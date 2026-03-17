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लोकसभा के 8 विपक्षी सदस्यों का निलंबन रद्द, सेना के रिटायर्ड अधिकारियों ने राहुल गांधी के खिलाफ लिखा खुला पत्र

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ( ANI )

अनामिका रत्ना नई दिल्ली: संसद में लंबे समय से चला आ रहा हंगामा अब समाप्त हो गया है. मंगलवार को लोकसभा में बड़ा फैसला लिया गया, जिसमें फरवरी की शुरुआत में निलंबित किए गए 8 विपक्षी सांसदों (7 कांग्रेस के और 1 वामपंथी) का निलंबन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया. यह निर्णय सर्वदलीय बैठक में बनी सहमति के बाद लिया गया. संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों को सख्त चेतावनी दी कि आगे सदन में पोस्टर, एआई से बनी तस्वीरें या कोई अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी को सदन की 'लक्ष्मण रेखा' का पालन करना होगा. यह हंगामा फरवरी 2026 में बजट सत्र के दौरान शुरू हुआ था, जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित आत्मकथा "Four Stars of Destiny" के हवाले से डोकलाम और लद्दाख में चीन से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. शिवसेना (यूबीटी) सांसद अरविंद सावंत से बातचीत (ETV Bharat) स्पीकर ने उन्हें रोक दिया, जिससे विपक्ष नाराज हो गया. सांसदों ने सदन में शोर मचाया और स्पीकर की ओर कागज के टुकड़े उछाले. इसके बाद 8 सांसदों को पूरे बजट सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया था. अब निलंबन हटने से संसद की कार्यवाही मंगलवार से सुचारू रूप से चल रही है.