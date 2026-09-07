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अमृतसर एयरपोर्ट के पास दिखे संदिग्ध ड्रोन, 7 विमानों को डायवर्ट किया गया...सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने के बाद एयरपोर्ट पर आने वाली 7 उड़ानों को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट कर दिया गया.

Sri Guru Ramdas Ji International Airport
अमृतसर एयरपोर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
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अमृतसर: पंजाब के अमृतसर में रविवार देर रात श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के परिचालन क्षेत्र पर दो से चार संदिग्ध ड्रोन दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया. बताया जा रहा है कि यह घटना रात करीब 10 बजे हुई. रनवे के पास संदिग्ध गतिविधि दिखने के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने तुरंत अलर्ट जारी किया.

7 विमानों को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट किया गया
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एयरपोर्ट पर आने वाली 7 फ्लाइट्स को दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट कर दिया गया. इस वजह से यात्रियों को कुछ समय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा. हालांकि, एयरपोर्ट अथॉरिटी और सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा इंतजाम मजबूत करते हुए स्थिति पर लगातार नजर रखी.

एयरपोर्ट डायरेक्टर एके शर्मा ने जानकारी दी
एयरपोर्ट डायरेक्टर एके शर्मा ने बताया कि "कल रात करीब 9:42 बजे एटीसी अमृतसर को इंडियन एयर फोर्स से जानकारी मिली कि यहां कुछ ड्रोन देखे गए हैं. इस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एटीसी अमृतसर ने एक जॉइंट एक्शन कमेटी (GSE) की मीटिंग बुलाई. इसके बाद जीएसई कमेटी ने ड्रोन गतिविधि के कारण आ रही फ्लाइट्स को डायवर्ट कर दिया और एयरपोर्ट बंद कर दिया गया.

जब तक वे ड्रोन वहां रहे, एयरपोर्ट भी बंद रहा और 7 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया. इनमें से 2 फ्लाइट्स को चंडीगढ़ और 5 फ्लाइट्स को दिल्ली भेजा गया. पंजाब पुलिस को भी इस बारे में जानकारी दी गई. फिलहाल, यह जांच का विषय है कि क्या हुआ था.

उन्होंने कहा कि, एयरपोर्ट कुछ समय के लिए बंद रहा लेकिन बाद में काम फिर से शुरू हो गया. जो फ्लाइट्स वापस भेजी गई थीं, उनमें से 5 फ्लाइट्स लौट आईं. इनमें से एयर इंडिया की एक फ्लाइट कैंसिल कर दी गई और मलेशियाई फ्लाइट वापस भेजी जाएगी.

राजासांसी पुलिस स्टेशन की जांच के दौरान यह मामला सामने आया
दूसरी ओर, राजासांसी पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) गुरप्रीत सिंह के मुताबिक," ड्यूटी ऑफिसर एएसआई निरंजन सिंह एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में पहुंचे और मामले की जांच की. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें एयर फोर्स अथॉरिटी से जानकारी मिली थी कि यहाँ कुछ ड्रोन देखे गए हैं, जिसके संबंध में हमने एफआईआर दर्ज की है. बाकी यह जांच का विषय है."

उन्होंने कहा कि झाझहोती गांव में कबड्डी टूर्नामेंट चल रहे हैं, लेकिन टूर्नामेंट दिन में होते हैं, जबकि ये ड्रोन रात में देखे गए हैं. इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या ये ड्रोन सिर्फ खेल के लिए उड़ाए जा रहे थे, बाकी इसकी पूरी जांच की जा रही है.

हालांकि, एयरपोर्ट पर सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन उड़ाने पर रोक लगा दी है. इसके बावजूद, जहां भी ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, वहां पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है.

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7 FLIGHTS WERE DIVERTED
श्री गुरु रामदास जी एयरपोर्ट
अमृतसर एयरपोर्ट पर संदिग्ध ड्रोन
7 विमानों को डायवर्ट किया गया
AMRITSAR AIRPORT SUSPICIOUS DRONE

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