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बिहार में एक साथ चार दोस्तों की मौत, 'शराब पार्टी' के बाद बिगड़ी थी तबीयत

बिहार में एक साथ 4 दोस्तों की संदिग्ध मौत हो गई है. शराब पार्टी के बाद सभी की तबीयत बिगड़ी थी. रिपोर्ट- महमूद आलम

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पटना में 4 युवकों की मौत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 30, 2026 at 5:47 PM IST

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पटना: बिहार के पटना में दर्दनाक घटना सामने आई है. जिले के बाढ़ अनुमंडलीय थाना क्षेत्र बेढ़ना गांव के चार युवकों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि शराब पार्टी के बाद चार दोस्तों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद देखते ही देखते चारों बेहोश हो गए, परिजनों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

बाढ़ अस्पताल से पीएमसीएच रेफर: आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने चारों का प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालात में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. श्रेया शेखर ने बताया कि सभी की हालत बेहद गंभीर थी. ग्रामीणों ने बताया कि सभी ने नशीले पदार्थ या शराब का सेवन किया था.

नशीले पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका (ETV Bharat)

"हमारे पास चार लोग आए थे. पहले तीन आए थे. सभी की हालत गंभीर थी. उनके मुंह से फेन निकल रहा था. सभी को रेफर कर दिया गया है. पता नहीं क्या कंज्यूम किया है लेकिन गांव से पता चला कि उन लोगों ने कहीं बैठकर कुछ नशीला पदार्थ या शराब का सेवन कर रहे थे."- डॉ. श्रेया शेखर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़

चारों की इलाज के दौरान मौत: हालांकि पीएमसीएच में सभी की मौत हो गई है. मृतकों पहचान पंकज कुमार, निशु कुमार, विकास कुमार और शशि कुमार के तौर पर हुई है. घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं. आशंका जताई जा रही है कि शराब पार्टी के दौरान जहरीली शराब के सेवन से इन लोगों की तबीयत बिगड़ी हो सकती है. घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और घर में चीख-पुकार मची हुई है.

"मछली बनाकर सब लोग खाए-पीए थे. आधा घंटे के बाद सब गिरकर बेहोश हो गए. राजमिस्त्री का काम करते थे."- मृतक के परिजन

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बाढ़ से पटना ले जाते परिजन (ETV Bharat)

क्या जहरीली शराब पीने से गई जान?: हालांकि तबीयत बिगड़ने का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है. फिलहाल जहरीली शराब के सेवन की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. वास्तविक कारण जांच और चिकित्सकीय रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा. बाढ़ एसडीपीओ राम कृष्णा ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

"चार युवकों की मौत की सूचना मिली है. पुलिस मामले की जांच कर साक्ष्य संकलन कराने के लिए एफएसएल की टीम को बुला मामले की जांच कर स्पष्ट कारणों का पता लगाने में जुटी है."- राम कृष्णा, एसडीपीओ-1, बाढ़

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