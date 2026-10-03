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ICAR हॉस्टल रांची में महाराष्ट्र के छात्र की संदिग्ध मौत, पिता से फोन पर कहा- तबीयत ठीक नहीं, फिर कट गया कॉल

भीम राव अंबेडकर हॉस्टल ( Etv Bharat )

रांचीः जिला के खरसीदाग ओपी क्षेत्र स्थित इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च (ICAR) के हॉस्टल में महाराष्ट्र के रहने वाले पीएचडी छात्र प्रथमेश रायपुरे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. इस मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है.