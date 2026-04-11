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कहां फंस गया पेंच! भाजपा कोर ग्रुप की अहम बैठक रद्द, बिहार में नए सीएम पर सस्पेंस बरकरार...सम्राट और विजय सिन्हा पटना लौटे

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा दिल्ली से पटना लौट चुके हैं. सूत्रों की माने तो कोर ग्रुप की बैठक स्थगित होने का कारण एनडीए सहयोगियों, खासकर जेडीयू के साथ पूर्ण सहमति न बन पाना बताया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कुछ नेताओं ने भाजपा के उम्मीदवार के नाम पर असंतोष भी दिखाया है.

नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल को दिल्ली में राज्यसभा की सदस्यता की शपथ ली. संभावना है कि 13 या 14 अप्रैल को वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे. इसके बाद 14 अप्रैल को एनडीए विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नया नेता चुना जाएगा. भाजपा सूत्रों के अनुसार, दिल्ली में विनोद तावड़े के आवास पर शुक्रवार शाम 6 बजे होने वाली कोर ग्रुप की बैठक को अंतिम समय में रद्द कर दी गई.

हालांकि, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी से विस्तृत मुलाकात जरूर की. नीतीश कुमार के राज्यसभा सांसद बनने के साथ ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन नया चेहरा अभी तय नहीं हो सका है

नई दिल्ली: बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर सस्पेंस काफी ज्यादा बढ़ गया है. शुक्रवार को दिल्ली में भाजपा की बिहार कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक अचानक स्थगित कर दी गई, जिससे गठबंधन के अंदरूनी मतभेदों की अटकलें और तेज हो गई हैं.

हालांकि, शुक्रवार की भाजपा अध्यक्ष के साथ प्रदेश अध्यक्ष और सम्राट चौधरी की मुलाकात को रणनीतिक माना जा रहा है. इसमें बिहार सरकार के भविष्य, कैबिनेट विस्तार, गठबंधन की मजबूती और नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा होने की बाद भी सामने आई है. मगर अंतिम फैसला केंद्रीय नेतृत्व,जिसमें मुख्य तौर पर अमित शाह और नितिन नबीन ही लेंगे.

बिहार में 2025 विधानसभा चुनावों में एनडीए की जीत के बाद से ही भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. पार्टी का शुरू से ही लक्ष्य है नीतीश कुमार के बाद पहली बार बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाना. यह हिंदी पट्टी का इकलौता बड़ा राज्य है जहां भाजपा अभी तक सीएम नहीं दे पाई है. अभी तक सम्राट चौधरी जो कोइरी (कुशवाहा) समुदाय से हैं और जिनका एक बड़ा वोट बैंक है को सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था.

सम्राट चौधरी का संगठनात्मक अनुभव और ओबीसी फेस के रूप में उनकी छवि को भी पार्टी के लिए फायदेमंद माना जा रहा था. मगर अब कई अन्य दावेदारों के नाम भी सुर्खियों में आ रहें हैं जिनमें विजय कुमार सिन्हा (भूमिहार), प्रेम कुमार और संजीव चौरसिया का नाम चर्चा में है.

पार्टी सूत्रों की माने तो जेडीयू को एक या दो डिप्टी सीएम पद दिए जा सकते हैं. नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का नाम भी डिप्टी सीएम के रूप में चर्चा में है. पार्टी सूत्रों की माने तो कैबिनेट में इस तरह का संतुलन किया जाएगा ताकि गठबंधन टूटने की कोई आशंका न रहे. सूत्रों के मुताबिक जेडीयू के कुछ नेताओं का मानना है कि भाजपा जल्दबाजी न करे.

वहीं इस संतुलन को बनाना एनडीए के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है हालांकि अंतिम फैसला पीएम मोदी, अमित शाह और नितिन नबीन को ही लेना है. भाजपा नेताओं का मानना है कि सीएम बनने से पार्टी की छवि मजबूत होगी, केंद्र की योजनाओं को नई गति मिलेगी.

मगर चुनौती यह भी है कि अगर जेडीयू नाराज हुई तो गठबंधन में दरार पड़ सकती है, जिसका फायदा आरजेडी-कांग्रेस उठा सकते हैं. क्योंकि विपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही हमला करते हुए आरोप लगा रहे हैं कि 'भाजपा नीतीश को इस्तेमाल कर रही है.' यही वजह है कि इस मामले को भाजपा जल्द ही समाधान निकालना चाहती है.

नाम ना लेने की शर्त पर भाजपा के एक बिहार के पार्टी पदाधिकारी का कहना है कि 13 से 15 अप्रैल के बीच घटनाक्रम तेज हो सकता है. हालांकि नीतीश कुमार और जेडीयू लगातार ये कह रही है कि वे एनडीए के साथ हैं और बिहार का भविष्य मजबूत हाथों में जाएगा. लेकिन क्या सम्राट चौधरी बनेंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री या कोई सरप्राइज देने जा रही पार्टी. इस बात को लेकर संशय गहराता जा रहा है.

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