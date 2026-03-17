लोकसभा के 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ लिखा खुला पत्र
लोकसभा के आठ विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द करने का निर्णय सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद लिया गया.
Published : March 17, 2026 at 8:07 PM IST|
Updated : March 17, 2026 at 8:16 PM IST
अनामिका रत्ना
नई दिल्ली: संसद में लंबे समय से चला आ रहा हंगामा अब समाप्त हो गया है. मंगलवार को लोकसभा में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें फरवरी की शुरुआत में निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों (7 कांग्रेस के और 1 वामपंथी) का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया.
यह निर्णय सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद लिया गया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को सख्त चेतावनी दी कि आगे सदन में पोस्टर, एआई से बनी तस्वीरें या कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को सदन की 'लक्ष्मण रेखा' का पालन करना होगा.
यह हंगामा फरवरी 2026 में बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ था, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा "Four Stars of Destiny" के हवाले से डोकलाम और लद्दाख में चीन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की.
स्पीकर ने उन्हें रोक दिया, जिससे विपक्ष नाराज हो गया. सांसदों ने सदन में शोर मचाया और स्पीकर की ओर कागज के टुकड़े उछाले. इसके बाद 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था. अब निलंबन हटने से संसद की कार्यवाही मंगलवार से सुचारू रूप से चल रही है.
विधायी कार्य फिर शुरू हो गए हैं. इस बीच, 12 फरवरी की घटना की संसद हंगामे को लेकर सेना के कुछ रिटायर्ड अधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ खुला पत्र लिखा है. पूर्व सैन्य अधिकारियों जिसमें ऐसे पत्र जारी किए हैं, जिनमें संसद की घटना को लोकतंत्र के लिए दुखद बताते हुए निंदा की गई.
वे इसे सदन की गरिमा के खिलाफ मानते हैं हुए राहुल गांधी के बयानो को लोकतंत्र और गरिमा के खिलाफ बताया है. हालांकि, यह पत्र मुख्य रूप से हाल की घटनाओं या पुराने संदर्भों से जुड़ा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार यह संसद की उस विशेष घटना पर केंद्रित है, जहां अनुशासनहीनता दिखाई गई थी.
साथ ही, सूत्रों की मानें तो सरकार नारी शक्ति वंदन अधिनियम (महिला आरक्षण बिल) को लागू करने के मुद्दे पर अंदरखाने कांग्रेस सहित विपक्ष से बातचीत कर रही है. कांग्रेस ने सरकार से सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है ताकि बिल को जल्द लागू किया जा सके (दिलिमिटेशन से अलग करके). NDA सहयोगी दल भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन औपचारिक रूप से सभी से चर्चा नहीं हुई.
यह बिल 2023 में पारित हुआ था, जो लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देता है, लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है. कुल मिलाकर, संसद में अब सामान्य माहौल है, और दोनों पक्षों के बीच समझौता होने से आगे की कार्यवाही सुगम रहेगी, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है.
वहीं इस मुद्दे पर ईटीवी भारत से बात करते हुए भाजपा के बंगाल के सांसद जगन्नाथ सरकार शिवसेना (यूबीटी) के सांसद अरविंद सावंत और केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने अपनी-अपनी बात रखी.
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