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श्रीगंगानगर में ट्रेन को उड़ाने की बड़ी साजिश नाकाम! अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेलवे ट्रैक के पास संदिग्ध ब्लास्ट, ट्रेन गुजरने के बाद हुआ धमाका

श्रीगंगानगर : जिले के अनूपगढ़-सूरतगढ़ रेल मार्ग पर गांव 50 जीबी के नजदीक रेलवे ट्रैक के पास मंगलवार रात के समय संदिग्ध धमाके की घटना हुई. धमाके से रेल पटरी के नीचे बने सीमेंट के दो पिलर टूट गए. क्षतिग्रस्त पिलर से सरिया बाहर निकल आया. घटना के पीछे रेलवे लाइन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश थी. हालांकि, पुलिस ने अभी विस्फोट की पुष्टि नहीं की है.

एसपी ने घटनास्थल का किया निरीक्षण : श्रीगंगानगर पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि एफएसएल टीम को जांच के लिए बुलाया गया है. विशेषज्ञों की टीम मौके से साक्ष्य जुटाएगी, जिसके बाद घटना के कारणों का पता चल सकेगा. एसपी के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं है कि पिलर किसी विस्फोट के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं या इसके पीछे कोई अन्य वजह है. जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा.

सीमावर्ती क्षेत्र में मिले आरडीएक्स से फिलहाल कोई कड़ी नहीं : पुलिस अधीक्षक हरिशंकर ने बताया कि कुछ दिन पहले सीमावर्ती क्षेत्र में बरामद हुए करीब साढ़े 7 किलो आरडीएक्स के मामले से इस घटना का अब तक कोई संबंध सामने नहीं आया है. पुलिस दोनों मामलों सहित सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है. फिलहाल, पुलिस की जांच और एफएसएल रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि रेलवे ट्रैक के पास हुई घटना विस्फोट थी या किसी अन्य कारण से पिलर क्षतिग्रस्त हुए. घटना के बाद रेल मार्ग की सुरक्षा को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है.

धमाके से रेल पटरी के नीचे बने सीमेंट के दो पिलर टूट गए (ETV Bharat)

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ से सूरतगढ़ की ओर जाने वाली ट्रेन रात करीब 8:30 बजे इस स्थान से गुजर चुकी थी. इसके लगभग 1 घंटे बाद रात को धमाके की सूचना आई. जानकारी के अनुसार अनूपगढ़ बठिंडा ट्रेन टारगेट पर थी. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और संबंधित सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंचीं. रेलवे ट्रैक के पास हुई घटना को देखते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सुबह 6 बजे अनूपगढ़ से बठिंडा जाने वाली ट्रेन को रद्द कर दिया गया है. रेलवे मार्ग की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जांच के लिए यह कदम उठाया गया है.

सूरतगढ़-अनूपगढ़ रेलमार्ग पर चार ट्रेनें रहेंगी रद्द : मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन के अनुसार घटना के बाद सुरक्षा को देखते हुए रेलवे ने 4 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. ट्रेन 59711 और 59715 सूरतगढ़ से नहीं चलेंगी. ट्रेन 59712 और 59716 अनूपगढ़ से रद्द रहेंगी.