बंद

दुबई एयर शो घटना पर HAL की सफाई, कहा- ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.