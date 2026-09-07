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अमृतसर एयरपोर्ट के पास दिखे संदिग्ध ड्रोन, 7 विमानों को डायवर्ट किया गया...सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में रविवार देर रात श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिचालन क्षेत्र पर दो से चार संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. रनवे के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत अलर्ट जारी किया.

7 विमानों को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एयरपोर्ट पर आने वाली 7 फ्लाइट्स को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट कर दिया गया. इस वजह से यात्रियों को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत करते हुए स्थिति पर लगातार नजर रखी.

एयरपोर्ट डायरेक्टर एके शर्मा ने जानकारी दी

एयरपोर्ट डायरेक्टर एके शर्मा ने बताया कि "कल रात करीब 9:42 बजे एटीसी अमृतसर को इंडियन एयर फोर्स से जानकारी मिली कि यहां कुछ ड्रोन देखे गए हैं. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीसी अमृतसर ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी (GSE) की मीटिंग बुलाई. इसके बाद जीएसई कमेटी ने ड्रोन गतिविधि के कारण आ रही फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया और एयरपोर्ट बंद कर दिया गया.

जब तक वे ड्रोन वहां रहे, एयरपोर्ट भी बंद रहा और 7 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया. इनमें से 2 फ्लाइट्स को चंडीगढ़ और 5 फ्लाइट्स को दिल्ली भेजा गया. पंजाब पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई. फिलहाल, यह जांच का विषय है कि क्या हुआ था.

उन्होंने कहा कि, एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद रहा लेकिन बाद में काम फिर से शुरू हो गया. जो फ्लाइट्स वापस भेजी गई थीं, उनमें से 5 फ्लाइट्स लौट आईं. इनमें से एयर इंडिया की एक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और मलेशियाई फ्लाइट वापस भेजी जाएगी.