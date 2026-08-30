ETV Bharat / bharat

बिहार में एक साथ चार दोस्तों की मौत, 'शराब पार्टी' के बाद बिगड़ी थी तबीयत

पटना में 4 युवकों की मौत ( ETV Bharat )

पटना: बिहार के पटना में दर्दनाक घटना सामने आई है. जिले के बाढ़ अनुमंडलीय थाना क्षेत्र बेढ़ना गांव के चार युवकों की मौत हो गई. ग्रामीणों ने बताया कि शराब पार्टी के बाद चार दोस्तों की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद देखते ही देखते चारों बेहोश हो गए, परिजनों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. बाढ़ अस्पताल से पीएमसीएच रेफर: आनन-फानन में सभी को इलाज के लिए बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां अस्पताल में चिकित्सकों ने चारों का प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालात में बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया. बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल की सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. श्रेया शेखर ने बताया कि सभी की हालत बेहद गंभीर थी. ग्रामीणों ने बताया कि सभी ने नशीले पदार्थ या शराब का सेवन किया था. नशीले पदार्थ के सेवन से मौत की आशंका (ETV Bharat) "हमारे पास चार लोग आए थे. पहले तीन आए थे. सभी की हालत गंभीर थी. उनके मुंह से फेन निकल रहा था. सभी को रेफर कर दिया गया है. पता नहीं क्या कंज्यूम किया है लेकिन गांव से पता चला कि उन लोगों ने कहीं बैठकर कुछ नशीला पदार्थ या शराब का सेवन कर रहे थे."- डॉ. श्रेया शेखर, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल बाढ़